Thiếu gia Việt là con một, có gia sản nghìn tỷ: Đi hát không quan tâm cát xê, mong muốn vươn ra quốc tế

Thiếu gia nghìn tỷ của Vbiz đặt mục tiêu lớn cho hành trình mới của bản thân.

Chiều tối ngày 29/9, Kiey tổ chức Listening Party giới thiệu album phòng thu thứ ba METROMIRAGE tại TP.HCM. Không lựa chọn hình thức ra mắt đơn thuần, sự kiện được xây dựng theo hướng trải nghiệm đa giác quan, đưa khách mời bước vào không gian mang tinh thần đô thị và ảo ảnh đúng với ý tưởng chủ đạo của album.

Tối 29/9, Kiey tổ chức Listening Party giới thiệu album phòng thu thứ ba METROMIRAGE tại TP.HCM

Tại đây, Kiey giới thiệu những màu sắc âm nhạc mới trong dự án, đồng thời chia sẻ quá trình tự sáng tác, sản xuất và định hình âm thanh cho album. Sự kiện có sự tham gia của bạn bè, đồng nghiệp, giới sáng tạo, đại diện truyền thông cùng những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Đáng chú ý, gia đình Kiey cũng có mặt tại sự kiện Trong đó, sự xuất hiện của bố Kiey, doanh nhân Vưu Khải Thành, người sáng lập Biti’s, thu hút sự chú ý khi đây là lần hiếm hoi ông xuất hiện trước truyền thông.

Tại Listening Party, Kiey dành nhiều thời gian chia sẻ về kế hoạch đưa METROMIRAGE tiếp cận khán giả quốc tế

Tại Listening Party, Kiey dành nhiều thời gian chia sẻ về kế hoạch đưa METROMIRAGE tiếp cận khán giả quốc tế. Nam nghệ sĩ cho biết bên cạnh đội ngũ làm việc tại Việt Nam, anh hiện có các cộng sự tại Mỹ và Anh hỗ trợ quá trình đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Một thành viên trong ê-kíp tại Anh đã nghe album và đang giới thiệu âm nhạc của Kiey tới một số hãng thu âm quốc tế. Theo nam nghệ sĩ, những phản hồi ban đầu mang đến tín hiệu tích cực. Kiey kỳ vọng METROMIRAGE có thể được đón nhận tại các quốc gia nói tiếng Anh, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận của dự án.

Chia sẻ của Kiey về sản phẩm mới

Nói về cơ hội của âm nhạc Việt Nam trên thị trường quốc tế, Kiey cho biết anh đặc biệt yêu thích cách nhiều nghệ sĩ đưa những yếu tố văn hóa Việt Nam vào âm nhạc đương đại. Theo nam nghệ sĩ, việc chuyển hóa các chất liệu bản địa thành ngôn ngữ âm nhạc hiện đại là điều đáng tự hào. Anh nhắc đến MONO và Hoàng Thùy Linh như những nghệ sĩ mà mình dành sự ngưỡng mộ ở khía cạnh này. Tuy nhiên, khi hướng ra thế giới, Kiey cho rằng mỗi nghệ sĩ cần xây dựng được gu thẩm mỹ và dấu ấn riêng, thay vì sao chép một công thức có sẵn.

"Khi đi ra thế giới, điều quan trọng nhất là mỗi nghệ sĩ phải có gu riêng, không copy ai hết mà phải xuất phát từ bên trong. Tôi muốn âm nhạc của mình là những gì tôi tự sáng tác, tự viết và tự sản xuất, bởi tất cả đều xuất phát từ chính con người mình. Đó là nhạc của Kiey và tôi mong mọi người có thể đón nhận điều đó." - Kiey chia sẻ.

Với METROMIRAGE, Kiey kỳ vọng khán giả quốc tế có thể nhận ra màu sắc riêng trong âm nhạc mà anh đã dành nhiều thời gian xây dựng.



