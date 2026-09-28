Cảnh tượng lần đầu tiên xuất hiện tại 1 trụ sở ngân hàng ở TP.HCM

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ.

Một mô hình “crown” khổng lồ gắn với BIGBANG bất ngờ xuất hiện trước trụ sở VPBank trên đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ. Hình ảnh xuất hiện khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa BIGBANG sẽ có hai đêm concert tại Việt Nam.

Điểm gây chú ý là phần trên của mô hình được tạo hình giống chiếc vương miện màu vàng cam cỡ lớn. Phần thân phía dưới hiển thị dòng chữ “BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR ”, cùng thông tin về hai đêm diễn tại Việt Nam.

Mô hình Bangbong là mô hình thu nhỏ hoặc phiên bản phụ kiện, móc khóa, đồ chơi dạng lightstick hình vương miện biểu tượng của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BIGBANG.﻿

Ảnh: yun_d97

Sự xuất hiện của mô hình đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý khi BIGBANG đang thực hiện chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động. VPBank là một trong những đơn vị đồng tổ chức hai đêm diễn của nhóm tại Việt Nam, đồng thời là nhà tài trợ cùng Mastercard.

Theo thông tin chính thức từ YG Entertainment, BIGBANG sẽ biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào hai ngày 24 và 25/10/2026, bắt đầu lúc 19h30. Đây là hai điểm dừng thuộc BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR , chuyến lưu diễn thế giới đánh dấu cột mốc 20 năm của nhóm. Ba thành viên G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG sẽ cùng xuất hiện trong tour diễn.

Ảnh: nogardg.88

Tại Hà Nội, chương trình có 10 hạng vé, dao động từ 1 triệu đồng đến 10,5 triệu đồng. Hạng cao nhất là ULTIMATE VIP PACKAGE giá 10,5 triệu đồng, tiếp đến là DIAMOND VIP PACKAGE 9,8 triệu đồng và GOLD VIP PACKAGE 8,5 triệu đồng. Sức hút của hai đêm diễn đã thể hiện từ giai đoạn bán vé. Theo thông tin được đăng tải trên trang của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hai đêm concert tại Mỹ Đình đã kín chỗ.

Tour diễn năm nay đưa BIGBANG tới hàng loạt sân vận động lớn trên thế giới. Trước khi tới Hà Nội, nhóm lần lượt biểu diễn tại Goyang, Oakland, East Rutherford, Paris, London... Sau Việt Nam, hành trình tiếp tục qua Sydney, Bangkok cùng nhiều thành phố khác.

Việc mô hình Bangbong cỡ lớn xuất hiện tại trụ sở ngân hàng ở TP.HCM vì thế trở thành một trong những hình ảnh đáng chú ý trong giai đoạn đếm ngược trước hai đêm diễn ngày 24-25/10 tại Mỹ Đình.