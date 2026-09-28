VMAs 2026: Taylor Swift - Lisa - BTS lãi đậm, MXH tranh cãi “ỏm tỏi” vì CORTIS trắng tay

Tâm điểm làng nhạc toàn cầu hôm nay hướng về MTV Video Music Awards 2026, nơi hàng loạt tên tuổi đình đám cùng được xướng tên.

Taylor Swift, Lisa (BLACKPINK) thắng lớn tại VMAs 2026

Sáng 28/9 (giờ Việt Nam), lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 chính thức diễn ra tại Los Angeles, thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ trên toàn cầu. Sau hơn 3 giờ diễn ra, loạt giải thưởng quan trọng của mùa giải năm nay lần lượt được công bố, khép lại một đêm vinh danh quy tụ nhiều tên tuổi đình đám của làng nhạc quốc tế.

Madonna thắng lớn tại VMAs 2026

Tâm điểm của đêm trao giải trước hết thuộc về Madonna khi nữ ca sĩ có một trong những màn “phủ sóng” ấn tượng nhất tại VMAs 2026. Sau 23 năm trở lại sân khấu VMAs, cô không chỉ đảm nhận tiết mục mở màn chương trình mà còn liên tục được xướng tên ở hàng loạt hạng mục quan trọng.

Madonna giành giải Artist Of The Year và Best Collaboration cùng Sabrina Carpenter với Bring Your Love

Nữ ca sĩ giành Artist Of The Year và Best Collaboration cùng Sabrina Carpenter với Bring Your Love. Riêng Confessions II - The Film mang về cho Madonna thêm Best Dance, Best Long Form Video, Best Cinematography và Best Choreography, trong khi album Confessions II được vinh danh Best Album. Với tổng cộng 7 chiến thắng, Madonna trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải nhất tại VMAs 2026, qua đó cho thấy sức thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của Madonna sau nhiều thập kỷ hoạt động.

Taylor Swift giành 3 giải thưởng tại VMAs 2026

Cùng với Madonna, Taylor Swift cũng có một đêm đáng nhớ khi giành 3 giải thưởng tại VMAs 2026. Không chỉ nhận Best Direction với Opalite, Taylor Swift còn mang về thêm hai dấu ấn quan trọng là Video Of The Year với The Fate Of Ophelia và Artist Director Honors, giải thưởng đầu tiên được MTV trao nhằm ghi nhận những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật trong vai trò đạo diễn. Không dừng lại ở loạt chiến thắng, nữ ca sĩ còn được trao nhiều đặc quyền tại đêm trao giải khi sử dụng chính sân khấu VMAs để world premiere MV mới Patient Zero.

Lisa được trao giải Best Pop với Dream, trở thành nữ nghệ sĩ K-pop đầu tiên và nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên trong lịch sử giành giải này

Trong khi đó, LISA cũng là một trong những cái tên được chú ý khi không chỉ xuất hiện trên sân khấu VMAs mà còn mang về chiến thắng lịch sử cho hành trình solo. Nữ ca sĩ giành Best Pop với Dream kết hợp Kentaro Sakaguchi, vượt qua loạt tên tuổi lớn như Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter và Olivia Rodrigo. Đáng chú ý, LISA trở thành nữ nghệ sĩ K-pop đầu tiên và nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên trong lịch sử giành Best Pop tại VMAs.

Dù không tham dự lễ trao giải, BTS vẫn mang về trọn vẹn 3 giải thưởng được đề cử tại VMAs 2026

Không chỉ LISA, một đại diện khác của châu Á là BTS cũng gặt hái thành tích ấn tượng khi mang về trọn vẹn 3 giải thưởng được đề cử tại VMAs 2026. SWIM lần lượt chiến thắng Song Of The Year và Best K-Pop, trước khi BTS tiếp tục được xướng tên ở Best Group.

Với 3 chiếc cúp mới, BTS nâng tổng số chiến thắng tại VMAs lên 13 giải ở tất cả các hạng mục, tiếp tục là một trong những nghệ sĩ K-pop sở hữu dấu ấn nổi bật nhất trong lịch sử lễ trao giải. Đáng chú ý, chiến thắng Best Group năm nay cũng nâng thành tích của BTS tại riêng hạng mục này lên 5 lần, sau 4 chiến thắng liên tiếp từ năm 2019 đến 2022.

Với 3 chiếc cúp mới, BTS nâng tổng số chiến thắng tại VMAs lên 13 giải, tiếp tục là nghệ sĩ K-pop sở hữu dấu ấn nổi bật nhất trong lịch sử lễ trao giải

Bên cạnh những cái tên nổi bật trên, VMAs 2026 cũng ghi nhận chiến thắng của nhiều nghệ sĩ thuộc các màu sắc âm nhạc khác nhau. Ariana Grande mang về hai chiếc cúp với hate that i made you love me, trong khi Olivia Rodrigo được xướng tên ở Best Alternative với the cure. Cardi B và Kehlani thắng Best Hip-Hop với Safe, Bruno Mars nhận Best R&B với I Just Might, còn Ella Langley giành Best Country với Choosin’ Texas. Ở các hạng mục còn lại, Sabrina Carpenter thắng Best Editing với House Tour, PinkPantheress và Zara Larsson được vinh danh ở Best Art Direction với Stateside, còn Bad Bunny giành Best Latin với NUEVAYoL.

