Thiếu gia tập đoàn nhựa nức tiếng Việt Nam: Hát ngọt như "mía lùi", vợ đẹp tài năng hết chỗ chê

Video mới nhất khiến nhiều người nhớ lại 1 thời tung hoành làng nhạc của thiếu gia tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng.

Sau nhiều năm gần như lui về hậu trường để tập trung cho công việc sản xuất và kinh doanh, Ông Cao Thắng mới đây khiến khán giả bất ngờ khi khoe giọng hát trong một khoảnh khắc đời thường bên đàn anh Lam Trường. Ngày 7/8, Ông Cao Thắng đăng tải đoạn video song ca cùng Lam Trường trong một bữa tiệc tại nhà riêng. Không sân khấu, không hệ thống âm thanh cầu kỳ, cả hai chỉ đơn giản cùng nhau tận hưởng âm nhạc, thể hiện Mãi Mãi - bản hit gắn liền với tên tuổi Lam Trường.

Video mới nhất Ông Cao Thắng song ca Mãi Mãi với Lam Trường

Dù chỉ là màn hát vui trong một buổi tiệc, giọng hát của hai nam ca sĩ vẫn nhận được nhiều sự chú ý. Đặc biệt, Ông Cao Thắng gây bất ngờ bởi sau thời gian dài không còn hoạt động ca hát thường xuyên, anh vẫn giữ được chất giọng ngọt ngào, tình cảm. Màn song ca cũng khiến nhiều khán giả bồi hồi nhớ lại hình ảnh một Ông Cao Thắng từng có thời gian hoạt động sôi nổi trên sân khấu Vpop.

Video ngẫu hứng mà vẫn khoe được thực lực của 2 ca sĩ

Ở tuổi 40, Ông Cao Thắng hiện không còn xuất hiện thường xuyên với vai trò ca sĩ. Thay vào đó, anh dành phần lớn thời gian cho công việc sản xuất âm nhạc, điều hành công ty giải trí và chăm sóc gia đình nhỏ cùng Đông Nhi. Ông Cao Thắng sinh năm 1986, là cựu ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và doanh nhân được biết đến rộng rãi trong showbiz Việt. Anh xuất thân từ một gia đình có nền tảng kinh doanh vững chắc.

Ông Cao Thắng là quý tử của ông Ông Tiến Thành, chủ Tập đoàn Nhựa Tân Hiệp Hưng - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì và nhựa gia dụng tại Việt Nam. Chính vì vậy, anh thường được công chúng biết đến với danh xưng "thiếu gia tập đoàn nhựa".

Ông Cao Thắng gia nhập showbiz với vai trò ca sĩ

Tuy nhiên, thay vì dựa hoàn toàn vào gia đình, Ông Cao Thắng lựa chọn xây dựng sự nghiệp riêng. Năm 2006, Ông Cao Thắng ra mắt cùng nhóm nhạc WeBoys dưới sự quản lý của WEPro - công ty giải trí của ông bầu Quang Huy, nhóm nhanh chóng tạo được dấu ấn. Dù thời gian hoạt động của WeBoys không kéo dài, đây vẫn là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của Ông Cao Thắng.

Sau khi nhóm tan rã, anh chuyển sang hoạt động solo trong giai đoạn 2010-2014. Nam ca sĩ theo đuổi dòng nhạc Pop/Ballad và có các ca khúc nổi bật Nơi Ấy Ngọn Đồi Tình Yêu, Như Người Xa Lạ, Cố Giữ Lý Trí hay các bản song ca đình đám cùng Đông Nhi như Ta Là Của Nhau, I Wanna Be Your Love,...

Ông Cao Thắng sở hữu hình ảnh điển trai, giọng hát ngọt ngào và có lượng người hâm mộ riêng cực đông đảo. Thế nhưng, khi sự nghiệp ca hát đang có những bước phát triển nhất định, Ông Cao Thắng lại đưa ra một lựa chọn khác: lui dần khỏi ánh đèn sân khấu để đứng phía sau các dự án âm nhạc.

Năm 2012, Ông Cao Thắng thành lập 6th Sense Entertainment (6SE)

Năm 2012, Ông Cao Thắng thành lập 6th Sense Entertainment (6SE). Từ một ca sĩ, anh từng bước chuyển sang vai trò nhà sản xuất, quản lý và định hướng chiến lược cho nghệ sĩ. 6SE sau đó trở thành một trong những công ty giải trí được chú ý tại Việt Nam. Công ty gắn liền với nhiều dự án của Đông Nhi, đồng thời đào tạo và quản lý nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc như Uni5, LipB, Han Sara, Song Luân...

Ông Cao Thắng dần vắng bóng khỏi sân khấu, khiến nhiều khán giả trẻ dần quên quá khứ đi hát của anh. Bởi vậy, mỗi lần Ông Cao Thắng cất giọng trở lại, những hình ảnh và âm thanh ấy đều dễ dàng gợi lại ký ức về một nam ca sĩ từng hoạt động sôi nổi trong Vpop.

Sự nghiệp âm nhạc của Ông Cao Thắng gắn liền với chuyện tình với Đông Nhi

Sự nghiệp âm nhạc của Ông Cao Thắng gắn liền với chuyện tình với Đông Nhi. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2009 và chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2011. Trong suốt hành trình hơn một thập kỷ, Ông Cao Thắng được biết đến là người luôn đồng hành và trở thành điểm tựa phía sau Đông Nhi.

Năm 2019, Ông Cao Thắng và Đông Nhi tổ chức đám cưới

Năm 2019, Ông Cao Thắng và Đông Nhi tổ chức đám cưới tại Phú Quốc với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ Vbiz. Hôn lễ hoành tráng được xem là một trong những đám cưới đáng nhớ của làng giải trí Việt. Sau khi kết hôn, cặp đôi lần lượt đón hai con gái. Bé Winnie, tên thật Ông Yên Nhi, sinh năm 2020; con gái thứ hai Hannie, tên thật Ông Gia Hân, chào đời năm 2024.

Hiện tại, Ông Cao Thắng có cuộc sống viên mãn bên Đông Nhi và hai con gái. Từ một nam ca sĩ từng đứng trên sân khấu, anh chuyển sang vai trò doanh nhân, nhà sản xuất và người đồng hành phía sau sự nghiệp của vợ. Ông Cao Thắng và Đông Nhi xây dựng gia đình kiểu mẫu, được người hâm mộ yêu quý và ngưỡng mộ. Trong khi Ông Cao Thắng lui về sau, Đông Nhi vẫn hoạt động âm nhạc sôi nổi, ra nhiều sản phẩm mới và comeback cùng full album vào năm 2025.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi xây dựng gia đình kiểu mẫu

Màn song ca ngẫu hứng với Lam Trường mới đây là lời nhắc thú vị rằng dù đã nhiều năm không thường xuyên đi hát, Ông Cao Thắng vẫn còn nguyên chất giọng ngọt ngào từng khiến khán giả yêu mến. Chỉ một khoảnh khắc cất tiếng hát trong không gian đời thường cũng đủ khiến nhiều người nhớ về một thời anh từng là một gương mặt quen thuộc của Vpop.