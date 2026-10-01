KHOI VU: Nhìn người khác có hit không áp lực bằng việc tự hỏi bao giờ mới đến lượt mình

Giữa những đổi thay của thị trường và kỳ vọng từ khán giả, KHOI VU vẫn giữ sự tỉnh táo cần thiết để kiên định với con đường riêng của mình.

Gặp gỡ KHOI VU

Nếu không có quyết định từ bỏ con đường học kiến trúc sau nhiều năm chuẩn bị tại Đức, rất có thể hôm nay khán giả đã không thấy một nghệ sĩ KHOI VU đứng trên những sân khấu lớn. Anh có thể đã trở thành một kiến trúc sư, tiếp tục con đường được gia đình định hướng và dành nhiều năm theo đuổi. Nhưng rồi một câu hỏi về việc liệu mình có còn được làm nhạc nếu chọn kiến trúc đã khiến KHOI VU rẽ hướng và bắt đầu lại từ con số 0 với âm nhạc.

Từ bước ngoặt ấy, KHOI VU không đi tìm một công thức có sẵn để trở thành nghệ sĩ. Anh thử sức với nhiều màu sắc, từ dân gian trong Ái Nộ đến R&B, hip hop, ballad hay synth-pop, nhưng càng làm càng rõ một điều rằng anh không muốn lặp lại những gì người khác đã làm.

KHOI VU chấp nhận một sản phẩm có thể khác biệt, thậm chí bị cho là dị biệt, hơn là an toàn đến mức trôi tuột. Trong cách làm nhạc, anh luôn đặt cảm xúc lên đầu, bởi một ca khúc chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó bắt đầu từ điều mình đang cảm nhận.

Nhưng cái tôi ấy không chỉ nằm trong âm nhạc. Hơn 30 kg được giảm xuống trước thềm Anh Trai Say Hi mở ra một thay đổi lớn hơn với KHOI VU, từ ngoại hình, cách chăm sóc bản thân đến việc học cách xuất hiện trước công chúng. Một người vốn kín tiếng và hướng nội buộc phải bước ra ánh đèn sân khấu, làm quen với máy quay và từng bước làm chủ phiên bản mới của chính mình.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, KHOI VU nhìn lại quyết định rời kiến trúc, hành trình định hình chất riêng và những thay đổi sau Anh Trai Say Hi. Phía sau một KHOI VU xuất hiện nhiều hơn trước công chúng vẫn là một người kiên định giữ lấy điều quan trọng nhất, được làm âm nhạc theo cách của riêng mình.

Trước đây, KHOI VU từng chia sẻ rằng mình đã giảm tới 30 kg để tham gia Anh Trai Say Hi, đúng không?

Đúng vậy. Khoảng thời gian tôi có cân nặng cao nhất là 90 kg. Một phần nguyên nhân là vì tôi ăn khá nhiều xúc xích Đức do quá yêu thích món đó, bên cạnh một số yếu tố chủ quan khác. Nhưng việc giảm 30 kg thực ra không chỉ bắt nguồn từ Anh Trai Say Hi, mà đến từ một khoảnh khắc khi tôi vừa trở về Việt Nam sau một thời gian dài ở Đức.

Lúc đó, mẹ nhìn thấy tôi trở về và ngay lập tức lấy điện thoại chụp một bức ảnh rồi cho tôi xem. Đến lúc nhìn lại, tôi mới thực sự giật mình và tự hỏi: “Đây là KHOI VU sao? Đây là một người nghệ sĩ sao?”.

Tôi từng đọc một bài phỏng vấn của một nghệ sĩ khác trên mạng, trong đó người quản lý có nói rằng khán giả có thể yêu thích âm nhạc của một nghệ sĩ, nhưng trước khi nghe nhạc, người nghệ sĩ cần khiến họ hứng thú với chính con người mình trước. Trong đó có ngoại hình, tính cách và nhiều yếu tố khác.

Trước đây, tôi là một người khá low-key và hướng nội, cũng không thực sự chú trọng đến việc chăm sóc hay xây dựng hình ảnh cá nhân. Vì vậy, khán giả có thể nghe những bài hát của KHOI VU nhưng lại không biết KHOI VU là ai. Khi bước vào Anh Trai Say Hi, tôi buộc phải thay đổi hoàn toàn tư duy đó.

Tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc giữ thể trạng tốt, điều chỉnh chế độ ăn uống, dinh dưỡng và tập luyện thường xuyên hơn. Đến thời điểm tham gia Anh Trai Say Hi, tôi đã giảm được 30 kg.

