Nam ca sĩ đi hát ở Việt Nam bằng máy bay riêng trị giá 1900 tỷ đồng

Choáng với độ chịu chơi của ca sĩ này.

Tháng 11/2025, G-Dragon từng đáp xuống sân bay Nội Bài bằng chuyên cơ riêng để chuẩn bị cho hai đêm diễn thuộc tour thế giới Übermensch, diễn ra ngày 8-9/11/2025 tại Ocean Park 3, Hưng Yên. Thay vì sử dụng các chuyến bay thương mại, thủ lĩnh BIGBANG lựa chọn di chuyển bằng chuyên cơ riêng.

Chiếc máy bay đưa G-Dragon đến Việt Nam là Gulfstream G650, một trong những dòng phản lực thương gia cao cấp do Gulfstream Aerospace (Mỹ) sản xuất từ năm 2012. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2008 và thực hiện chuyến bay thử nghiệm năm 2009, G650 nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự sang trọng, tốc độ và khả năng di chuyển đường dài trong ngành hàng không tư nhân.

G-Dragon qua Việt Nam diễn bằng chuyên cơ riêng

Gulfstream G650 có giá bán mới khoảng 65-75 triệu USD, tương đương hơn 1.700-1.900 tỷ đồng. Không chỉ có chi phí mua ban đầu đắt đỏ, chủ sở hữu còn phải chi khoảng 1,3 triệu USD (gần 34 tỷ đồng) mỗi năm cho các khoản cố định như lương phi công, bảo hiểm và bảo quản máy bay. Nếu khai thác khoảng 400 giờ bay mỗi năm, tổng chi phí vận hành, bao gồm nhiên liệu và bảo dưỡng, có thể vượt 3 triệu USD, tương đương khoảng 79 tỷ đồng. Trong trường hợp thuê, mức giá của một chiếc Gulfstream G650 dao động từ 10.000-13.000 USD mỗi giờ bay, tương đương khoảng 263-342 triệu đồng.

Bên cạnh giá trị đắt đỏ, Gulfstream G650 còn nổi tiếng với khoang nội thất sang trọng. Cabin có kích thước lớn bậc nhất phân khúc, có thể chia thành tối đa bốn khu vực riêng biệt, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, làm việc và giải trí. Nội thất được tùy biến với da và gỗ cao cấp, đi kèm 20 cửa sổ cỡ lớn, hệ thống lọc không khí hiện đại cùng thiết kế độ cao cabin thấp, giúp hành khách thoải mái hơn trong những chuyến bay dài.

Chuyên cơ cở G-Dragon đi diễn tại sân bay Nội Bài tháng 11/2025

Máy bay có sức chứa tối đa 19 người, thông thường được bố trí từ 11-18 hành khách. Khả năng đảm bảo sự riêng tư, tiện nghi và hiệu suất vận hành khiến Gulfstream G650 trở thành lựa chọn của nhiều tỷ phú, CEO và ngôi sao quốc tế. Trong số những người sở hữu hoặc từng sử dụng dòng máy bay này có Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Oprah Winfrey và Floyd Mayweather.

Trước đó, trong chặng lưu diễn tại Mỹ, G-Dragon từng được thương hiệu trang sức Jacob & Co. tài trợ và thiết kế riêng một chiếc Bombardier Global 6000 mang đậm dấu ấn cá nhân. Bên ngoài thân máy bay xuất hiện tên G-Dragon, tên tour diễn Übermensch cùng biểu tượng hoa cúc khuyết cánh đặc trưng. Nội thất cũng được hoàn thiện theo phong cách xa xỉ, đồng bộ với hình ảnh của nam ca sĩ. Đây là đãi ngộ đáng chú ý dành cho một nghệ sĩ trong hành trình lưu diễn quốc tế.

G-Dragon từng được thương hiệu trang sức Jacob & Co. tài trợ và thiết kế riêng một chiếc Bombardier Global 6000 mang đậm dấu ấn cá nhân

Máy bay được trang trí bộ nhận diện hoa cúc của G-Dragon

Mới đây, trong chuyến lưu diễn cùng BIGBANG tại Mỹ hồi tháng 9, G-Dragon và Daesung tiếp tục sử dụng chuyên cơ riêng để di chuyển giữa các thành phố. Với lịch trình biểu diễn dày đặc, việc chủ động phương tiện di chuyển giúp các nghệ sĩ linh hoạt hơn trong việc sắp xếp thời gian, đồng thời đảm bảo sự riêng tư và thoải mái trong những chuyến đi. Việc G-Dragon thường xuyên di chuyển bằng chuyên cơ riêng cũng phần nào phản ánh vị thế của nam ca sĩ trong ngành công nghiệp giải trí.