Theo Kiey, tính nguyên bản càng trở nên quan trọng khi nghệ sĩ muốn tiếp cận những thị trường lớn như Mỹ. Anh cho rằng việc tự sáng tác, viết nhạc và trực tiếp sản xuất giúp âm nhạc giữ được dấu ấn cá nhân rõ ràng, đồng thời tạo nên sự khác biệt thay vì phụ thuộc vào những công thức quen thuộc. Với METROMIRAGE, nam nghệ sĩ kỳ vọng khán giả quốc tế có thể nhận ra màu sắc riêng trong âm nhạc mà anh đã dành nhiều thời gian xây dựng.

Kiey là con trai duy nhất của ông Vưu Khải Thành, nhà sáng lập Biti’s

Với METROMIRAGE, Kiey tiếp tục cho thấy hướng đi khá nhất quán trong hành trình âm nhạc đã theo đuổi nhiều năm. Tên thật Vưu Tuấn Kiệt, sinh năm 1994, anh là con trai duy nhất của ông Vưu Khải Thành, nhà sáng lập Biti’s.

Sinh ra trong gia đình sở hữu khối tài sản và hệ thống kinh doanh quy mô nghìn tỷ đồng, Kiey từng được truyền thông chú ý với hình ảnh “thiếu gia nghìn tỷ” trước khi được biết đến rộng rãi hơn qua âm nhạc. Tuy nhiên, thay vì dựa vào gia thế để tạo sự chú ý, anh dành nhiều năm âm thầm xây dựng dấu ấn cá nhân trong lĩnh vực nghệ thuật. Với nền tảng kinh doanh của gia đình, Kiey có điều kiện để theo đuổi âm nhạc theo cách mình mong muốn, tập trung nhiều hơn vào giá trị sáng tạo và hành trình xây dựng dấu ấn cá nhân.

Mê Cung - Kiey

Trước khi chính thức hoạt động với tư cách ca sĩ, Kiey đã có thời gian làm nhạc độc lập, tập trung vào sáng tác, phối khí và sản xuất. Năm 2019, anh phát hành album đầu tay Night To Myself, đặt nền móng cho màu sắc âm nhạc thiên về indie, alternative và electronic. Đến năm 2023, Kiey chính thức giới thiệu nghệ danh này tới công chúng qua sản phẩm Mê Cung, từ đó từng bước định hình hình ảnh một nghệ sĩ tự sáng tác và tham gia sâu vào quá trình sản xuất âm nhạc.

Song song với nghệ thuật, Kiey vẫn đảm nhiệm công việc trong lĩnh vực kinh doanh của gia đình

Song song với nghệ thuật, Kiey vẫn đảm nhiệm công việc trong lĩnh vực kinh doanh của gia đình. Anh từng theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại King’s College London và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại UIBE, Bắc Kinh. Dù nhận được sự chú ý từ xuất thân, nam nghệ sĩ nhiều lần cho biết anh muốn được nhìn nhận qua những sản phẩm và quá trình làm nghề của mình.

Kiey đang xây dựng một hình ảnh mới trong đó âm nhạc trở thành không gian để anh thể hiện rõ nhất cá tính và quan điểm nghệ thuật riêng

Sau ba album phòng thu, METROMIRAGE tiếp tục là bước đi cho thấy Kiey muốn mở rộng phạm vi sáng tạo thay vì chỉ dừng lại ở vai trò một nghệ sĩ phát hành sản phẩm cá nhân. Với việc trực tiếp tham gia từ sáng tác, sản xuất đến định hình âm thanh,Kiey đang xây dựng một hình ảnh mới trong đó âm nhạc trở thành không gian để anh thể hiện rõ nhất cá tính và quan điểm nghệ thuật riêng.

METROMIRAGE chính thức phát hành trên toàn cầu từ ngày 30/9/2026

METROMIRAGE chính thức phát hành trên toàn cầu từ ngày 30/9/2026. Đây được xem là cột mốc tiếp theo trong hành trình Kiey theo đuổi âm nhạc độc lập, đồng thời mở ra thêm một cơ hội để dự án tiếp cận khán giả tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.

Ảnh: NVCC/FB