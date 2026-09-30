Cơn sóng người của Yung Lean tại VMAs: Điều A.I không bao giờ làm được

Yung Lean biểu diễn STORM tại VMAs 2026

Một tràng tiếng kính vỡ vang lên.

Chiếc cúp Moon Person nát vụn trên sàn.

Yung Lean thản nhiên bước tiếp.

Đó là khoảnh khắc mở đầu cho màn trình diễn STORM của Yung Lean và GENER8ION trên sân khấu MTV VMAs 2026. Ngay sau cú va chạm tưởng như căng thẳng ấy, không gian dồn dập vang lên tiếng piano và đàn dây. Trên các bậc thềm dốc, dàn vũ công trong trang phục đồng phục học sinh Anh Quốc bắt đầu chuyển động. Họ đứng san sát, áo sơ mi xộc xệch, cà vạt nới lỏng, rũ bỏ hoàn toàn sự cứng nhắc của bộ đồng phục để biến cơ thể mình thành một sinh thể duy nhất. Dưới sự dàn dựng của Damien Jalet, từng bờ vai rung lên, vòm lưng ngả gập nối tiếp nhau liên hoàn, tạo nên những đợt sóng thị giác dạt dào, vừa mạnh mẽ, vừa mang một ma lực mê hoặc. Yung Lean bước đi giữa làn sóng người cuộn trào ấy, lặng lẽ nhâm nhi cây kem trên tay, rồi kết thúc tiết mục bằng một cú nhổ kem thẳng vào ống kính máy ảnh khi âm nhạc vụt tắt.

Một màn trình diễn thô ráp, bộc phát và đầy tính cá nhân.

Giữa một sự kiện âm nhạc thương mại vốn quen thuộc với các màn hình LED đồ sộ hay kỹ xảo rực rỡ, STORM chọn một hướng đi hoàn toàn ngược lại. Tiết mục không dựa vào sự hỗ trợ của công nghệ hình ảnh để tạo sự choáng ngợp, mà rút lui về những giá trị nguyên bản nhất: sự chuyển động của cơ thể người, sự tương phản ánh sáng trên từng góc mặt và thái độ biểu diễn ngẫu hứng của nghệ sĩ.

Ở thời điểm hiện tại, khi trí tuệ nhân tạo (A.I) đang thâm nhập ngày càng sâu vào quy trình dàn dựng sân khấu và thiết kế thị giác, màn trình diễn này mở ra một góc nhìn rõ ràng về ranh giới sáng tạo. Không thể phủ nhận A.I là một công cụ xuất sắc giúp tối ưu hóa công việc của người làm nghệ thuật. Tuy nhiên, đằng sau sự thành công của STORM lại là chuỗi những quyết định chuyên môn đầy bản lĩnh - từ tư duy biên đạo, kỹ thuật ánh sáng đến cảm xúc thật của con người - những phần cốt lõi tạo nên giá trị nghệ thuật mà công nghệ dù tiến bộ đến đâu vẫn chưa thể thay thế.

Sự đồng đều “không đồng nhất”

Điểm đặc sắc đầu tiên làm nên giá trị thị giác của STORM nằm ở tư duy dàn dựng vũ đạo của Damien Jalet. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, khi người ta sử dụng A.I hay đồ họa vi tính để tạo nên những đội hình quần chúng, thuật toán luôn vận hành theo nguyên lý tối ưu: tính toán sự đối xứng, chính xác đến từng mi-li-mét và nhân bản các chuyển động một cách rập khuôn. Kết quả tạo ra có thể rất mãn nhãn, nhưng sự hoàn hảo đồng nhất đó lại vô tình mang đến cảm giác cơ học, thiếu đi sức sống thực sự.

Nhìn vào cách Damien Jalet điều phối dàn vũ công trên sân khấu, có thể thấy một quyết định chuyên môn hoàn toàn trái ngược. Ông không biến các dancer thành những bánh răng trong một bộ máy tự động. Dưới sự hướng dẫn của Jalet, dàn vũ công trong trang phục học sinh vẫn di chuyển theo một cấu trúc chung, tạo nên những nhịp sóng cơ thể cuộn trào theo giai điệu. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ từng cá nhân, mỗi người lại mang một biên độ cử động hoàn toàn khác biệt: người uốn lưng sâu hơn, người dồn lực vào bờ vai, người lại giữ nhịp thở căng thẳng hơn một chút.

