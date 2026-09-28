"Tình tin đồn" của Lisa bí mật cưới vợ sau phốt ngoại tình, mới sống chung 10 ngày đã có mùi "toang"

Chưa ai biết nam diễn viên này và vợ mới cưới có thể hàn gắn cuộc hôn nhân của mình được hay không?

Vào ngày 6/9, nam diễn viên đình đám Nhật Bản Sakaguchi Kentaro bất ngờ thông báo đã bí mật kết hôn. Tài tử sinh năm 1991 giữ kín thông tin, hình ảnh vợ mình. Thế nhưng, theo tìm hiểu của truyền thông xứ phù tang, nửa kia của Sakaguchi Kentaro hơn anh 3 tuổi, là một chuyên viên làm tóc - trang điểm và có tính cách rất cứng rắn. Họ gặp gỡ trong quá trình làm việc tại trường quay thuộc một bộ phim truyền hình, sau đó phát triển mối quan hệ tình cảm. Trước khi tiến tới hôn nhân, cặp đôi hẹn hò hơn 5 năm. Năm 2025, Sakaguchi Kentaro bị phanh phui hành vi ngoại tình, cắm sừng bạn gái. Dù vậy, cô gái vẫn tha thứ và đi đến hôn nhân với anh.

Ấy thế, mà chỉ sau 10 ngày sống chung nhà, vợ chồng Sakaguchi Kentaro đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, đứng bên bờ vực tan vỡ. Theo tờ Josei Seven Plus, vào đêm 17/9, tổng đài khẩn cấp 110 của Nhật Bản nhận được cuộc gọi từ nhà riêng của nam diễn viên. Người gọi là bà xã của Sakaguchi Kentaro. Phía cảnh sát cho biết "tình tin đồn" của Lisa và vợ đã cãi nhau um sùm. Tình hình sau đó trở nên căng thẳng hơn khiến nhà gái phải báo cảnh sát. Truyền thông đã liên hệ với công ty quản lý của Sakaguchi Kentaro để hỏi về sự việc và mối quan hệ hiện tại giữa nam diễn viên với vợ, nhưng không nhận được phản hồi. Tuy nhiên, 1 số nguồn tin cho biết vợ chồng Sakaguchi Kentaro đang vô cùng căng thẳng với nhau.

Sakaguchi Kentaro cãi nhau long trời lở đất với vợ mới cưới. Ảnh: Sina.

Sakaguchi Kentaro sinh năm 1991. Anh có ngoại hình tuấn tú điển trai, chiều cao 1,83 m. Năm 19 tuổi, Sakaguchi Kentaro gia nhập giới thời trang. Từ năm 2014, nam nghệ sĩ thử sức với vai trò diễn viên và gây ấn tượng qua các phim Shanti Days 365 Days, Happy Breath Yokokuhan: The Pain... Anh được mệnh danh là "trai đẹp mặt muối", "quốc bảo" của màn ảnh Nhật Bản. Trong năm qua, Sakaguchi Kentaro trở thành gương mặt nghệ sĩ quốc tế rất được yêu mến ở showbiz Hàn Quốc.

Tên tuổi anh càng thêm nổi tiếng sau khi đóng vai bạn trai của Lisa (BLACKPINK) trong MV Dream. "Phản ứng hóa học" ăn ý của bộ đôi khiến họ vướng tin đồn hẹn hò. Dù vậy, tin đồn này đã nhanh chóng chìm xuồng sau khi Sakaguchi Kentaro bị Shukan Bunshun bóc trần đời tư ồn ào vào tháng 9/2025.

Sakaguchi Kentaro là "quốc bảo" của màn ảnh Nhật Bản. Ảnh: X.

Anh đóng vai người bạn trai trong MV Dream của Lisa (BLACKPINK). Ảnh: X

Theo Shukan Bunshun, tài tử này đã "bắt cá 2 tay". Dù đã có bạn gái lâu năm, Sakaguchi Kentaro vẫn lén mập mờ với ngọc nữ Nagano Mei. Bộ đôi này từng tham gia diễn xuất trong Kamen Byoto (2019), đều là đại sứ của thương hiệu Prada và bị "Dispatch Nhật Bản" bóc phốt ngoại tình. Trước đó, vào tháng 5/2025, Nagano Mei đã bị phơi bày việc qua lại với đàn ông đã có vợ, hẹn hò cùng lúc nam diễn viên Kei Tanaka và Kim Moo Joon. Nếu tính cả Sakaguchi Kentaro, minh tinh đình đám "bắt cá đến 3 tay". Ồn ào tình ái này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của những nhân vật liên quan.

Sakaguchi Kentaro đã vụng trộm với mỹ nhân sinh năm 1999 dù đã có bạn gái. Ảnh: Weibo.

Nguồn: KoreaBooo