Nhưng với tôi, 30 kg đó chỉ là một phần rất nhỏ trong hành trình hoàn thiện bản thân. Bởi thay đổi không chỉ nằm ở ngoại hình, mà tôi còn phải xây dựng một phiên bản của chính mình, từ tính cách đến phẩm chất, để khi mọi người tiếp xúc và theo dõi, họ có thể hiểu rõ hơn về con người thật của tôi.

Vậy khoảnh khắc KHOI VU bước lên sân khấu lần đầu tiên sau khi giảm 30 kg, bạn đã cảm nhận thế nào về phiên bản mới của mình?

Cũng khá là refresh đấy. Trước đây, tôi cũng từng có những sân khấu khi còn khá mập. Khán giả vẫn hò reo, vẫn vỗ tay và vẫn dành cho tôi rất nhiều tình cảm. Nhưng sau khi giảm cân, cảm giác thực sự khác. Tôi cũng không biết chính xác là vì sao, nhưng có lẽ một phần là vì tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Tôi vẫn nhớ trong khoảng thời gian đầu tham gia Anh Trai Say Hi, tôi chưa thực sự quen với cơ thể mới của mình. Khoảng hai tháng trước khi tham gia chương trình, tôi đã giảm được 12 kg, và chỉ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, cơ thể tôi đã thay đổi gần như hoàn toàn. Đến lúc bước vào chương trình, tôi vẫn chưa thực sự tự tin và thậm chí chưa quen với việc đây là cơ thể của mình.

Tôi cảm giác như vẫn còn một rào cản nhất định khi đứng trên sân khấu, chưa thể hoàn toàn giải phóng hình thể. Như cách các anh chị dancer thường nói, mình chưa thực sự giải phóng được cơ thể, chưa đủ tự nhiên trong từng chuyển động, facial expression hay những động tác biểu diễn để tạo được sự cuốn hút.

Lúc đó, tôi nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi lập tức có thể làm chủ được phiên bản mới ấy. Tôi vẫn cần thời gian để làm quen với cơ thể, với cách mình xuất hiện và thể hiện trên sân khấu.

Vì vậy, ngay cả ở những sân khấu đầu tiên, dù tôi đã tự tin hơn trước, tôi vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong việc tận dụng và làm quen với hình hài mới của mình. Phải đến một thời gian sau, tôi mới thực sự cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi đứng trên sân khấu.

KHOI VU từng phát hành ca khúc có tên là Họ Nói. Khi nhìn lại những lời phán xét được nhắc đến trong bài hát, đâu là những điều tiêu cực từng chạm đến bạn và khiến bạn muốn viết ca khúc này?

Bản thân ca khúc Họ Nói cũng đã nhắc đến những lời nói tiêu cực đó, chẳng hạn như: “Họ nói anh không thể trông chờ gì”, “Họ nói anh ngông cuồng đến lạ kỳ”, “Họ nói tương lai mờ đen nhưng mà anh cũng đã dần quen và cũng dần biết mình nên chọn tin điều gì”. Đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong những điều tôi từng nghe.

Khi mọi người lần đầu nghe bài hát, có thể sẽ nghĩ “họ” ở đây là những anti-fan, những người ghét hoặc luôn không hài lòng với KHOI VU dù tôi có thay đổi như thế nào. Nhưng thực ra, những lời nói đó đôi khi lại đến từ chính những người thân thương và gần gũi nhất. Nhiều khi họ nói ra hoàn toàn vô tình, nhưng chính những lời đó lại khiến mình suy nghĩ rất nhiều.

Ví dụ như câu “Họ nói anh không thể trông chờ gì”. Với người nói, đó có thể chỉ là một lời khuyên. Họ có thể thật sự nghĩ rằng việc tôi đang theo đuổi không phù hợp, rằng tôi đang lãng phí thời gian và nên dừng lại. Nhưng người duy nhất biết điều đó có thực sự đúng hay không lại là chính mình.

Và tôi đã chọn cách chứng minh điều đó bằng hành động. Với tôi, Họ Nói giống như một lời nhắc nhở dành cho chính bản thân rằng tôi từng đứng trước những lời như vậy, từng lựa chọn tin vào mình và rồi chứng minh rằng những điều người khác nói không phải lúc nào cũng là sự thật.

Đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn mở Họ Nói lên để nghe lại, như một cách nhắc mình rằng những lời người khác nói, dù đến từ ai, cũng chưa chắc là sự thật. Quan trọng nhất vẫn là mình tin vào điều gì và đâu là điều mình thực sự muốn theo đuổi. Khi đã xác định được điều đó, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để đi đến cùng với lựa chọn của mình.

Sau một năm tham gia Anh Trai Say Hi, KHOI VU hiện tại bạn đang đứng ở đâu trên thị trường, khi sức nóng từ truyền hình thực tế thường đến nhanh và đi… cũng nhanh?

