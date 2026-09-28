Nữ NSƯT đình đám có gần 10 căn nhà từ Việt Nam sang Úc

Nữ nghệ sĩ này được mệnh danh là "đại gia bất động sản" của showbiz Việt.

Ở tuổi 49, NSƯT Cát Tường vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành sự quan tâm đáng kể cho việc tích lũy và đầu tư bất động sản. Những thông tin được cô chia sẻ cho thấy nữ nghệ sĩ có nhiều nhà, đất tại Việt Nam và một số bất động sản ở nước ngoài.

Mới đây, Cát Tường tiếp tục gây chú ý khi mua một căn nhà phố rộng khoảng 60m2, xây 4 tầng tại Gò Vấp, TP.HCM. Căn nhà có sân nhỏ, nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Nữ nghệ sĩ đang sửa sang, trang trí lại để đón bố mẹ từ Vĩnh Long lên TP.HCM sống cùng. Con gái Cát Tường cũng dự định chuyển về đây sau một thời gian sống riêng.

Cát Tường khoe view của căn nhà 4 tầng cô vừa mua

Đây không phải bất động sản duy nhất Cát Tường mua trong năm nay. Trước đó, vào tháng 7/2026, cô mua một căn nhà rộng 26m2 tại Gò Vấp cho con gái Nguyễn Cát Tường An. Căn nhà gồm 1 trệt, 1 lầu, 3 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Cát Tường sửa sang lại căn nhà và sắm thêm nội thất trước khi con gái chuyển vào ở riêng.

Ngoài ra, cũng tại Gò Vấp, Cát Tường còn sở hữu một căn nhà mặt tiền rộng. Nữ nghệ sĩ từng tận dụng nơi đây làm quán Cát Tường 1977.

Căn nhà mặt tiền Cát Tường từng tận dụng để mở quán cà phê

Cát Tường cho biết cô đầu tư khoảng 400 triệu đồng để sửa sang, thiết kế không gian theo phong cách hoài cổ, lấy cảm hứng từ năm sinh 1977. Quán giữ nhiều nét thô mộc như tường gạch, mái tôn và trần vữa, tạo cảm giác như một căn nhà cũ. Nhưng sau hơn 9 tháng kinh doanh, nữ nghệ sĩ quyết định đóng cửa quán vào tháng 3/2026.

Tại Vĩnh Long, gia đình Cát Tường có căn nhà mặt tiền trên đường Nguyễn Huệ, nay thuộc phường Long Châu. Căn nhà từng được sử dụng làm nơi đào tạo nghề tóc, nail và làm đẹp. Đến năm 2026, Cát Tường chia sẻ thông tin cho thuê một phần mặt bằng với giá 20 triệu đồng/tháng, hoặc 22 triệu đồng/tháng nếu thuê thêm hai phòng lớn phía sau.

Cách căn nhà này không xa, nữ nghệ sĩ còn sở hữu một căn nhà mặt tiền mới xây, nằm trong khu phân lô hiện đại, sang trọng, đường rộng, thuộc dạng shophouse. Khi đến thăm, Tiết Cương đã vô cùng choáng ngợp khi chứng kiến cơ ngơi có diện tích rộng, cao tới 5 tầng của Cát Tường.

Nhà mặt tiền rộng 14m2 của gia đình Cát Tường ở Vĩnh Long

Nữ nghệ sĩ còn sở hữu một căn shophouse sang trọng khác ở Vĩnh Long

Ngoài ra, gia đình Cát Tường còn có một khu nhà vườn khoảng 600m2 tại Vĩnh Long. Không gian này có nhiều cây ăn trái, rau và hoa, cùng một căn nhà nhỏ để nghỉ ngơi. Nữ nghệ sĩ thường trở về đây chăm sóc cây cối và quây quần cùng bố mẹ.

Nếu những căn nhà tại Vĩnh Long của Cát Tường thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, thì ngôi nhà ở Huế lại hiếm khi được cô chia sẻ. Đến giữa năm 2025, hình ảnh căn nhà này bất ngờ được nhiều người chú ý khi nữ nghệ sĩ đăng tải những khoảnh khắc sau một đợt lũ lớn tại Huế.

Nước lũ tràn vào nhà khiến nhiều vật dụng bị ảnh hưởng, trong khi sân và nền nhà ngổn ngang bùn đất sau khi nước rút. Cát Tường sau đó cùng người thân trở về quê, tự tay dọn dẹp, vệ sinh từng khu vực trong nhà, từng bước khôi phục không gian sinh hoạt sau thiên tai.

Nhà ở Huế của Cát Tường

Không chỉ sở hữu nhà đất tại Việt Nam, Cát Tường còn có bất động sản ở nước ngoài. Nữ nghệ sĩ có một căn nhà tại Australia, nằm gần công viên, kết hợp giữa không gian ở và cho thuê kinh doanh.

Cát Tường từng cho biết việc đầu tư nhà đất giúp cô cảm thấy yên tâm hơn về tài chính khi về già. Sau nhiều năm làm nghề, nữ nghệ sĩ hiện vẫn tích cực đóng phim, làm MC, kinh doanh và dành thời gian chăm sóc gia đình.