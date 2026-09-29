Taylor Swift nhan sắc như AI

Taylor Swift xả MV Patient Zero với visual khác lạ như vẽ từ AI.

Sáng 28/9 theo giờ Việt Nam, Taylor Swift chính thức trình làng MV sau màn công chiếu tại lễ trao giải MTV VMAs 2026. Ngay khi xuất hiện, sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý, trong đó nhan sắc khác lạ của nữ ca sĩ trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất.

MV Patient Zero - Taylor Swift

Nếu có một điều mà Taylor Swift chưa bao giờ thất bại, thì đó chính là khả năng biến mỗi lần trở lại thành một sự kiện văn hóa pop mang tầm ảnh hưởng toàn cầu. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 vừa tung MV mới mang tên Patient Zero ngay tại lễ trao giải MTV VMAs, tạo nên sự chú ý lớn trên nhiều nền tảng.

Taylor Swift gây chú ý với nhan sắc thăng hạng trong màn comeback lần này

Lý do khiến khán giả chú ý ngay từ những giây đầu tiên của MV chính là diện mạo khác lạ của Taylor Swift. Từng góc quay cận đều làm nổi bật những đường nét cân đối và biểu cảm lạnh, tạo cho Taylor vẻ đẹp vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ. Làn da mịn màng không chút khuyết điểm, đôi mắt xanh biểu cảm sâu thẫm cùng góc mặt sắc lẹm khiến nhiều người xem ban đầu phải ngỡ ngàng. Ở tuổi U40, Taylor Swift sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, không chỉ giữ vững phong độ nhan sắc mà còn đằm thắm, mặn mà hơn bao giờ hết.

Chính độ hoàn hảo đến mức thiếu đi những khuyết điểm tự nhiên này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hình ảnh được tạo dựng bằng AI, thay vì một diện mạo đời thực.

Nếu đặt cạnh hình ảnh Taylor Swift những năm đầu sự nghiệp, sự thay đổi càng dễ nhận thấy

Nếu đặt cạnh hình ảnh Taylor Swift những năm đầu sự nghiệp, sự thay đổi càng dễ nhận thấy. Khi ấy, nữ ca sĩ gắn với mái tóc vàng xoăn, gương mặt tròn, đôi mắt xanh và vẻ đẹp ngọt ngào của một cô gái tuổi đôi mươi qua Love Story, You Belong With Me. Theo thời gian, Taylor chuyển sang mái tóc thẳng, lối trang điểm sắc nét hơn cùng đường nét gương mặt thanh thoát, góc cạnh. Ở tuổi 36, cô tiếp tục gây chú ý với diện mạo trưởng thành, sắc sảo và hoàn toàn khác hình ảnh cô gái country năm nào. Ở tuổi 36, nữ ca sĩ tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa hình ảnh, từ vẻ đẹp trong trẻo đến sắc sảo, trưởng thành.

Patient Zero được xây dựng như một câu chuyện điện ảnh do chính Taylor Swift đạo diễn

Không dừng lại ở một video ca nhạc thông thường, Patient Zero được xây dựng như một câu chuyện điện ảnh do chính Taylor Swift đạo diễn. MV có sự tham gia của Dakota Johnson và Colin Farrell, xoay quanh một mối quan hệ độc hại cùng những tổn thương tâm lý giữa các nhân vật. Taylor vào vai người yêu cũ của nhân vật do Colin Farrell đảm nhận, trong khi Dakota Johnson đóng vai người phụ nữ đang ở trong mối quan hệ với anh.

Phần hình ảnh của Patient Zero được đầu tư theo hướng điện ảnh với nhiều lớp ý nghĩa

Phần hình ảnh của Patient Zero được đầu tư theo hướng điện ảnh với nhiều lớp ý nghĩa, thay vì chỉ tập trung vào việc trình diễn. Câu chuyện sử dụng hình ảnh “bệnh nhân số 0” như một ẩn dụ cho mối quan hệ độc hại, khi sự thao túng và tổn thương tâm lý được mô tả như một dạng “lây nhiễm”. Cách xây dựng nhân vật, không gian ma mị cùng những chi tiết được cài cắm khiến MV nhận được nhiều chú ý về mặt hình ảnh và cách kể chuyện.

