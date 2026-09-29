Tinh Hà Say Hi hot gấp đôi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Con số thực tế phô bày sự chênh lệch giữa 2 show thực tế hot nhất hiện tại.

Trong quý 3/2026, cuộc đua giữa các chương trình thực tế âm nhạc tại Việt Nam tiếp tục bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt. Báo cáo thống kê từ BuzzMetrics mới đây công bố trong tháng 8/2026 đã ghi nhận sự bứt phá vượt trội của Tinh Hà Say Hi khi chương trình này đang là chương trình nổi bật nhất trên mạng xã hội, vượt qua nhiều chương trình quen thuộc khác như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 hay Running Man Việt Nam.

Báo cáo thống kê từ BuzzMetrics mới đây công bố trong tháng 8/2026 đã ghi nhận sự bứt phá vượt trội của Tinh Hà Say Hi khi chương trình này đang là chương trình nổi bật nhất trên mạng xã hội

Cụ thể, Tinh Hà Say Hi đã giữ vững vị trí Top 1 chương trình nổi bật trên mạng xã hội khi ghi nhận tới 341.237 điểm BSI, một con số vượt trội và gấp gần 2 lần so với thành tích 182.455 điểm BSI của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 xếp ở vị trí thứ hai. Sự chênh lệch càng trở nên rõ nét hơn ở chỉ số lượng thảo luận từ người dùng hợp lệ, khi Tinh Hà Say Hi đạt mốc 1.009.242 lượt thảo luận, gấp hai lần so với con số 501.535 lượt thảo luận của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Thành tích của Tinh Hà Say Hi tạo nên một khoảng cách rất lớn đối với các show truyền hình nổi tiếng khác như Running Man Việt Nam 2026 với 83.305 điểm BSI cùng 147.828 lượt thảo luận, Mái Ấm Gia Đình Việt với 62.459 điểm BSI hay Sao Nhập Ngũ 2026 đạt 27.614 điểm BSI. Các con số này phản ánh mức độ quan tâm vượt trội và tần suất tương tác liên tục của khán giả dành cho Tinh Hà Say Hi trên các không gian mạng.

Tinh Hà Say Hi đã giữ vững vị trí Top 1 chương trình nổi bật trên mạng xã hội khi ghi nhận tới 341.237 điểm BSI, một con số vượt trội và gấp gần 2 lần so với thành tích của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đạt thành tích 182.455 điểm BSI,xếp ở vị trí thứ hai

Song hành cùng chỉ số thảo luận mạng xã hội, phong độ của Tinh Hà Say Hi còn thể hiện rõ qua sự chiếm lĩnh trên YouTube Charts Việt Nam. Các ca khúc bước ra từ Tinh Hà Say Hi đã liên tục thay nhau thống trị những vị trí cao nhất của danh sách nhạc xu hướng, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng streaming âm nhạc. Cụ thể trên bảng xếp hạng, vị trí (#1) thuộc về bản phối SAU HÌNH BÓNG ẤY do Jaysonlei, Dương Domic và CODY NAM VÕ thể hiện; vị trí (#2) thuộc về bài hát THÊU HOA DỆT GẤM qua phần trình diễn của HURRYKNG, buitruonglinh và JSOL; trong khi vị trí thứ ba (#3) tiếp tục gọi tên ca khúc chờ chút... với sự kết hợp từ nghệ sĩ trẻ CONGB.

Song hành cùng chỉ số thảo luận mạng xã hội, phong độ của Tinh Hà Say Hi còn thể hiện rõ qua sự chiếm lĩnh trên YouTube Charts Việt Nam

Ngoài YouTube Charts, Tinh Hà Say Hi cũng có một vài đại diện lọt top 20 BXH Spotify Việt Nam (ngày 29/9) như chờ chút… - CONGB #8; MRT - Xuân Định KY, buitruonglinh, Captain Boy, HYO #18; LAVIEM - Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, Captain Boy, CoolKid #20. Apple Music Việt Nam ghi nhận cả loạt top đầu đến từ Tinh Hà Say Hi như: LAVIEM ở #1, chờ chút… #3, SECRET #4 và nhiều thứ hạng đáng chú ý khác.

Ngoài YouTube Charts, Tinh Hà Say Hi cũng có một vài đại diện lọt top 20 BXH Spotify Việt Nam (ngày 29/9)

Ở chiều ngược lại, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lại đối mặt với sự sụt giảm sức hút khi các sản phẩm từ chương trình vắng bóng khỏi các thứ hạng đầu trên YouTube Charts lẫn các nền tảng khác. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 bộc lộ rõ sự hụt hơi qua từng tập khi thiếu vắng những tiết mục thực sự bùng nổ, đồng thời liên tục vướng phải tranh cãi.

Tình hình của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 càng trở nên phức tạp hơn khi chương trình liên tiếp vướng vào các lùm xùm về dàn dựng và bản quyền. Đỉnh điểm là sự cố liên quan đến thiết kế sân khấu xảy ra vào giữa tháng 9/2026. Cụ thể, vào chiều ngày 21/9/2026, Ban tổ chức Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã phải phát đi thông báo chính thức nhằm giải trình và xin lỗi về chi tiết dàn dựng trong tiết mục Chuyện Chàng Cô Đơn của Nhà Lục Lạc phát sóng ngày 19 tháng 9 năm 2026. Phía sản xuất xác nhận chi tiết cổng cưới xuất hiện trên sân khấu đã sử dụng mẫu thiết kế thiệp mời ra mắt năm 2017 của thương hiệu thời trang cao cấp GUCCI vượt quá giới hạn tham khảo cho phép.

Chi tiết dàn dựng trong tiết mục Chuyện Chàng Cô Đơn của Nhà Lục Lạc

đã sử dụng mẫu thiết kế thiệp mời ra mắt năm 2017 của thương hiệu thời trang cao cấp GUCCI vượt quá giới hạn tham khảo cho phép.

Đứng trước sự việc này, Giám đốc Nghệ thuật Vĩ Khang cùng Ban tổ chức chương trình đã công khai nhận trách nhiệm về khâu kiểm duyệt, đồng thời cho biết đang chủ động liên hệ với đại diện thương hiệu GUCCI để gửi lời xin lỗi và phối hợp xử lý vấn đề bản quyền. Các từ khóa xoay quanh show Chông Gai kéo theo nhiều tranh cãi. Trong khi đó, sức hút về âm nhạc của chương trình suy giảm rõ rệt so với thời gian đầu lên sóng.

Đêm Công bố và Trao giải chính thức Tinh Hà Say Hi sẽ phát sóng vào ngày 2/10 để xướng tên ngôi vị Quán quân và top 5 chung cuộc

Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai chương trình thực tế âm nhạc đình đám đều đang bước vào những chặng đua cuối cùng. Với Tinh Hà Say Hi, tập 13 tương ứng với đêm thi Chung kết 2 đã chính thức lên sóng vào ngày 26/9, ghi nhận sự hoàn thành trọn vẹn các phần thi đấu dàn dựng của Top 16 thí sinh xuất sắc nhất. Khán giả đang tập trung sự chú ý vào đêm Công bố và Trao giải chính thức phát sóng vào ngày 2/10 để xướng tên ngôi vị Quán quân và top 5 chung cuộc.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 cũng vừa mới khép lại vòng thi Công diễn 5 và bắt đầu khởi động chặng đua chuẩn bị cho đêm Chung kết.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 cũng vừa mới khép lại vòng thi Công diễn 5 tối ngày 26/9/2026 và bắt đầu khởi động chặng đua chuẩn bị cho đêm Chung kết.

Ảnh: FB, Tổng hợp

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