Chính sự "đồng đều không đồng nhất" này đã tạo nên giá trị thẩm mỹ độc đáo cho màn trình diễn. Dòng chảy chuyển động trên sân khấu phập phồng sức sống như một sinh thể tự nhiên. Nó được nuôi dưỡng từ thể trạng, lực cơ bắp và năng lượng thực tế mà mỗi vũ công tiêu tốn trong từng giây phút biểu diễn trực tiếp.

Thuật toán A.I có thể dễ dàng sao chép hàng ngàn vũ công nhảy cùng một động tác chuẩn xác, nhưng nó không thể lập trình được sự khác biệt ngẫu nhiên giữa những con người thực. Quyết định khai thác tính cá thể trong một tập thể của Damien Jalet đã khẳng định một sự thật: vẻ đẹp của nghệ thuật múa nằm ở chính sự đa dạng và trải nghiệm cơ thể nguyên bản của từng con người trên sân khấu.

Sự khác biệt trong tư duy sáng tạo của ê-kíp STORM tiếp tục được thể hiện rõ nét qua quyết định dàn dựng không gian và thiết kế ánh sáng. Trong các chương trình giải trí quy mô lớn hiện nay, xu hướng phổ biến là lấp đầy thị giác khán giả bằng những màn hình LED khổng lồ, hiệu ứng đồ họa cuồn cuộn hay các kỹ xảo ảo giác được máy tính lập trình sẵn. Cách làm này dễ dàng tạo ra sự choáng ngợp tức thì, nhưng lại vô tình biến con người trên sân khấu thành những cái bóng nhỏ bé bị nuốt chửng bởi công nghệ trình chiếu.

Họ đã đưa ra một lựa chọn: Quay trở về với nghệ thuật chiếu sáng cổ điển. Thay vì biến sân khấu thành một khung hình ngập tràn hiệu ứng kỹ thuật số, họ sử dụng kỹ thuật chiếu sáng tương phản cao (Chiaroscuro) với những luồng sáng chéo tập trung.

Hiệu quả mỹ thuật mà quyết định này mang lại là vô cùng rõ rệt. Ánh sáng chéo đổ xuống tạo nên những khoảng sáng - tối gắt gao, chạm khắc nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt, gân cổ siết lại hay từng chuyển động nhỏ của vũ công mà hoàn toàn không cần thay đổi cấu trúc không gian xung quanh. Mỗi góc mặt hiện ra giống như một bức tranh phục hưng sống động, nơi bóng tối làm nền để tôn lên hình khối và biểu cảm thực tế của con người.

A.I và các phần mềm đồ họa hiện đại có thể dễ dàng khởi tạo hàng triệu hiệu ứng màu sắc lung linh hay những bối cảnh ảo phức tạp chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, việc biết dừng lại đúng lúc, biết chối bỏ sự rườm rà của công nghệ để dùng ánh sáng tôn vinh con người mới là một quyết định nghệ thuật tầm cỡ. Sự tối giản có tính toán của đạo diễn sân khấu và đạo diễn ánh sáng trong STORM chứng minh rằng: công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi nó làm nổi bật chủ thể con người, chứ không phải khi nó thay thế và làm lu mờ sự tồn tại của họ.

Tính con người không thể thay thế

Bên cạnh cấu trúc vũ đạo và ngôn ngữ ánh sáng, yếu tố then chốt tạo nên linh hồn cho màn trình diễn STORM chính là cảm xúc thực tế và thái độ biểu diễn của các nghệ sĩ. Trong các sản phẩm được hỗ trợ bởi công nghệ, A.I có thể dễ dàng mô phỏng hay tạo ra hàng loạt khuôn mặt có vẻ ngoài tương đồng. Nhưng thứ mà các mô hình trí tuệ nhân tạo không bao giờ tái lập được chính là trải nghiệm sống - thứ nhiên liệu nguyên bản đứng sau mỗi biểu cảm chân thực của con người.

Nhìn vào dàn vũ công của STORM, khán giả không bắt gặp những nụ cười trình diễn hay các nét mặt được lập trình rập khuôn. Mỗi diễn viên trên sân khấu mang đến một sắc thái nội tâm hoàn toàn riêng biệt. Có khuôn mặt thoáng nét hoảng sợ, có ánh mắt vô vọng, lại có những gương mặt bộc lộ sự cuồng nhiệt đầy bộc phát khi hòa vào dòng người. Sự đa dạng biểu cảm này xuất phát từ việc mỗi vũ công tự đặt cơ thể và tâm trí mình vào không gian nghệ thuật chung. Chính những phản ứng tâm lý rất thật đó đã tạo nên chiều sâu cảm xúc cho toàn bộ bức tranh sân khấu, biến một tiết mục giải trí thành một câu chuyện nhân văn đầy trăn trở.

