Sự hết thời của 1 ngôi sao: Nhan sắc tuột dốc nhận không ra, bị cấm sóng toàn quốc

Từ đỉnh cao hào quang, nam thần đình đám một thời nay cay đắng đánh mất tất cả.

Mới đây, những hình ảnh mới nhất của cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại DBSK - Park Yoochun tại Nhật Bản tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Diện mạo hiện tại của nam thần tượng từng một thời khuấy đảo châu Á nhanh chóng được đem ra thảo luận.

Mới đây, những hình ảnh mới nhất của cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại DBSK - Park Yoochun tại Nhật Bản tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngỡ ngàng trước phong độ nhan sắc xuống dốc thấy rõ, đường nét khuôn mặt lộ dấu vết thời gian cùng phong cách thời trang và kiểu tóc bị đánh giá là thiếu chỉn chu. Không ít ý kiến cho rằng hình ảnh hiện tại khiến anh trông giống các giọng ca dòng nhạc trot tại Nhật Bản hơn là một thần tượng Kpop đỉnh cao. Bên cạnh những lời cảm thán về thực tế nghiệt ngã của sự lão hóa tự nhiên, nhiều khán giả còn đặt diện mạo của anh lên bàn cân so sánh với người đồng đội cũ Kim Jaejoong, người vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung rạng rỡ nhờ quá trình chăm sóc bản thân vô cùng nghiêm ngặt.

Bên cạnh những lời cảm thán về thực tế nghiệt ngã của sự lão hóa tự nhiên, nhiều khán giả còn đặt diện mạo của anh lên bàn cân so sánh với người đồng đội cũ Kim Jaejoong

Nhìn lại quá khứ, Park Yoochun từng là một trong những biểu tượng giải trí hàng đầu sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Ra mắt vào năm 2003 với tư cách là thành viên của DBSK dưới sự quản lý của SM Entertainment, nam ca sĩ cùng bốn mảnh ghép còn lại đã nhanh chóng gặt hái thành công vang dội, kiến tạo nên kỷ nguyên hoàng kim cho làn sóng Hallyu.

Ra mắt vào năm 2003 với tư cách là thành viên của DBSK dưới sự quản lý của SM Entertainment, nam ca sĩ cùng bốn mảnh ghép còn lại đã nhanh chóng gặt hái thành công vang dội, kiến tạo nên kỷ nguyên hoàng kim cho làn sóng Hallyu

Trong đội hình nhóm nhạc huyền thoại, Park Yoochun sở hữu bộ kỹ năng toàn diện khi đáp ứng tốt cả khả năng hát, nhảy lẫn rap. Dù không mang vẻ đẹp chuẩn mỹ nam như Kim Jaejoong, anh vẫn thu hút lượng lớn người hâm mộ nhờ gương mặt đáng yêu cùng thần thái thân thiện, ấm áp. Ở thời kỳ đỉnh cao, quy mô fandom cá nhân của nam thần tượng cực kỳ hùng hậu, chỉ xếp sau Kim Junsu và thậm chí vượt qua các thành viên khác trong nhóm. Cùng với các thành viên DBSK, anh sở hữu hàng loạt bản hit kinh điển phủ sóng toàn châu Á như Rising Sun, Mirotic hay Love In The Ice.

Cùng với các thành viên DBSK, anh sở hữu hàng loạt bản hit kinh điển phủ sóng toàn châu Á như Mirotic

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao chói lọi, làng giải trí châu Á đã phải chấn động trước vụ kiện lịch sử xảy ra vào năm 2009. Ba thành viên Park Yoochun, Kim Jaejoong và Kim Junsu quyết định đệ đơn kiện công ty chủ quản SM Entertainment vì những điều khoản bất hợp lý trong bản hợp đồng kéo dài từ 13 đến 15 năm, chưa tính thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sự phân chia lợi nhuận thiếu công bằng cùng mức phạt hủy hợp đồng quá đắt đỏ đã đẩy họ đến quyết định tách nhóm để thành lập JYJ. Cuộc chiến pháp lý kéo dài dai dẳng đến năm 2012 mới đi đến thỏa thuận chung, chính thức mở ra bước ngoặt lớn cho ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc với sự ra đời của Đạo luật JYJ nhằm bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ và giới hạn thời hạn hợp đồng tối đa 7 năm. Dù chiến thắng trên phương diện pháp lý, giá đắt mà cả ba phải trả lại vô cùng lớn khi liên tục chịu sự phong sát ngầm từ các đài truyền hình quốc gia do sức ảnh hưởng khổng lồ của công ty cũ.