Tôi đã lường trước việc sức nóng từ một chương trình truyền hình thực tế sẽ đến rất mãnh liệt và cũng đi khá nhanh. Nhưng với tôi, Anh Trai Say Hi mang lại nhiều hơn một khoảng thời gian được chú ý. Chương trình cho tôi cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, gặp gỡ rất nhiều người bạn, xây dựng thêm những mối quan hệ và có thêm nhiều người đồng hành.

Trong đó có những bạn fan của tôi, các PILLOW, những người đã luôn ở bên và đồng hành cùng tôi, kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Những điều đó thực sự không thể so sánh với sức nóng của một chương trình. Sức nóng rồi sẽ đến, rồi sẽ đi, và ai cũng hiểu điều đó. Nhưng những gì còn ở lại, những người vẫn ở lại với mình mới là điều tôi muốn trân trọng và giữ lại nhất.

Với tôi, Anh Trai Say Hi là một bước đệm rất quan trọng để tiếp tục hành trình âm nhạc của riêng mình. Tôi vẫn còn rất nhiều dự định trong thời gian tới. Dù có Anh Trai Say Hi hay không, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường đó. Chỉ là nhờ chương trình, có lẽ tôi đã bước được một bước xa hơn so với những bước đi bình thường của mình để tiến gần hơn đến mục tiêu ấy.

Tôi là một người luôn mong muốn mình trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Vì vậy, nếu có một ngày tôi cảm thấy mình không tốt hơn ngày hôm qua, tôi sẽ cảm thấy rất áy náy.

Nhiều khi áp lực đó không đến từ những nghệ sĩ khác hay những bài hit lớn trên mạng. Nó chỉ đơn giản là việc tôi tự hỏi bản thân: Bao giờ mới đến bài hit của mình? Bao giờ tôi mới có thể viết được một bài hát thực sự khiến bản thân mình cảm thấy thỏa mãn, không chỉ về mặt cảm xúc mà cả về âm thanh? Đó là điều tôi luôn trăn trở và thường xuyên suy nghĩ về việc bao giờ mình mới có thể tạo ra được bài hát như vậy.

Và áp lực đó không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở phần trình diễn hay ngoại hình. Bởi đến hiện tại, khi tôi xuất hiện nhiều hơn trước công chúng, ngoại hình cũng trở thành một yếu tố được khán giả quan tâm. Vì vậy, tôi luôn phải cố gắng hết sức để làm tốt không chỉ âm nhạc mà cả những yếu tố xoay quanh nó.

Sau Anh Trai Say Hi, KHOI VU có thêm một cộng đồng người hâm mộ lớn. Bạn có áp lực phải giữ những người ở lại với mình không, và sẽ làm gì để bước tiếp sau sức nóng của chương trình?

Thực ra, ngay sau khi chương trình kết thúc, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để giữ mọi người ở lại. Nhưng sau một khoảng thời gian, tôi nhận ra rằng người đến thì cũng có thể đi, và đó là điều không thể tránh khỏi. Đó gần như là một quy luật tự nhiên. Khi một số người rời đi, sẽ có những người khác đến, và điều đó chưa chắc đã là một điều xấu.

Những người cảm thấy một nghệ sĩ phù hợp với họ thì họ sẽ ở lại. Vì vậy, tôi không nghĩ mình cần phải cố gắng giữ chân những người không còn cảm thấy phù hợp với âm nhạc hay tính cách của mình. Biết đâu một ngày nào đó họ lại quay trở lại. Ban đầu, điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng dần dần tôi nhận ra đó cũng là cái duyên.

Vì vậy, áp lực phải giữ tất cả mọi người luôn ở bên mình thực ra là một áp lực không cần thiết. Thay vào đó, tôi nghĩ điều quan trọng hơn là tập trung phát triển bản thân, để mình luôn xứng đáng với những kỳ vọng của chính mình cũng như của những người đang theo dõi và đồng hành cùng mình.

Còn về những dự án có thể biến sức nóng từ chương trình thành một bước tiến cụ thể, hiện tại tôi vẫn còn khá nhiều “mũi tên” chưa bắn. Nhưng có lẽ một trong những điều tôi ấp ủ từ lâu nhất là một album.

Bây giờ trên thị trường có rất nhiều nghệ sĩ làm album, nhưng thực ra tôi đã bắt đầu ấp ủ dự án này từ thời điểm việc phát hành album vẫn chưa trở thành xu hướng phổ biến như hiện tại. Tôi đã có ý tưởng từ rất lâu, nhưng sự cầu toàn của bản thân đôi khi lại khiến tôi mất nhiều thời gian hơn để hoàn thiện nó.