Sắp tới, G-Dragon và BIGBANG có concert kỷ niệm 20 năm tại SVĐ Mỹ Đình (24-25/10). Hiện tại, vé của 2 đêm diễn đã sold-out. Người hâm mộ Việt háo hức chờ ngày hội ngộ ông hoàng Kpop. Và biết đâu, sẽ một lần nữa được chứng kiến G-Dragon cùng anh em đến Việt Nam trình diễn bằng chuyên cơ riêng như năm 2025.

G-Dragon và Daesung di chuyển bằng chuyên cơ trong chuyến lưu diễn ở Mỹ mới đây:

Ở tuổi 38, G-Dragon không chỉ là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất Kpop mà còn sở hữu sự nghiệp đa dạng, trải dài từ âm nhạc đến thời trang và kinh doanh. Ra mắt năm 2006 với tư cách trưởng nhóm BIGBANG, anh nhanh chóng khẳng định vai trò sáng tác, sản xuất âm nhạc qua loạt ca khúc đình đám như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, BANG BANG BANG, Still Life,...

Trong thập niên 2010s, G-Dragon tiếp tục gặt hái thành công với sự nghiệp solo qua các album/EP như Heartbreaker, One of a Kind, Coup d'Etat, Kwon Ji Yong. Song song với âm nhạc, anh xây dựng hình ảnh biểu tượng thời trang, hợp tác với Chanel và phát triển thương hiệu cá nhân PEACEMINUSONE. Những trang phục, phụ kiện hay sản phẩm hợp tác mà nam ca sĩ sử dụng thường thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Sau khi rời YG Entertainment, G-Dragon gia nhập Galaxy Corporation, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ. Tháng 6/2024, anh được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại KAIST, hướng tới việc kết nối công nghệ AI với ngành công nghiệp giải trí. Nam ca sĩ cũng thành lập quỹ từ thiện JusPeace Foundation.

Cuối năm 2024, G-Dragon đánh dấu sự trở lại với đĩa đơn POWER, tiếp đó phát hành album phòng thu thứ ba Übermensch vào năm 2025 và khởi động chuyến lưu diễn thế giới cùng tên. Anh còn đảm nhận vai trò đại sứ Hội nghị APEC 2025 tại Gyeongju và đại sứ danh dự Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO năm 2026.

G-Dragon là đại sứ APEC 2025

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, G-Dragon vẫn duy trì sức ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực. Anh là một trong những thần tượng Kpop tiên phong trong việc chủ động sáng tác, sản xuất âm nhạc và xây dựng thương hiệu cá nhân. Trong lĩnh vực thời trang, nam ca sĩ từng được Karl Lagerfeld lựa chọn làm đại sứ toàn cầu của Chanel, đồng thời tạo dấu ấn với những sản phẩm hợp tác như Nike Air Force 1 Para-Noise.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp âm nhạc và thời trang nổi bật, G-Dragon còn được truyền thông Hàn Quốc và quốc tế ước tính có khối tài sản tích lũy từ 60 triệu USD đến hơn 100 triệu USD, tương đương khoảng 1.500-2.600 tỷ đồng. Nguồn thu của nam ca sĩ đến từ nhiều lĩnh vực, trong đó có bản quyền âm nhạc, bất động sản, quảng cáo và kinh doanh. G-Dragon được cho là sở hữu bản quyền hơn 180-200 ca khúc, với nguồn thu thụ động từ bản quyền ước tính trên 1 triệu USD mỗi năm.

G-Dragon sở hữu tài sản khủng

Ở lĩnh vực bất động sản, nam ca sĩ được cho là sở hữu những căn hộ cao cấp tại Seoul, trong đó có Nine One Hannam và Warner Cheongdam, với tổng giá trị bất động sản ước tính vượt 47,6 triệu USD. Nam ca sĩ còn sở hữu bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ như Richard Prince, George Condo cùng nhiều siêu xe có giá trị hàng triệu USD. Ngoài ra, các hợp đồng đại diện với những thương hiệu lớn như Chanel, Nike và BMW cùng hoạt động kinh doanh PEACEMINUSONE cũng đóng góp đáng kể vào khối tài sản của anh.

Với sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, G-Dragon không chỉ là nghệ sĩ mà còn trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, phủ sóng cả lĩnh vực thời trang, kinh doanh, công nghệ,...

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính, khoản thu nhập nghệ sĩ mà Galaxy Corporation chi trả cho G-Dragon trong năm 2025 vượt 65 tỷ won, tương đương khoảng 1.100-1.200 tỷ đồng. Với sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, G-Dragon không chỉ là nghệ sĩ mà còn trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, phủ sóng cả lĩnh vực thời trang, kinh doanh, công nghệ,... Những chuyến lưu diễn bằng chuyên cơ riêng trị giá hàng nghìn tỷ đồng là một trong những khía cạnh thể hiện quy mô hoạt động và điều kiện tài chính của nam nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc.