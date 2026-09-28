Lisa (BLACKPINK) bị nghi mua giải

Giải thưởng của Lisa tại VMAs đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

VMAs 2026 khép lại với loạt chiến thắng đáng chú ý, nhưng cũng để lại không ít tranh luận xoay quanh một số kết quả tại lễ trao giải. Tâm điểm là chiến thắng của Lisa ở hạng mục Best Pop với ca khúc Dream, khi nữ ca sĩ vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter và Olivia Rodrigo.

Tranh cãi nổ ra khi Lisa giành chiến thắng ở hạng mục Best Pop với ca khúc Dream

Tại VMAs 2026, Lisa giành chiến thắng tại hạng mục Best Pop và trở thành nữ nghệ sĩ K-pop đầu tiên, đồng thời là nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên trong lịch sử giành giải thưởng này. Tuy nhiên, ngay sau khi lễ trao giải kết thúc, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tranh luận xoay quanh chiếc cúp của nữ ca sĩ. Trên mạng xã hội, một số khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi Lisa vượt qua Taylor Swift, Ariana Grande và Olivia Rodrigo.

Nhiều phản ứng tranh cãi xung quanh việc Lisa thắng giải Best Pop tại VMAs

Một số bài đăng đặt câu hỏi về thành tích của Dream trên các bảng xếp hạng, cho rằng ca khúc không có sức bật tương đương với một số sản phẩm cạnh tranh trực tiếp. Có tài khoản thậm chí cho rằng kết quả khiến họ khó hiểu, trong khi những người khác đặt vấn đề liệu giải thưởng có phản ánh thành tích âm nhạc hay không.

Không dừng lại ở kết quả bình chọn, phần trao giải của Lisa cũng trở thành chủ đề được chú ý. Sau khi được xướng tên, nữ ca sĩ có khoảnh khắc xúc động và bật khóc khi nhận chiếc cúp Best Pop.

Khoảnh khắc Lisa bật khóc khi nhận giải cũng bị một bộ phận khán giả đem ra chế giễu trên mạng xã hội

Tuy nhiên, khoảnh khắc này cũng bị một bộ phận khán giả đem ra chế giễu trên mạng xã hội, thay vì tập trung vào ý nghĩa của chiến thắng. Một số bình luận mỉa mai phản ứng của nữ ca sĩ, trong khi phía người hâm mộ Lisa lên tiếng bảo vệ và cho rằng cô hoàn toàn có lý do để xúc động trước cột mốc lịch sử này.

Từ tranh luận về thành tích, kết quả bình chọn cho đến phản ứng của Lisa trên sân khấu, chiến thắng Best Pop vì thế nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc gây nhiều ý kiến trái chiều nhất tại VMAs 2026.

Điều khiến chiến thắng của Lisa gây tranh cãi lớn chính là những nghệ sĩ còn lại trong đề cử Best Pop đều bước vào cuộc đua với các sản phẩm có thành tích ấn tượng trên thị trường

Điều khiến chiến thắng của Lisa gây tranh cãi lớn chính là những nghệ sĩ còn lại trong đề cử Best Pop đều bước vào cuộc đua với các sản phẩm có thành tích ấn tượng trên thị trường. Taylor Swift tranh giải với The Fate Of Ophelia, ca khúc từng đạt #1 Billboard Hot 100 và trở thành #1 thứ 6 của nữ ca sĩ trên Billboard Global 200.

Ariana Grande góp mặt với Hate That I Made You Love Me, sản phẩm ra mắt ở #1 Billboard Hot 100, đồng thời đứng đầu Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. U.S.; đây cũng là ca khúc giúp Ariana có #1 Hot 100 thứ 10 trong sự nghiệp.

Lisa đã vượt qua cả Taylor Swift

Olivia Rodrigo

và cả Ariana Grande

Olivia Rodrigo cạnh tranh với Drop Dead, ca khúc debut ở #1 Billboard Hot 100 và trở thành #1 thứ 4 của nữ ca sĩ trên bảng xếp hạng này. Sabrina Carpenter tranh cử với House Tour và Charli XCX tranh giải với SS26, tiếp nối sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ sau giai đoạn nổi bật với Brat.

Trong khi đó, Lisa với Dream lại có thành tích khiêm tốn hơn đáng kể nếu so sánh trực tiếp với một số đối thủ tại Best Pop. Ca khúc chỉ đạt No.122 trên Billboard Global Excl. U.S. và chưa từng xuất hiện trên Billboard Global 200. Thành tích này thấp hơn khá nhiều so với những sản phẩm cạnh tranh trực tiếp trong cùng hạng mục, đặc biệt là các ca khúc của Taylor Swift, Ariana Grande hay Sabrina Carpenter.

Tuy nhiên, Best Pop là hạng mục được quyết định hoàn toàn bởi người hâm mộ, thay vì dựa trên đánh giá của hội đồng chuyên môn

Từ đó, một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về tính thuyết phục của kết quả, khi cho rằng thành tích của Dream có phần khiêm tốn hơn so với nhiều sản phẩm cùng tranh giải. Tuy nhiên, Best Pop là hạng mục được quyết định hoàn toàn bởi người hâm mộ, thay vì dựa trên đánh giá của hội đồng chuyên môn. Cơ chế này khiến sức mạnh fandom trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc đua. Khác với những hạng mục thiên về chuyên môn, kết quả Best Pop phụ thuộc trực tiếp vào lựa chọn của khán giả.

Lisa vốn sở hữu cộng đồng người hâm mộ quốc tế đông đảo và văn hóa bình chọn trực tuyến cũng là một phần quen thuộc trong cộng đồng K-pop

Lisa vốn sở hữu cộng đồng người hâm mộ quốc tế đông đảo sau nhiều năm hoạt động cùng BLACKPINK và phát triển sự nghiệp solo. Trong khi đó, văn hóa bình chọn trực tuyến cũng là một phần quen thuộc trong cộng đồng K-pop, nơi người hâm mộ thường xuyên tham gia các cuộc bình chọn dành cho nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc. Đây cũng là yếu tố khiến cuộc đua Best Pop có thể diễn biến khác với những bảng xếp hạng âm nhạc thông thường.

Hiện tại những tranh cãi xung quanh giải thưởng của Lisa vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội

Vì vậy, dù chiến thắng của Lisa tạo ra không ít tranh luận, kết quả này vẫn có thể được lý giải từ chính cơ chế của hạng mục. Hiện tại những tranh cãi xung quanh giải thưởng của Lisa vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Ảnh: X