Bên cạnh đó, khoảng hai năm gần đây tôi cũng trải qua khá nhiều biến cố, và những điều đó khiến tư duy âm nhạc của tôi thay đổi rất nhiều. Vì vậy, “mũi tên” này vẫn cần thêm thời gian để được mài giũa, để khi được bắn ra có thể đi xa hơn và trúng đích hơn.

Nhưng tôi có thể cam đoan rằng mũi tên đó sẽ được bắn sớm thôi. Và một khi đã thực sự căng dây, tôi tin nó sẽ là một phát bắn rất mạnh. Vì vậy, mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tôi hứa sẽ mang đến một album, một sản phẩm được tôi chuẩn bị và chăm chút chỉn chu nhất có thể.

Nếu được lựa chọn ba nghệ sĩ Việt Nam để hợp tác trong thời gian tới, KHOI VU sẽ chọn ai và vì sao?

Tôi đã có những cái tên sẵn trong đầu mình. Tôi cũng đã có cơ hội hợp tác với nhiều nghệ sĩ, thậm chí là nhiều hơn ba người.

Nhưng những sự kết hợp trong âm nhạc, tôi nghĩ nên có yếu tố bất ngờ. Dù đôi khi tôi cũng rất muốn chia sẻ trước với mọi người những cái tên mình muốn làm việc cùng, nhưng nếu một ngày tôi bất ngờ xuất hiện trong một sản phẩm với một nghệ sĩ mà mọi người không ngờ tới, hoặc một cái tên mà nhiều người đang mong đợi, thì có lẽ sẽ thú vị hơn việc thông báo trước.

Vì vậy, tôi xin phép giữ bí mật danh sách đó. Nhưng tôi có thể bật mí một chút là trong thời gian tới, có thể sẽ có nhiều hơn ba màn hợp tác.

Được biết, trước đây KHOI VU theo học kiến trúc nhưng sau đó chuyển sang âm nhạc. Gia đình phản ứng thế nào trước quyết định này?

Khi tôi chia sẻ với bố mẹ rằng tôi muốn chuyển từ ngành kiến trúc sang ngành âm nhạc, bố mẹ cũng hơi bất ngờ và có một chút lo lắng cho con trai của mình. Vì bố mẹ tôi đều là kiến trúc sư nên cũng mong muốn con trai sẽ nối nghiệp gia đình. Nhưng cuối cùng, tôi lại lựa chọn âm nhạc.

Thực ra, quyết định đó không chỉ khiến bố mẹ lo lắng mà với bản thân tôi, đây cũng là một lựa chọn khiến tôi phải đắn đo rất nhiều. Bởi trước khi sang Đức, tôi đã dành một khoảng thời gian rất dài để học vẽ cũng như học tiếng Đức. Toàn bộ mục đích ban đầu khi sang Đức của tôi là để học kiến trúc.

Thế nhưng cuối cùng, tôi lại quyết định chuyển sang âm nhạc. Với tôi, đây là một quyết định cần rất nhiều đêm suy nghĩ. Tôi đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra lựa chọn này, bởi những gì tôi chuẩn bị cho ngành kiến trúc trước đó cũng không hề ít.

Khi bắt đầu thuyết phục bố mẹ, ban đầu bố mẹ cũng rất lo lắng cho quyết định của tôi. Bố mẹ không chắc chắn rằng đây có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không. Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn có thể thuyết phục được bố mẹ bằng sự đam mê và nhiệt huyết của mình.

Vậy đâu là khoảnh khắc khiến KHOI VU nhận ra âm nhạc mới là con đường mình muốn theo đuổi?

Thực ra, niềm đam mê âm nhạc của tôi đã manh nha từ rất lâu. Từ thời cấp hai, khi bố tặng cho tôi một cây đàn guitar, tôi bắt đầu mang đàn đến lớp, cùng mọi người đàn hát với nhau. Gần như cứ đến giờ ra chơi là cả nhóm lại lấy đàn ra ngồi chơi và hát. Có lẽ cũng từ những khoảnh khắc đó mà tôi dần hình thành niềm đam mê với âm nhạc.

Nhưng để thực sự quyết định lựa chọn âm nhạc thay vì kiến trúc thì đó là vào đúng hôm tôi chuẩn bị nộp hồ sơ vào trường kiến trúc. Lúc ấy, tôi nằm vắt tay lên trán và suy nghĩ rằng, nếu hoàn thành buổi nộp hồ sơ ngày hôm nay thì từ thời điểm đó cho đến suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ phải gắn bó với công việc vẽ nhà hay sao.

Khi nghĩ về điều đó, tôi bắt đầu tự hỏi: Nếu sau này mình cũng ngày đêm vẽ nhà như vậy, liệu tôi có còn thời gian để làm nhạc nữa không? Liệu tôi có còn được sống với niềm đam mê của mình không? Chính những suy nghĩ đó khiến tôi nhận ra rằng có lẽ điều tôi thực sự muốn làm trong suốt quãng đời còn lại phải là âm nhạc. Nếu không phải âm nhạc thì tôi cũng không nghĩ mình muốn theo đuổi bất kỳ điều gì khác.

KHOI VU chia sẻ rằng đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc học kiến trúc. Có khi nào bạn hối hận vì đã không tiếp tục con đường đó?

Hối hận thì chắc là không. (Cười) Tại vì đúng là nó cũng khó khăn.

Nhưng điều tôi tiếc ở đây là mình đã không lựa chọn nó sớm hơn để có thể bắt đầu với âm nhạc sớm hơn. Tôi có thể đi học một cách bài bản hơn, hoặc học thêm nhiều nhạc cụ hơn thay vì chỉ guitar chẳng hạn. Nhưng cũng không sao, vì cuối cùng tôi nghĩ những kiến thức mình học được trong ngành kiến trúc, những kiến thức về mỹ thuật, cũng góp phần cải thiện tư duy thẩm mỹ của mình. Tôi cũng nghĩ mỹ thuật với âm nhạc liên kết với nhau rất chặt chẽ nên nó đã giúp tôi rất nhiều.

Bài hát đầu tiên mà KHOI VU sáng tác có tên là gì? Đó có phải cũng là ca khúc đầu tiên bạn phát hành không? Nếu không, vì sao bạn quyết định không phát hành ca khúc đó?

Bài hát đầu tiên mà tôi viết là từ thời cấp ba. Đó là ca khúc đầu tiên tôi xem là một bài hát chính thức, hoàn chỉnh, có tên Em À.

Thời điểm đó, tôi chưa nghĩ mình sẽ theo đuổi âm nhạc một cách chuyên nghiệp, cũng không hề biết nhiều về việc phát hành sản phẩm âm nhạc hay những quy trình liên quan. Nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày mình cầm ca khúc đó cùng một cây đàn guitar đến một studio để thu âm. Gần như mọi thứ đều rất mới mẻ đối với tôi.

Tuy nhiên, cũng từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu hình thành sự kết nối không chỉ với âm nhạc mà còn với cả quá trình sản xuất âm nhạc. Tôi dần cảm thấy hứng thú với việc thu âm, tìm hiểu cách sản xuất một bản phối và khám phá những khía cạnh khác nhau phía sau một bài hát.

Nhưng nhìn lại, tôi nhận ra sự khởi đầu của mình với âm nhạc thực sự rất tự nhiên. Tôi không bắt đầu từ trường lớp hay một định hướng chuyên nghiệp rõ ràng, mà chỉ đơn giản là từ những niềm đam mê nhỏ bé như vậy.

Nếu hôm nay vẫn theo đuổi kiến trúc, KHOI VU nghĩ cuộc sống của mình sẽ khác thế nào?

Từ ngày quyết định lựa chọn âm nhạc cho đến hiện tại, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm bất cứ công việc nào khác. Nếu bây giờ tôi vẫn đang theo đuổi kiến trúc, có lẽ những ngôi nhà do tôi thiết kế sẽ không được tốt cho lắm, bởi càng về sau, tôi càng nhận ra mình không thực sự có năng khiếu với lĩnh vực này.

Thay vào đó, tôi cảm thấy mình có sự nhạy cảm và kết nối rõ ràng hơn với âm nhạc, với âm thanh. Khi nghe một bài hát, tôi thường hình thành những cảm xúc nhất định trong đầu và bắt đầu suy nghĩ về những gì đang diễn ra bên trong ca khúc, từ cách xây dựng âm thanh đến cảm xúc mà nó truyền tải.

Với không gian, tôi không có cảm nhận tương tự. Vì vậy, tôi cảm thấy lựa chọn âm nhạc vẫn là quyết định phù hợp hơn với bản thân. Đó là con đường thuận với tự nhiên của tôi, nơi tôi có thể phát huy khả năng và sống đúng với điều mình thực sự yêu thích.

Điều gì khiến KHOI VU cảm thấy mình may mắn vì đã chọn âm nhạc?

Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi đã lựa chọn âm nhạc. Bởi nếu không có âm nhạc, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn rất nhiều câu chuyện chưa thể kể với bất kỳ ai.

Đối với tôi, âm nhạc là một công cụ để kể ra những câu chuyện mà tôi không thể nói thành lời, không thể viết thành những dòng trạng thái hay một chiếc story, thậm chí cũng không thể đơn giản kể với bố mẹ hay bạn bè. Đó là những điều rất thầm kín, nhưng khi đưa vào âm nhạc, tôi có thể thể hiện chúng theo một cách hoàn toàn khác.

