Nhóm nhạc tài phiệt trả cho Kpop 1 thứ đang thiếu

Nhóm nhạc tài phiệt trở lại với sản phẩm bắt tai cùng ưu ái truyền thông hiếm thấy.

Sau khi sản phẩm mở đường mang tên TALK ra mắt vào chiều tối ngày 21/9, ALLDAY PROJECT đã chính thức phát hành MV ca khúc chủ đề CRASH vào ngày 28/9. Đây là đĩa đơn nằm trong mini-album thứ hai cùng tên của nhóm, đánh dấu sự trở lại của 5 thành viên sau 9 tháng kể từ khi ra mắt album đầu tay. Đợt tái xuất lần này thu hút sự chú ý của công chúng không chỉ bởi định hướng âm nhạc đậm chất đường phố mà còn đánh dấu sự trở lại đầy đủ của đội hình sau thời gian tạm gián đoạn hoạt động.

ALLDAY PROJECT đã chính thức phát hành MV ca khúc chủ đề CRASH vào ngày 28/9

Thị trường Kpop thời gian gần đây vốn bị nhận xét là đang thiếu vắng những ca khúc thực sự có màu sắc riêng, sở hữu đoạn drop bắt tai cùng cách xây dựng bố cục ấn tượng. Trong bối cảnh đó, CRASH xuất hiện như một điểm sáng đáp ứng trọn vẹn sự kỳ vọng của người nghe. Bài hát được xây dựng trên nền tảng Dance pop kết hợp Hip hop đường phố, hòa quyện cùng nhịp dồn dập từ tiếng trống. Tinh thần chủ đạo tập trung thể hiện thái độ bộc phát của tuổi trẻ, từ bỏ những quy chuẩn cố định để bứt phá tự do. Việc các thành viên Tarzzan, Joo Woochan và Bailey Sok trực tiếp tham gia sáng tác lời không chỉ tạo nên dấu ấn cá nhân mà còn khẳng định cam kết về chất lượng sản phẩm mà nhóm luôn duy trì từ khi debut.

Hình ảnh trong MV CRASH được xây dựng dựa trên ý tưởng từ cụm từ tiếng Anh "crashing the party", mang nghĩa đột kích hoặc phá tan một bữa tiệc. Khung cảnh xuyên suốt video tái hiện không gian những bữa tiệc, những khung hình chuyển động nhanh, hiệu ứng va đập và sự xuất hiện của các yếu tố hình ảnh mang tính giải phóng năng lượng minh họa cho thông điệp vượt qua rào cản.

Hình ảnh trong MV CRASH được xây dựng dựa trên ý tưởng từ cụm từ tiếng Anh "crashing the party", mang nghĩa đột kích hoặc phá tan một bữa tiệc

MV xuất hiện nhiều hiệu ứng va đập và sự xuất hiện của các yếu tố hình ảnh mang tính giải phóng năng lượng minh họa cho thông điệp vượt qua rào cản

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong MV nằm ở phân đoạn vũ đạo được thực hiện dưới mưa trên mặt đường phố ban đêm. Giữa không gian trơn trượt và thời tiết mưa, 5 thành viên thể hiện các động tác vũ đạo đồng đều, dứt khoát và đầy lực. Phân cảnh này không chỉ khai thác kỹ năng nhảy chuyên nghiệp của nhóm mà còn làm nổi bật sự kết nối và phản ứng hóa học rõ nét giữa các thành viên nam và nữ trong đội hình.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong MV nằm ở phân đoạn vũ đạo được thực hiện dưới mưa trên mặt đường phố ban đêm

ALLDAY PROJECT là nhóm nhạc hỗn hợp gồm 5 thành viên sở hữu màu sắc cá nhân rõ nét bao gồm ba thành viên nữ là Annie, Bailey, Youngseo cùng hai thành viên nam là Tarzzan và Woochan. Sự trở lại lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người hâm mộ khi ghi nhận sự tái hợp đầy đủ của thành viên Annie. Trước đó, nữ ca sĩ từng phải tạm thời ngưng các hoạt động trình diễn cùng nhóm từ tháng 1 để tập trung hoàn thành việc học tập tại Mỹ. Ngay từ sản phẩm đầu tay mang tên Famous, nhóm đã thu hút sự chú ý nhờ mô hình hoạt động kết hợp cùng tư duy sản xuất từ The Black Label dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất Teddy.

ALLDAY PROJECT là nhóm nhạc hỗn hợp gồm 5 thành viên sở hữu màu sắc cá nhân rõ nét bao gồm ba thành viên nữ là Annie, Bailey, Youngseo cùng hai thành viên nam là Tarzzan và Woochan

Sự trở lại lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người hâm mộ khi ghi nhận sự tái hợp đầy đủ của thành viên Annie

Với EP thứ hai ra mắt lần này, đĩa mở rộng CRASH gồm 5 bài hát thể hiện sự mở rộng về mặt thể loại âm nhạc của ALLDAY PROJECT. Ngoài ca khúc chủ đề CRASH mang đậm chất Hip-hop đường phố, mini-album còn khai thác thêm các chất liệu như industrial hip-hop với độ méo tiếng cao, nhịp điệu sôi động từ Brazilian funk. Sự kết hợp giữa các mảnh ghép mang cá tính riêng biệt như kỹ năng nhảy của Bailey Sok, khả năng rap của Woochan và Tarzzan cùng chất giọng của Youngseo và Annie tạo nên một đội hình đa dạng.

Ngay trong ngày phát hành, chiến dịch quảng bá cho sản phẩm mới của nhóm đã ghi nhận một sự kiện truyền thông đáng chú ý tại Seoul. Video âm nhạc CRASH đã được trình chiếu trực tiếp trên hệ thống màn hình hiển thị khổng lồ tại Shinsegae Square, đặt tại mặt tiền trụ sở chính của Tập đoàn Shinsegae. Màn xuất hiện này xuất phát từ sự ủng hộ trực tiếp của Chủ tịch Chung Yoo-kyung dành cho con gái lớn Annie. Mặc dù yếu tố xuất thân tài phiệt của Annie từng thu hút nhiều sự tò mò ngay từ thời điểm ra mắt vào tháng 6, sản phẩm âm nhạc mới đã cho thấy nỗ lực của nhóm trong việc tập trung vào chất lượng chuyên môn và phong cách biểu diễn.

Video âm nhạc CRASH đã được trình chiếu trực tiếp trên hệ thống màn hình hiển thị khổng lồ tại Shinsegae Square, đặt tại mặt tiền trụ sở chính của Tập đoàn Shinsegae

Video âm nhạc CRASH đã được trình chiếu trực tiếp trên hệ thống màn hình hiển thị khổng lồ tại Shinsegae Square, đặt tại mặt tiền trụ sở chính của Tập đoàn Shinsegae

Sự trở lại với MV chủ đề CRASH và đĩa mở rộng thứ hai cho thấy bước tiến có tính toán của ALLDAY PROJECT trong việc định hình bản sắc âm nhạc. Việc chuyển hướng từ các ca khúc mang tính đả kích sang tinh thần phóng khoáng, tích cực hơn đã giúp sản phẩm tiếp cận rộng rãi hơn với thị hiếu khán giả. Sự kết hợp giữa kỹ thuật sản xuất âm thanh hiện đại, hình ảnh được đầu tư quy mô và sự hoàn thiện về mặt đội hình hứa hẹn sẽ tạo đà cho các hoạt động quảng bá tiếp theo của nhóm trên các sân khấu âm nhạc trong thời gian tới.

Ảnh: FB, X