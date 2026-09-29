Celine Dion U60 "chặt đẹp" dàn gái xinh Kendall Jenner, càng ngày càng slay cỡ này

Sự xuất hiện của nữ ca sĩ tại Paris Fashion Week Xuân/Hè 2027 nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Sáng 29/9 (giờ Việt Nam), Paris Fashion Week Xuân/Hè 2027 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế khi quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám trong lĩnh vực thời trang, giải trí và nghệ thuật. Sự kiện năm nay quy tụ nhiều gương mặt đình đám như Kendall Jenner, Heidi Klum, Jane Fonda, Viola Davis, Eva Longoria, Cara Delevingne, Simone Ashley, Andie MacDowell và Kristen Bell.

Ngay trong ngày đầu tiên của sự kiện, một màn xuất hiện bất ngờ của nữ ca sĩ Celine Dion đã trở thành tâm điểm chú ý, nhanh chóng được chia sẻ và bàn luận trên mạng xã hội. Sau nhiều năm hạn chế hoạt động biểu diễn, sự trở lại của giọng ca từng thống trị các bảng xếp hạng thế giới càng khiến khoảnh khắc này nhận được nhiều sự quan tâm.

Celine Dion bất ngờ xuất hiện tại Paris Fashion Week Xuân/Hè 2027

Tại show diễn của L'Oréal Paris, Celine Dion bất ngờ xuất hiện ở phần cuối chương trình trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Nữ ca sĩ lựa chọn bộ váy đen ôm sát, xuất hiện đầy nổi bật giữa không gian được tổ chức dưới chân tháp Eiffel. Sau màn xuất hiện đầy bất ngờ, Celine Dion tiến lên sân khấu và thể hiện I'm Alive, ca khúc mang giai điệu sôi động, phù hợp với không khí náo nhiệt của sự kiện. Giọng ca My Heart Will Go On không chỉ trình diễn mà còn khuấy động sân khấu bằng những động tác nhún nhảy đầy năng lượng.

Celine Dion xuất hiện nổi bật tại sự kiện

Đặc biệt, ở những phút cuối, cô cùng dàn sao tham gia chương trình hòa vào không khí chung, cùng nhảy múa và tương tác đầy nhiệt tình. Hình ảnh Celine Dion xuất hiện giữa hàng loạt gương mặt nổi tiếng khiến sân khấu L'Oréal Paris trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất trong ngày khai mạc Paris Fashion Week. Màn trình diễn cũng cho thấy hình ảnh một Celine Dion tràn đầy năng lượng, khác với những khoảnh khắc xúc động trong ngày cô trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng bóng.

Celine Dion cũng bất ngờ xuất hiện trên sân khấu cùng dàn sao

Celine Dion cùng dàn sao quẫy nhiệt trên sân khấu

Ngay sau khi chương trình kết thúc, những đoạn video ghi lại khoảnh khắc Celine Dion xuất hiện tại Paris Fashion Week nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế. Nhiều khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của nữ ca sĩ, đặc biệt khi cô không chỉ góp mặt mà còn thể hiện nguồn năng lượng tích cực trong suốt phần cuối chương trình.

Celine Dion thành tâm điểm của sự chú ý tại Paris Fashion Week Xuân/Hè 2027 hôm nay

Các bình luận dành nhiều lời khen cho thần thái, phong cách thời trang và sự tự tin của Celine Dion ở tuổi 58. Một số khán giả cho rằng hình ảnh nữ ca sĩ thoải mái nhảy múa, tương tác cùng các ngôi sao khác mang đến cảm giác gần gũi và đầy sức sống. Sau thời gian dài hạn chế xuất hiện trên sân khấu, khoảnh khắc này càng khiến người hâm mộ xúc động khi chứng kiến Celine Dion trở lại với hình ảnh rạng rỡ, chủ động tận hưởng âm nhạc và không khí của một sự kiện lớn.

Sinh ngày 30/3/1968 tại Charlemagne, Quebec, Canada, Celine Dion là con út trong gia đình có 14 người con và sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Năm 12 tuổi, cô thu âm bản demo đầu tiên và được quản lý René Angélil phát hiện. Đây cũng là người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Celine Dion từ một giọng ca trẻ nói tiếng Pháp trở thành ngôi sao quốc tế. Năm 1988, cô đại diện Thụy Sĩ tham dự Eurovision Song Contest và giành chiến thắng với Ne Partez Pas Sans Moi, mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Năm 1988, Celine Dion đại diện Thụy Sĩ tham dự Eurovision Song Contest và giành chiến thắng với Ne Partez Pas Sans Moi, mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp

Đến năm 1990, Celine Dion phát hành album tiếng Anh đầu tay Unison, trong đó có ca khúc Where Does My Heart Beat Now lọt Top 5 tại Mỹ. Hai năm sau, màn song ca Beauty And The Beast với Peabo Bryson giúp cô giành Grammy đầu tiên và tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả quốc tế. Năm 1993, The Power Of Love trở thành ca khúc đầu tiên của Celine Dion đứng đầu bảng xếp hạng tại Mỹ, mở đầu cho chuỗi thành công kéo dài xuyên suốt thập niên 1990.

My Heart Will Go On - Celine Dion

Đỉnh cao sự nghiệp đến vào năm 1997 khi Celine Dion thể hiện My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề bộ phim Titanic. Bài hát sau đó giành Oscar cho Ca khúc nhạc phim xuất sắc và hai giải Grammy gồm Record Of The Year cùng Best Female Pop Vocal Performance. Riêng tại Grammy, Celine Dion hiện sở hữu 5 chiến thắng sau 16 lần được đề cử.

Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận cô đã bán hơn 200,5 triệu đơn vị nhạc phẩm trên toàn cầu, đồng thời là nghệ sĩ solo có doanh số cao nhất trong lịch sử Eurovision

Không chỉ có những bản hit toàn cầu, Celine Dion còn sở hữu loạt album đạt doanh số đặc biệt lớn như Falling Into You, Let's Talk About Love và The Colour Of My Love. Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận cô đã bán hơn 200,5 triệu đơn vị nhạc phẩm trên toàn cầu, đồng thời là nghệ sĩ solo có doanh số cao nhất trong lịch sử Eurovision. Cô cũng đang giữ kỷ lục nhận 33 chứng nhận Platinum Europe, nhiều nhất đối với một nghệ sĩ tại châu Âu.

Celine Dion vừa có đêm nhạc đầu tiên vào tháng 9 năm nay sau nhiều năm gián đoạn sự nghiệp

Tuy nhiên, sự nghiệp của cô từng phải gián đoạn khi nữ ca sĩ công khai mắc hội chứng người cứng vào năm 2022. Sau thời gian hạn chế biểu diễn, Celine Dion từng bước trở lại với công chúng, trong đó có màn trình diễn tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Đến năm 2026, cô tiếp tục trở lại sân khấu Paris và xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn, cho thấy hành trình nghệ thuật của một trong những giọng ca nổi tiếng nhất thế giới vẫn đang được viết tiếp.

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