Nó không chỉ nằm ở phần ca từ mà còn ở giai điệu và cảm giác mà âm nhạc mang lại. Điều tôi cảm nhận rất rõ trong quá trình làm nhạc là mình được giải tỏa rất nhiều. Khi viết được một bài hát đúng với nỗi lòng, đúng với câu chuyện của mình, tôi thực sự cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Trước đây bạn có ca khúc Ái Nộ, với một hình ảnh có vẻ khá khác so với KHOI VU hiện tại. Nhìn lại sản phẩm này, điều gì ở Ái Nộ vẫn còn trong bạn và điều gì đã không còn phù hợp với hình ảnh hiện tại?

Nhắc đến Ái Nộ thì đây là một cơ duyên khá đặc biệt của tôi với Masew. Trước đó, tôi hoàn toàn không có ý định theo đuổi dòng nhạc dân gian. Nhưng khi tôi gặp anh Masew, hai anh em tình cờ biết nhau qua một bình luận trên YouTube. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện và tôi có thử sức với một bản nhạc dân gian rồi gửi cho anh Masew. Anh rất thích bản nhạc đó, và từ đó hai anh em bắt đầu làm việc với nhau.

Rồi không biết thế nào mà chúng tôi đã làm với nhau khoảng bốn bài, và những ca khúc đó đều đạt được những thành tích khá tốt trong thời điểm ấy. Có một khoảng thời gian tôi vẫn nghĩ rằng dân gian có thể thực sự là thế mạnh của mình, và có lẽ mình nên tiếp tục theo đuổi dòng nhạc này.

Nhưng đến bây giờ, tôi mới nhận ra dân gian không hoàn toàn là thế mạnh duy nhất, mà chỉ là một phần trong những điều tôi có thể làm, một mảnh ghép trong màu sắc âm nhạc của mình. Tôi nhận ra điều đó khi bắt đầu thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau, từ R&B, hip hop, ballad cho đến synth-pop. Mỗi bài hát của tôi đều mang một màu sắc khác nhau và tôi luôn muốn thử những điều mới.

Vì vậy, dù đến thời điểm hiện tại tôi chưa có thêm một ca khúc dân gian nào, tôi vẫn nghĩ màu sắc dân gian sẽ xuất hiện đâu đó trong những sản phẩm sắp tới, nhưng theo một cách khác và chắc chắn sẽ không giống Ái Nộ.

KHOI VU chia sẻ rằng mình có thể làm nhiều dòng nhạc khác nhau. Vậy nếu dùng ba từ để định nghĩa về cái tôi âm nhạc của KHOI VU, đó sẽ là những từ nào và vì sao?

Khi nói đến âm nhạc, tôi đề cao cảm xúc nhiều hơn. Đối với tôi, cảm xúc trong một bài hát mới là thứ quan trọng nhất. Cảm xúc có thể là vui, buồn, hào hứng hay cô đơn, nhưng điều quan trọng là bài hát phải truyền tải được cảm xúc mà nó muốn người nghe cảm nhận, để hai bên có thể rung động và chạm đến cùng một tần số.

Vì vậy, trong những bài hát của mình, tôi luôn muốn mọi thứ phải thật nhất với cảm xúc mà mình đang có ở thời điểm đó. Có những bài hát tôi chỉ mất một buổi tối để gần như hoàn thiện, bởi khi mình cảm nhận cảm xúc một cách rõ ràng nhất thì ca từ, giai điệu cứ thế được viết ra. Tôi nghĩ những gì được tạo ra trong những khoảnh khắc như vậy thường là thứ thật và tự nhiên nhất.

Ví dụ như HNxSG, ca khúc tôi mới ra mắt gần đây, cũng được viết khá nhanh. Đó là một đêm mưa rất lớn, và tiếng mưa ở phần đầu bài hát cũng xuất phát từ chính khoảnh khắc đó. Tôi chỉ ngồi với cây guitar và viết, nhưng những câu hát lại đến rất nhanh. Với tôi, cảm xúc vẫn là điều quan trọng nhất.

Đến khi HNxSG được ra mắt, bài hát đã trải qua rất nhiều lần chỉnh sửa, nhưng bản cuối cùng lại là bản gần với demo nhất, gần với bản đầu tiên nhất. Điều đó cũng cho thấy tôi luôn muốn giữ lại cảm xúc ban đầu của ca khúc.