Mạng xã hội cãi nhau "ỏm tỏi" vì kết quả VMAs 2026

Tuy nhiên, bên cạnh những chiến thắng đáng chú ý, VMAs 2026 cũng để lại không ít tranh luận xoay quanh cách thức bình chọn và công bố giải thưởng. Một trong những kết quả được bàn luận nhiều nhất là chiến thắng của LISA tại Best Pop với ca khúc Dream feat. Kentaro Sakaguchi.

Giải thưởng Best Pop của Lisa gây tranh cãi dữ dội

Nữ ca sĩ vượt qua loạt tên tuổi đình đám như Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter và Olivia Rodrigo để mang về chiếc cúp, khiến kết quả lập tức thu hút sự chú ý bởi đây là một đại diện đến từ châu Á cạnh tranh cùng nhiều gương mặt hàng đầu của pop quốc tế. Một bộ phận khán giả cho rằng Dream chưa tạo được dấu ấn tương xứng về thành tích trên các bảng xếp hạng so với một số đối thủ, từ đó đặt câu hỏi về kết quả.

Tuy nhiên, Best Pop là hạng mục được quyết định hoàn toàn bởi người hâm mộ, thay vì dựa trên đánh giá của hội đồng chuyên môn

Tuy nhiên, Best Pop là hạng mục được quyết định hoàn toàn bởi người hâm mộ, thay vì dựa trên đánh giá của hội đồng chuyên môn. Cơ chế này khiến sức mạnh fandom trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc đua. LISA vốn sở hữu cộng đồng người hâm mộ quốc tế đông đảo, trong khi văn hóa bình chọn trực tuyến cũng là một phần quen thuộc trong cộng đồng K-pop.

Việc CORTIS trượt giải Best New Artist cũng trở thành một trong những hạng mục gây bàn luận

Tương tự, Best New Artist cũng trở thành một trong những hạng mục gây bàn luận khi CORTIS tiến sâu vào cuộc đua nhưng cuối cùng không giành chiến thắng. Nhóm nam đến từ Hàn Quốc lọt vào Top 3 cùng Bella Kay và Sienna Spiro sau nhiều vòng bình chọn, trong đó lượng người hâm mộ CORTIS liên tục kêu gọi vote trên các nền tảng trực tuyến.

Sienna Spiro giành chiến thắng tại hạng mục Best New Artist

Một bộ phận khán giả cho rằng với sức mạnh fandom và mức độ huy động bình chọn đáng kể, CORTIS hoàn toàn có cơ sở để cạnh tranh sòng phẳng cho chiếc cúp. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thuộc về Sienna Spiro.

Một trường hợp khác cũng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi là BTS. Dù mang về trọn vẹn 3 chiến thắng tại VMAs 2026, nhóm chỉ được đề cử ở đúng 3 hạng mục gồm Song Of The Year, Best K-Pop với SWIM và Best Group.

Việc BTS vắng mặt ở các đề cử quan trọng cũng làm dấy lên những tranh luận về tính công bằng của giải thưởng

Điều này đồng nghĩa ARIRANG và SWIM không xuất hiện trong nhiều hạng mục lớn khác của VMAs như Video Of The Year hay Artist Of The Year, dù album và ca khúc của nhóm đạt nhiều thành tích đáng chú ý trên thị trường toàn cầu. SWIM từng đứng đầu Billboard Hot 100, trong khi ARIRANG cũng có ba tuần liên tiếp ở vị trí #1 Billboard 200.

Không chỉ kết quả, khâu tổ chức VMAs 2026 cũng trở thành chủ đề được bàn tán khi chương trình liên tục gặp sự cố về lịch phát sóng

Không chỉ kết quả, khâu tổ chức VMAs 2026 cũng trở thành chủ đề được bàn tán khi chương trình liên tục gặp sự cố về lịch phát sóng. Lễ trao giải bị delay do chương trình trước kéo dài, khiến thời điểm lên sóng tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, lễ trao giải còn kết thúc giữa chừng trên sóng truyền hình, với tới 17 hạng mục giải thưởng không xuất hiện trong phần phát sóng chính, trong đó có những giải quan trọng như Song Of The Year và Best K-Pop.

Lễ trao giải còn kết thúc giữa chừng trên sóng truyền hình, với tới 17 hạng mục giải thưởng không xuất hiện trong phần phát sóng chính

Cách chương trình khép lại khi hàng loạt giải thưởng chưa được công bố trên sóng khiến khán giả bất ngờ, đồng thời tiếp tục làm dấy lên tranh luận về cách MTV phân bổ thời lượng và tổ chức lễ trao giải năm nay. Những tranh luận xoay quanh VMAs 2026 vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ toàn cầu.

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