Trong khi Patient Zero nhận được những phản hồi tích cực về phần hình ảnh, 4 ca khúc mới trong The Life of a Showgirl: The Encore lại tạo vô vàn ý kiến trái chiều

Trong khi Patient Zero nhận được những phản hồi tích cực về phần hình ảnh, 4 ca khúc mới trong The Life of a Showgirl: The Encore lại tạo vô vàn ý kiến trái chiều. Sau khi phát hành, bên cạnh những ý kiến yêu thích màu sắc pop, một bộ phận người nghe cho rằng 4 ca khúc mới chưa có chiều sâu về ca từ và cách kể chuyện như những tác phẩm từng làm nên dấu ấn của Taylor Swift.

Một số ý kiến cũng nhận xét phần bổ sung chưa tạo cảm giác như một chương hoàn toàn mới, mà giống phần mở rộng của dự án đã hoàn thiện. Những nhận xét này nhanh chóng tạo ra cuộc tranh luận giữa những khán giả vốn kỳ vọng Taylor tiếp tục phát huy thế mạnh viết nhạc và kể chuyện.

Các trang tạp chí và báo âm nhạc quốc tế cũng đưa ra những đánh giá khá gay gắt về album của Taylor

Các trang tạp chí và báo âm nhạc quốc tế cũng đưa ra những đánh giá khá gay gắt. The Guardian chấm album 40/100 điểm, mô tả sản phẩm là sự “hào nhoáng tẻ nhạt từ một ngôi sao đang kiệt sức”, đồng thời cho rằng 4 ca khúc bổ sung khiến chủ đề vốn đã mỏng của album gốc càng bị loãng. The Telegraph cũng chấm 40/100 điểm, nhận xét Taylor Swift dường như đang thiếu những thử nghiệm sáng tạo, khiến các ca khúc mới trở nên rập khuôn và nhạt nhòa.

Không ít khán giả còn cho rằng chất lượng âm nhạc của Taylor Swift có dấu hiệu đi xuống trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi nữ ca sĩ kết hôn,

Một số ý kiến cũng nhận xét phần bổ sung chưa tạo cảm giác như một chương hoàn toàn mới, mà giống phần mở rộng của dự án đã hoàn thiện. Không ít khán giả còn cho rằng chất lượng âm nhạc của Taylor Swift có dấu hiệu đi xuống trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi nữ ca sĩ kết hôn, khi các sáng tác mới liên tục vấp phải những ý kiến trái chiều về ca từ và sức nặng cảm xúc. Những nhận xét này nhanh chóng tạo ra cuộc tranh luận giữa những khán giả vốn kỳ vọng Taylor tiếp tục phát huy thế mạnh viết nhạc và kể chuyện.

Màn ra mắt Patient Zero diễn ra đúng thời điểm Taylor Swift được trao Artist Director Honors tại MTV VMAs 2026

Dù vậy, Patient Zero vẫn tạo được một điểm nhấn riêng nhờ MV được đầu tư quy mô và cách Taylor Swift trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo. Đáng chú ý, màn ra mắt Patient Zero diễn ra đúng thời điểm Taylor Swift được trao Artist Director Honors tại MTV VMAs 2026. Cô đồng thời giành Video of the Year với The Fate of Ophelia. Giữa những tranh luận xoay quanh chất lượng 4 ca khúc mới, Patient Zero vì thế trở thành một điểm nhấn đáng chú ý trong lần trở lại này, giúp Taylor ghi dấu không chỉ ở âm nhạc mà còn với vai trò đạo diễn.

Dù những tranh luận về âm nhạc vẫn chưa hạ nhiệt, diện mạo của Taylor Swift trong Patient Zero lại nhận về sự quan tâm đặc biệt. Nhan sắc của nữ ca sĩ một lần nữa trở thành tâm điểm.

Ảnh: X