Sự chân thực ấy càng được củng cố bởi lựa chọn phong cách biểu diễn của Yung Lean. Khác với số đông nghệ sĩ thường cố gắng duy trì một hình ảnh hoàn hảo, kiểm soát từng góc quay trên sóng truyền hình trực tiếp, Yung Lean chọn một thái độ ngẫu hứng. Từ cú đập vỡ chiếc cúp Moon Person ngay mở đầu, cử chỉ thản nhiên ăn kem giữa một đội hình vũ đạo dồn dập, cho đến cú nhổ kem thẳng vào ống kính máy ảnh lúc kết thúc - tất cả đều mang đậm dấu ấn cá nhân bất kham. Những hành động này có thể xem là không hoàn hảo theo chuẩn mực biểu diễn thông thường, nhưng chính sự bộc phát và góc cạnh ấy lại tạo nên tính chân thực tuyệt đối cho nhân vật mà anh đảm nhận.

Nghệ thuật chạm tới trái tim người xem không phải nhờ vào sự hoàn hảo không tì vết của máy móc, mà nhờ vào những nét riêng biệt, đôi khi không chuẩn mực nhưng mang hơi thở cuộc sống. A.I có thể phân tích dữ liệu để tái tạo nét mặt hay cử chỉ, nhưng nó không có nội tâm để trải nghiệm sự dằn xé, không có cá tính để nổi loạn hay đưa ra những lựa chọn ngẫu hứng. Giá trị biểu cảm của con người xuất phát từ những khiếm khuyết và trải nghiệm thật - thứ mà công nghệ vĩnh viễn chỉ có thể mô phỏng từ bên ngoài chứ không bao giờ sở hữu được từ bên trong.

Không thể phủ nhận A.I đang là một công cụ bổ trợ vô cùng hiệu quả. Việc nhìn nhận A.I như một đối thủ cạnh tranh hay một mối đe dọa làm triệt tiêu giá trị nghệ thuật là một góc nhìn thiếu thực tế. Trong quy trình sản xuất hiện đại, A.I sở hữu khả năng xử lý dữ liệu vượt trội, giúp các nhà thiết kế sân khấu, đạo diễn hình ảnh hay nhạc sĩ rút ngắn đáng kể thời gian phác thảo ý tưởng. Công nghệ cho phép người làm nghệ thuật thử nghiệm hàng loạt phương án bối cảnh, mô phỏng ánh sáng hay phối khí thử nghiệm chỉ trong vài cú nhấp chuột. Nhờ đó, biên độ sáng tạo của con người được mở rộng hơn bao giờ hết khi những công đoạn mang tính kỹ thuật thuần túy đã có máy móc đảm nhiệm.

Tuy nhiên, giữa khả năng thực thi của công nghệ và giá trị của một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh luôn tồn tại một khoảng cách lớn mà chỉ có tư duy con người mới lấp đầy. A.I có thể cung cấp vô số phương án, nhưng quyết định lựa chọn phương án nào - quyết định giữ lại sự tối giản, chọn góc chiếu ánh sáng hay chấp nhận những vết xước ngẫu hứng của diễn viên - lại hoàn toàn phụ thuộc vào tư duy thẩm mỹ của đạo diễn. Công nghệ có thể tính toán được sự tối ưu, nhưng chỉ có nghệ sĩ mới hiểu được giá trị của sự "không tối ưu" trong việc gợi mở cảm xúc.

Hơn cả kỹ thuật, khả năng truyền tải cảm xúc là ranh giới bất biến. A.I tạo ra sản phẩm dựa trên thuật toán xác suất và dữ liệu đã tồn tại trong quá khứ; nó không có trải nghiệm sống, không biết dằn xé nội tâm hay khao khát thể hiện cái tôi cá nhân. Màn trình diễn STORM chinh phục người xem không phải vì nó có một thuật toán phức tạp, mà vì nó là sự kết tinh từ tư duy biên đạo của Damien Jalet, nhãn quan của đạo diễn sân khấu, và trải nghiệm thực tế của từng vũ công cùng Yung Lean.

Suy cho cùng, công nghệ hay A.I, dù phát triển vượt bậc đến đâu, vẫn chỉ dừng lại ở vai trò của một phương tiện thực thi siêu việt. Con người - với nhãn quan thẩm mỹ, khả năng định hướng và thế giới nội tâm phong phú - sẽ mãi là chủ thể duy nhất thổi hồn và quyết định giá trị nghệ thuật cho mọi tác phẩm.