Thứ hai là màu sắc riêng. Khi sang Đức, tôi học về sản xuất âm nhạc, và một trong những yêu cầu của công việc này là phải nghe rất nhiều dòng nhạc khác nhau. Qua thời gian, trong cái gọi là thư viện âm nhạc hay “từ điển” âm thanh của mình, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều thể loại và rất nhiều cách làm nhạc khác nhau.

Từ đó, tôi hình thành một thói quen là cố gắng không làm lại những gì đã được làm rồi. Nếu tôi nghe một ý tưởng mà cảm giác nó quá quen thuộc hoặc đã trở thành màu sắc của một nghệ sĩ nào đó, tôi sẽ không tiếp tục theo hướng đó mà cố gắng tìm một cách khác, dù đôi khi chỉ là một thay đổi rất nhỏ. Nhưng với tôi, chính những khác biệt nhỏ đó sẽ dần tạo nên chất riêng của một người nghệ sĩ.

Và thứ ba có lẽ là sự chỉn chu. Tôi là một người khá cầu toàn và kỹ tính, nên nhiều khi có thể ngồi hàng giờ, thậm chí qua nhiều đêm, chỉ để chỉnh một âm thanh rất nhỏ trong bài hát.

Ví dụ như HNxSG, tôi mất gần một tuần chỉ để chỉnh độ dài của tiếng mưa ở phần đầu. Hôm nay tôi nghe thấy nó hơi dài, hôm sau lại thấy hơi ngắn. Có lúc tôi cảm thấy nó hơi to, hôm khác lại thấy nó hơi nhỏ. Tôi cứ điều chỉnh đi điều chỉnh lại rất nhiều lần.

Bởi với tôi, những chi tiết tưởng như rất nhỏ đó lại quyết định khá nhiều đến trải nghiệm của người nghe. Vì vậy, cảm xúc, màu sắc riêng và sự chỉn chu có lẽ là ba yếu tố định hình rõ nhất cái tôi âm nhạc của tôi.

KHOI VU vừa nhắc đến HNxSG, ca khúc mới ra mắt của mình. Vì sao bạn chọn hai địa danh này để đặt tên bài hát? Đây có phải câu chuyện hay kỷ niệm riêng nào của bạn không?

Với HNxSG, đây là câu chuyện về một chàng trai Hà Nội và một cô gái Sài Gòn, và nó cũng có liên hệ với một kỷ niệm của tôi. Nhưng điều tôi muốn giữ lại là lý do vì sao mình không đặt tên bài hát theo kiểu Hà Nội Nhớ Sài Gòn mà lại là HNxSG.

Tôi luôn coi bài hát này như một dạng mật mã, bởi với mỗi người, nó có thể mang một ý nghĩa khác nhau. HNxSG hoàn toàn có thể là hai thành phố khác, không nhất thiết phải là Hà Nội và Sài Gòn. Tương tự, chữ “X” cũng không nhất thiết chỉ là “nhớ”, mà có thể là một cái ôm, một nụ hôn, sự tương tư hay bất kỳ cảm xúc nào phù hợp với câu chuyện của mỗi người.

Vì vậy, HNxSG là một bài hát chứa đựng nhiều câu chuyện. Tôi muốn mỗi người khi nghe ca khúc đều có thể tự đặt vào đó một câu chuyện riêng.

Bạn sẽ sợ điều gì hơn: một sản phẩm bị chê là quá khác biệt hay một sản phẩm ra mắt nhưng không để lại dấu ấn với khán giả?

Có lẽ tôi sẽ sợ một sản phẩm không để lại điều gì trong khán giả hơn. Bởi ngay cả khi có nhiều người cho rằng một tác phẩm quá dị biệt, chắc chắn vẫn sẽ có những người yêu thích chính sự khác biệt đó. Và đôi khi, chính sự dị biệt lại là thứ tạo nên chất riêng của một người nghệ sĩ.

Vì vậy, tôi vẫn luôn ưu tiên sự khác biệt hơn sự an toàn trong âm nhạc của mình. Kể cả khi làm một điều gì đó nằm ngoài tưởng tượng của mọi người, bước ra khỏi vùng an toàn hoặc khác với những gì khán giả thường nghe, tôi vẫn nghĩ đó là một lựa chọn đáng để thử hơn việc mãi ở trong vùng an toàn và lặp lại những giai điệu cũ.

Đó cũng là điều tôi luôn cố gắng theo đuổi trong âm nhạc của mình.

Khi mới bắt đầu theo đuổi âm nhạc, thành tựu nào KHOI VU từng nghĩ mình nhất định phải đạt được để thấy mình thành công? Và khi đã đạt được rồi, bạn có còn cảm thấy đủ không?