Dù chiến thắng trên phương diện pháp lý, giá đắt mà cả ba phải trả lại vô cùng lớn khi liên tục chịu sự phong sát ngầm từ các đài truyền hình quốc gia do sức ảnh hưởng khổng lồ của công ty cũ

Bên cạnh âm nhạc, anh nhanh chóng chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất thực lực và giàu cảm xúc qua bộ phim truyền hình Sungkyunkwan Scandal ra mắt năm 2010, mang về giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất.

Qua bộ phim truyền hình Sungkyunkwan Scandal ra mắt năm 2010, Yoochun mang về giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất

Ngay sau đó, tác phẩm Rooftop Prince phát sóng năm 2012 đã tạo nên cơn sốt rating toàn châu Á, đưa anh trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu. Cũng trong năm 2012, với màn thể hiện ấn tượng trong Missing You, Yoochun tiếp tục khẳng định vị thế khi giành giải Nam chính xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards. Chuỗi thành công tiếp tục được củng cố qua các dự án lớn như Three Days năm 2014 hay The Girl Who Sees Smells năm 2015.

Ngay sau đó, tác phẩm Rooftop Prince phát sóng năm 2012 đã tạo nên cơn sốt rating toàn châu Á, đưa anh trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu

Tuy nhiên, hình tượng người nam thần hoàn hảo và toàn bộ thành tựu gây dựng suốt nhiều năm của Park Yoochun đã hoàn toàn tan thành mây khói sau chuỗi bê bối chấn động. Cột mốc sụp đổ bắt đầu vào tháng 6/2016 khi anh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và bất ngờ bị 4 người phụ nữ lần lượt tố cáo hành vi tấn công tình dục. Dù sau đó không bị xử lý hình sự về các cáo buộc này, hình ảnh của nam tài tử đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt công chúng.

Vào tháng 6/2016 khi anh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và bất ngờ bị 4 người phụ nữ lần lượt tố cáo hành vi tấn công tình dục

Đỉnh điểm của sự sụp đổ diễn ra vào tháng 4/2019 khi anh bị vị hôn thê cũ Hwang Hana, cháu gái nhà sáng lập tập đoàn Namyang, tố cáo cùng sử dụng ma túy trái phép. Yoochun đã tổ chức một cuộc họp báo phủ nhận mọi tin đồn, đồng thời tuyên bố sẽ rút khỏi giới giải trí nếu kết quả xét nghiệm là dương tính. Kết quả kiểm tra chất ma túy sau đó lại cho kết quả dương tính, phơi bày toàn bộ sự dối trá trước truyền thông. Đến tháng 7/2019, nam ca sĩ chính thức nhận bản án 2 năm tù treo và phạt hành chính 1,4 triệu won vì tội mua và sử dụng chất cấm. Bản án pháp lý cùng hành vi dối trá đã chính thức đóng sầm cánh cửa nghệ thuật của anh tại Hàn Quốc.

Đến tháng 7/2019, nam ca sĩ chính thức nhận bản án 2 năm tù treo và phạt hành chính 1,4 triệu won vì tội mua và sử dụng chất cấm

Chưa đầy một năm sau khi nhận bản án và từng tuyên bố giải nghệ, Park Yoochun đã nhanh chóng thất hứa khi rục rịch quay trở lại bằng việc mở lại tài khoản mạng xã hội, phát hành photobook và tổ chức các buổi gặp mặt người hâm mộ tại Thái Lan. Thời gian gần đây, anh chuyển hướng hoạt động cầm chừng sang thị trường Nhật Bản khi phát hành mini-album Metro Love vào tháng 8/2025 và xuất hiện trên chương trình tạp kỹ Room 70’s Master của đài Tokyo MX. Dẫu vậy, những nỗ lực tái xuất ở nước ngoài không thể giúp anh lấy lại hào quang và vị thế đã mất.

Thời gian gần đây, anh chuyển hướng hoạt động cầm chừng sang thị trường Nhật Bản

Nhìn lại chặng đường sự nghiệp, từ một siêu sao hạng A từng sở hữu tài năng thiên bẩm, danh tiếng lẫy lừng cùng hàng triệu người hâm mộ, Park Yoochun giờ đây phải đối mặt với thực tế cay đắng. Việc bị cấm sóng hoàn toàn tại quê nhà cùng nhan sắc tuột dốc theo thời gian đã chính thức khép lại thời kỳ hoàng kim của nam nghệ sĩ, để lại sự thất vọng lẫn tiếc nuối trong lòng công chúng.

Ảnh: X