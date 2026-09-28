Lisa đốt mắt táo bạo bên trai đẹp, mang đặc sản Thái Lan “cháy phố” tưng bừng ở VMAs 2026

Một lần nữa, Lisa lại làm khán giả toàn cầu "nóng mắt".

Sáng ngày 28/9 (theo giờ Việt Nam), ngay sau khoảnh khắc ghi dấu lịch sử tại VMAs 2026 với cột mốc trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên giành giải Best Pop, Lisa tiếp tục trở thành tâm điểm khi mang SaWaDiKa lên sân khấu lễ trao giải. Đây cũng là lần đầu nữ ca sĩ trình diễn ca khúc này tại một sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn, biến sân khấu VMAs thành dịp để cô giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới nhất đến khán giả toàn cầu.

Lisa biểu diễn tại VMAs

Trong màn trình diễn, nữ ca sĩ tiếp tục đốt mắt khán giả khi diện trang phục ngắn bó sát, khoe đôi chân dài thẳng tắp cùng vóc dáng nổi bật. Từng chuyển động của Lisa đều tôn lên hình thể, đồng thời tạo nên hình ảnh quyến rũ, sắc sảo đúng với phong cách cô theo đuổi. Thiết kế được hoàn thiện bằng những chi tiết ánh kim bắt sáng, giúp nữ ca sĩ nổi bật dưới hệ thống đèn sân khấu. Tạo hình này tiếp tục phát huy hình ảnh quyến rũ, sắc sảo vốn thường thấy trong các màn trình diễn solo của Lisa.

Lisa khoe vũ đạo bắt mắt trên sân khấu VMAs

Lisa cho thấy thế mạnh ở khả năng kiểm soát vũ đạo và biểu cảm. Những động tác được thực hiện dứt khoát, liên tục thay đổi theo tiết tấu của SaWaDiKa, đồng thời nữ ca sĩ vẫn giữ được phần hát live mượt mà, không để những đoạn vũ đạo có cường độ cao ảnh hưởng đến phần thể hiện giọng hát. Sự tự tin trong từng chuyển động giúp Lisa duy trì sức hút xuyên suốt tiết mục. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn gây chú ý với những động tác vũ đạo táo bạo khi kết hợp cùng dàn vũ công nam, tạo nên những khoảnh khắc nổi bật trên sân khấu VMAs.

Lisa mang hàng loạt những nét văn hóa đậm chất Thái Lan lên sân khấu

Sân khấu SaWaDiKa được dàn dựng đậm màu sắc Thái Lan, từ chiếc xe tuk tuk xuất hiện ngay trên sân khấu đến hệ thống mô hình, phông nền và ánh sáng gợi không khí đường phố. Đặc biệt, tiết mục còn đưa những hình ảnh đặc trưng của văn hóa Thái vào phần trình diễn khi các võ sĩ thực hiện những động tác Muay Thái ngay trên sân khấu. Cách dàn dựng này không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho tiết mục mà còn giúp Lisa mang hình ảnh quê hương vào một sân khấu âm nhạc quốc tế tràn đầy năng lượng.

Màn trình diễn của Lisa nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực

Ngay sau khi tiết mục khép lại, Lisa nhận được những tràng reo hò từ khán giả có mặt tại VMAs. Trên mạng xã hội, màn trình diễn cũng nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng tích cực khi nữ ca sĩ mang đến một sân khấu giàu năng lượng, kết hợp giữa vũ đạo, phần hát live và những chi tiết đậm màu sắc Thái Lan. Đặc biệt, cách Lisa làm chủ sân khấu cùng những màn tương tác với dàn vũ công khiến tiết mục trở thành một trong những phần trình diễn được chú ý tại lễ trao giải năm nay.

Ra mắt vào đầu tháng 9, SaWaDiKalà đĩa đơn tiếp theo mở đường cho album sắp tới của Lisa. Sau khi phát hành, ca khúc nhanh chóng tạo được sức chú ý trên thị trường quốc tế khi MV cán mốc hơn 183 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau khoảng 3 tuần. Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi sản phẩm solo gây chú ý của Lisa, đồng thời cho thấy sức hút của nữ ca sĩ vẫn được duy trì mạnh mẽ trước thềm album mới.

Với chiến thắng Best Pop và màn trình diễn tại VMAs, Lisa tiếp tục cho thấy sức hút của một nghệ sĩ solo K-pop trên sân khấu âm nhạc quốc tế

Đáng chú ý, với chiến thắng Best Pop và màn trình diễn tại VMAs, Lisa tiếp tục cho thấy sức hút của một nghệ sĩ solo Kpop trên sân khấu âm nhạc quốc tế. Từ việc trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên giành giải thưởng này tại VMAs đến việc mang màu sắc Thái Lan lên sân khấu lớn, nữ ca sĩ đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong hành trình hoạt động solo.

Ảnh: Marie Claire/X