Giọng ca nhí vừa giành giải quán quân cuộc thi hát tại Malaysia là ai?

Giọng ca 13 tuổi gây chú ý khi giành giải cao nhất ở bảng A lĩnh vực ca hát tại liên hoan nghệ thuật quốc tế thường niên diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Ca sĩ nhí Hà Chu Cẩm vừa xuất sắc giành giải cao nhất bảng A (lĩnh vực ca hát) dành cho thí sinh từ 13-15 trong liên hoan nghệ thuật quốc tế ArtSense International Arts Festival & Competition.

Đây là cuộc thi nghệ thuật quốc tế thường niên diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia. Sự kiện quy tụ các tài năng trẻ quốc tế tranh tài và giao lưu ở các lĩnh vực âm nhạc, vũ đạo.

Hà Chu Cẩm giành quán quân cuộc thi hát tại Malaysia.

Hà Chu Cẩm sinh năm 2013, hiện đang là học sinh tại trường THCS Ngoại ngữ - trường Đại học Ngoại ngữ (trực thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội).

Trước khi đạt giải quốc tế tại Malaysia, Hà Chu Cẩm đã được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng với “gia tài” giải thưởng như giải nhất hạng mục thanh nhạc cuộc thi Quingyin Award Youth music festival 2025, vô địch giải Genesis English Master 2024, Huy chương đồng festival piano toàn quốc năm 2024, Huy chương vàng cuộc thi MC do Viện Khoa học giáo dục tổ chức năm 2024, đại diện Việt Nam rước cờ tổ quốc ở cuộc thi World Scholar’s Cup 2023...

Ngoài ca hát, cô bé còn biết chơi nhạc cụ như đàn piano, trống và học thanh nhạc ngay từ nhỏ. Năm 2025, cô bé từng gây bão mạng xã hội khi song ca với ca sĩ Hương Tràm trong một đêm nhạc và nhận được “triệu view” trên các nền tảng.

Ít ai biết, Hà Chu Cẩm là học trò của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Suốt 2 năm qua, cô bé đã đồng hành, được Lâm Bảo Ngọc hướng dẫn thanh nhạc.

Tại cuộc thi năm nay, Lâm Bảo Ngọc đã chọn ca khúc Training season , đồng thời đảm nhận phần hát bè trong tiết mục của Hà Chu Cẩm để hỗ trợ cô bé có một tiết mục chỉn chu, chất lượng về chuyên môn.

Cô bé là học trò của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc.

Chia sẻ về cô học trò nhỏ của mình, Lâm Bảo Ngọc cho biết Hà Chu Cẩm có khả năng âm nhạc rất tốt, quãng giọng ấn tượng. Nữ ca sĩ thừa nhận đây là một ca sĩ nhí giỏi, hiếm có ở một bạn nhỏ mới chỉ 13 tuổi.

Đối với lần thi âm nhạc tại Malaysia, Hà Chu Cẩm cũng không mất quá nhiều thời gian tập luyện. Khi nghe các thí sinh khác thể hiện, Lâm Bảo Ngọc có niềm tin rằng Hà Chu Cẩm sẽ đạt giải quán quân nhưng cũng không dám hy vọng lớn vì dù sao đây cũng là một lần thử sức ở nước bạn.

“Bạn đã thực sự bứt phá vì không mang thế mạnh ballad quen thuộc ra mà dám thử sức, mang dáng vóc của một nghệ sĩ biểu diễn thực thụ, để lại ấn tượng cho khán giả, ban giám khảo với những kĩ thuật biểu diễn của mình”, nữ ca sĩ tâm sự.