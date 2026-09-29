Taylor Swift phá kỷ lục, Lisa chiếm spotlight, nhưng đây mới là "nữ hoàng" thực thụ của VMAs

Khám phá thêm MTV VMAs 2026: Xem danh sách người chiến thắng hoàn chỉnh VMAs 2026 khoảnh khắc tốt nhất và tồi tệ nhất: Dolly Parton cống nạp, bài phát biểu kỳ lạ của Madonna Madonna mở cửa VMAs 2026 trong một chiếc áo blazer slinky và da ren

Madonna đã leo xuống một chiếc bánh cưới cao 17 feet tại Radio City Music Hall để biểu diễn “Like a Virgin” tại lễ khai mạc. Được tạo kiểu bởi Maripol, cô mặc một chiếc áo dài ren trắng tuyệt đối và váy, một tấm màn che cô dâu và chiếc thắt lưng "Boy Toy" đầy tai tiếng của cô.

Sau khi một gót chân bị mất gửi cho cô lặn, chiếc váy của cô ấy đã bị lật, và người quản lý của tôi nói với tôi rằng sự nghiệp của tôi đã kết thúc, cô ấy nói với Jimmy Fallon vào năm 2022. Thay vào đó, sự khiêu khích đã giúp đưa cô vào tầng bình lưu nhạc pop.

1990

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Nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất trong đêm với chín cái gật đầu cho Vogue, Madonna đã biểu diễn bản hit trong năm thế kỷ 18. Chiếc váy ngà của cô đi kèm với một chiếc áo nịt ngực, áo khoác mở rộng hông, ruy băng và nơ, đứng đầu bởi một bộ tóc giả màu vàng cao được trang trí bằng lông trắng.

Glenn Close lần đầu tiên mặc trang phục thời kỳ như Marquise de Merteuil trong bộ phim năm 1988 “Dangerous Liaisons”.

“Đột nhiên ý tưởng xuất hiện trong đầu tôi rằng việc thịnh hành không khác nhiều so với các cử chỉ của tòa án Marie Antoinette”, biên đạo múa Vincent Paterson, người đồng đạo diễn chuyến lưu diễn thế giới của Madonna’s Blond Ambition World Tour, nói với ANALOGer vào năm 2022.

1993

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Madonna đã mở đầu chương trình với "Bye Bye Baby" trong một bộ tuxedo với đuôi, một chiếc áo sơ mi trắng sắc nét, cummerbund và cà vạt, kết thúc với một chiếc mũ màu đen. Khoảnh khắc thời trang nam đã xem trước Girlie Show World Tour của cô, ra mắt vào mùa thu năm đó.

1994

11 PhimMa thuật

Cô gái vật chất mở ra một kỷ nguyên phong cách khác trong một chiếc váy mini thời trang cao cấp Atelier Versace haute couture màu mè với vạt áo pha lê và váy mềm mại, cộng với đôi dép màu bạc từ ngôi nhà. Sóng ngón tay màu vàng bạch kim và đôi mắt đen khói đã hoàn thành cái nhìn lấy cảm hứng từ flapper.

1995

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Madonna mặc Tom Ford-era Gucci: một chiếc áo sơ mi satin màu xanh untbtoned trên một chiếc áo ngực màu đen, với quần đen và một blowout đồ sộ của Garren. “Cô ấy [được truyền cảm hứng từ] một bức ảnh của Catherine Deneuve đi bộ qua sảnh với mái tóc được kéo lên,” nhà tạo mẫu tóc nói với Page Six Style.

1997

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Madonna mặc quần áo cho một buổi tối ảm đạm hơn trong trang phục nam giới cài nút: một chiếc áo sơ mi và cà vạt dưới một chiếc áo khoác màu đen, một chiếc váy bút chì và một chiếc vòng cổ mặt dây chuyền bằng vàng. Cô đã sử dụng thời gian của mình trên sân khấu để tôn vinh Công nương Diana, người đã qua đời vào cuối tuần đó.

1998

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Đối với buổi biểu diễn “Shanti/Ashtangi” của mình tại buổi lễ năm 1998, Madonna đã kết hợp một chiếc váy lụa đen với đồ trang sức bằng vàng, bàn tay sơn henna và đánh dấu trán Vaishnava tilak. Sau đó, cô đã thu thập Video đầu tiên của năm Moonman trong Alexander McQueen: một chiếc áo sequin và quần python màu đỏ son từ bộ sưu tập “Joan” mùa thu năm 1998 của anh.

1999

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Madonna giữ nó tối giản trong một nút màu đen xuống và quần từ bộ sưu tập menswear của Saint Laurent của Hedi Slimane. Cái nhìn trở lại đứng trái ngược với các nữ hoàng kéo người đã đưa sân khấu Nhà hát Opera Metropolitan trong tái tạo của video trong quá khứ của cô trông.

2003

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Madonna đã mang bánh cưới trở lại vào năm 2003 cho một bước ngoặt trong màn trình diễn “Like a Virgin” năm 1984 của cô, lần này là vai chú rể của Britney Spears và các cô dâu của Christina Aguilera. Cô mặc một chiếc áo khoác đuôi và mũ trên cùng trên một chiếc xe tăng màu đen với một eo corseted, quần và tay áo cánh tay lưới.

2018