Có lẽ thành tựu đầu tiên mà tôi muốn đạt được là 1.000 lượt nghe trên SoundCloud. Nhưng đến khi đạt được 1.000 lượt nghe, tôi lại muốn 10.000. Đạt 10.000 rồi thì lại muốn 100.000. Nó cứ tiếp tục như vậy, và có lẽ nếu cứ chạy theo những con số thì tôi sẽ không bao giờ cảm thấy đủ.

Nhưng có lẽ đến lúc này, tôi cũng nhận ra rằng số lượt nghe hay bất kỳ bảng xếp hạng nào cũng không thể đánh giá toàn bộ hành trình âm nhạc của một nghệ sĩ. Một ca khúc có thể được gọi là hit khi đứng đầu bảng xếp hạng, có nhiều lượt nghe hay được sử dụng rộng rãi, nhưng những con số đó chưa chắc đã kể được câu chuyện âm nhạc của người nghệ sĩ.

Vì vậy, điều tôi muốn giữ gìn nhất vẫn là câu chuyện và hành trình âm nhạc của mình, thay vì cứ chạy theo những con số.

Vậy cảm xúc của KHOI VU khi lần đầu đạt được 1.000 lượt nghe trên SoundCloud là như thế nào?

Có lẽ lúc đó tôi còn vui hơn cả khi đạt 1 triệu lượt nghe ở thời điểm hiện tại. Khi ấy, chỉ cần có một vài lượt nghe thôi cũng đã rất quý với tôi. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đạt 1.000 lượt nghe, tôi vui sướng đến mức nghĩ rằng: “Trời ơi, có người nghe nhạc của mình”.

Bây giờ, chẳng hạn khi một bài hát đạt 1 triệu lượt nghe, tôi vẫn rất vui, nhưng sang ngày hôm sau thì con số đó dần trở nên bình thường và tôi lại bắt đầu mong chờ những cột mốc tiếp theo.

Vì vậy, tôi nghĩ những lần đầu tiên luôn là những khoảnh khắc có nhiều cảm xúc nhất. Khi ấy, mỗi con số đều mang một ý nghĩa rất đặc biệt với mình.

Nếu xem sự nghiệp như một ngôi nhà, KHOI VU nghĩ mình đang xây đến đâu rồi? Đang xây nền móng, căn nhà đã gần hoàn thiện hay đã đủ vững để bắt đầu xây một ngôi nhà lớn hơn?

Có lẽ hiện tại tôi đang xây một căn nhà có rất nhiều phòng. Tôi cũng không biết mình đang ở tầng nào, nhưng có thể nói là căn nhà đó có rất nhiều phòng, và mỗi căn phòng lại mang một màu sắc, một cách bài trí khác nhau.

Tôi không biết đó có phải là một điều tốt hay không, nhưng với tôi, sẽ rất thú vị nếu căn nhà của mình, mỗi khi bước vào một căn phòng, lại mang đến một cảm xúc khác. Có những người lựa chọn một căn phòng, một concept nhất định rồi xây nó thật cao, có thể lên đến 10 tầng. Còn với tôi, có lẽ đến hiện tại vẫn chưa có căn phòng nào khiến tôi cảm thấy đủ ưng ý để muốn xây tiếp thật cao từ đó.

Tôi muốn có thật nhiều căn phòng trong căn nhà của mình, dù điều đó có thể khiến mình tốn nhiều diện tích hơn. Nhưng hiện tại, đó là điều tôi muốn làm. Tôi muốn tiếp tục sơn thêm nhiều căn phòng khác, thử thêm nhiều màu sắc khác.

Có thể đến một thời điểm nào đó, tôi sẽ tìm được một căn phòng mà mình thực sự muốn dừng lại và tiếp tục xây cao hơn từ đó. Nhưng có lẽ thời điểm đó vẫn chưa đến.

Nếu được gặp lại KHOI VU của ngày quyết định chọn âm nhạc, bạn sẽ nhắn nhủ điều gì?

Có lẽ tôi sẽ nói với cậu ấy rằng: Cứ làm đi, cứ làm những gì mình đang làm. Bởi không ai biết trước tương lai sẽ như thế nào, nên hãy cứ lắng nghe con tim mình và làm.

Và nếu một ngày KHOI VU của tương lai có thể quay về gặp KHOI VU của năm 2026, có lẽ tôi cũng sẽ nói điều tương tự. Bởi những quyết định mình đưa ra hôm nay có thể chưa chắc đúng hay sai ngay tại thời điểm đó, nhưng chúng vẫn sẽ đưa mình đến một điểm nào đó trong tương lai và mang theo một ý nghĩa nhất định.

Vậy nên, cứ làm đi. Đừng nghĩ quá nhiều.

Cám ơn bạn về cuộc trò chuyện, rất mong sẽ sớm được thấy KHOI VU trong các dự án mà bạn ấp ủ.