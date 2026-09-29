Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Nổi đình đám nhờ truyền hình thực tế

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Danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới của TC Candler vừa công bố một số cái tên mới góp mặt trong đề cử năm nay. Đáng chú ý, Negav chính là đại diện Việt Nam tiếp theo xuất hiện trong danh sách đề cử. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Negav được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới của TC Candler

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Nam rapper bắt đầu tập viết rap từ khi còn học lớp 9. Năm 2018, anh gia nhập tổ đội rap và hoạt động với các nghệ danh Oggy, Babyboo trước khi lấy tên Negav. Trong giai đoạn này, anh cũng tự phát hành một số sản phẩm như Don't Let Them Know, Cây Thông Cô Đơn, Sao Trông Em Lại Như Thế Này?...

Sau đó, nam rapper lần đầu được nhiều khán giả biết đến khi tham gia King Of Rap, dù phải dừng chân sớm ở vòng đối đầu

Sau đó, nam rapper lần đầu được nhiều khán giả biết đến khi tham gia King Of Rap, dù phải dừng chân sớm ở vòng đối đầu. Tuy nhiên, chương trình lại mở ra cơ hội giúp Negav kết nối với HIEUTHUHAI và gia nhập tổ đội rap GERDNANG.

Năm 2021, Negav hợp tác cùng Văn Mai Hương trong ca khúc Hương. Sản phẩm từng được khán giả trẻ chú ý và giúp cái tên Negav bắt đâu có độ nhận diện cao hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm này, nam rapper vẫn chủ yếu được biết đến trong cộng đồng yêu rap, với lượng người theo dõi chưa quá lớn.

Bước ngoặt rõ rệt đến khi Negav gia nhập GERDNANG

Bước ngoặt rõ rệt đến khi Negav gia nhập GERDNANG. Từ đây, anh có thêm môi trường để phát triển âm nhạc, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các sản phẩm của tổ đội. Tháng 5/2022, Negav góp giọng trong Mamma Mia, ca khúc quy tụ đầy đủ 6 thành viên GERDNANG gồm HIEUTHUHAI, HURRYKNG, MANBO, Rex, Negav và Kewtiie đảm nhận phần sản xuất. Bài hát này sau đó được nhiều giới trẻ yêu thích và đạt hơn 37 triệu views trên YouTube.

Ngủ Một Mình - ca khúc HIEUTHUHAI kết hợp cùng Negav được khán giả trẻ yêu thích

Đến cuối năm 2022, Negav tiếp tục góp mặt trong ca khúc Ngủ Một Mình của HIEUTHUHAI. Ca khúc trở thành một trong những sản phẩm được khán giả trẻ đặc biệt chú ý, qua đó giúp Negav tiếp cận lượng người nghe rộng hơn. Từ đây, những màn kết hợp cùng HIEUTHUHAI và các thành viên GERDNANG dần trở thành dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa tên tuổi Negav đến gần công chúng.

Năm 2024 trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của Negav khi anh tham gia Anh Trai Say Hi

Sau giai đoạn hoạt động cùng GERDNANG và dần có chỗ đứng trong cộng đồng rap, năm 2024 trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của Negav khi anh tham gia Anh Trai Say Hi. Chương trình giúp nam rapper tiếp cận lượng khán giả đại chúng lớn hơn, đồng thời cho thấy khả năng ở nhiều khía cạnh như sáng tác, trình diễn và làm việc nhóm. Trong suốt hành trình tại chương trình, Negav để lại dấu ấn qua nhiều tiết mục như Catch Me If You Can, Walk, Tình Đầu Quá Chén, Kim Phút Kim Giờ...

Sau chương trình, sức hút của Negav tiếp tục tăng lên rất nhanh

Sau chương trình, sức hút của Negav tiếp tục tăng lên rất nhanh. Nam rapper có thêm lượng người hâm mộ đông đảo và từng gây chú ý với ca khúc solo Mình Anh Thôi, sản phẩm từng vươn lên vị trí #1 Trending YouTube Việt Nam. Từ một rapper chủ yếu được biết đến trong cộng đồng Underground, Negav dần trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả trẻ.

Đến năm 2025, Negav trở lại Anh Trai Say Hi mùa 2 và tiếp tục có nhiều dấu ấn

Đến năm 2025, Negav trở lại Anh Trai Say Hi mùa 2 và tiếp tục có nhiều dấu ấn qua nhiều sân khấu. Nam rapper góp mặt trong các tiết mục được khán giả yêu thích như Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, Đa Nghi, Ai Yêu Anh Nhất?... Những màn trình diễn này giúp Negav duy trì độ phủ sau mùa đầu tiên. Đến cuối mùa, Negav tiếp tục có một cột mốc quan trọng khi giành danh hiệu quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2.

Sau nhiều chương trình thực tế, Negav dần trở thành tên tuổi được nhiều khán giả quan tâm trên thị trường âm nhạc

Sau Anh Trai Say Hi, Negav tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc với nhiều sản phẩm mới. Nam rapper lần lượt phát hành và góp mặt trong các ca khúc như NẾU KHI ẤY, Đã Lâu Rồi... Bên cạnh các sản phẩm cá nhân, Negav cũng tiếp tục kết hợp với nhiều nghệ sĩ khác, trong đó có Đôi Mi Chẳng Ướt cùng Pháp Kiều. Sau nhiều chương trình thực tế, Negav dần trở thành tên tuổi được nhiều khán giả quan tâm trên thị trường âm nhạc.

Tuy nhiên, các sản phẩm trong giai đoạn này chưa tạo được nhiều dấu ấn rõ nét trên thị trường âm nhạc. Phần lớn sự chú ý vẫn đến từ nhóm người hâm mộ đã theo dõi Negav sau các chương trình thực tế. Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và độ nhận diện nhất định, Negav vẫn đang trong quá trình tìm kiếm thêm một dấu ấn âm nhạc riêng rõ rệt hơn sau giai đoạn bước ra từ truyền hình thực tế.

Ảnh: FBNV