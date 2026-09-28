Phản ứng Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Trước đó, MC Quyền Linh có tâm thư bức xúc khi bản thân và gia đình bị tấn công trên mạng xã hội.

Tối 27/9, MC Quyền Linh bất ngờ đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, bày tỏ sự bức xúc trước những lời lẽ công kích nhắm vào bản thân và gia đình trên mạng xã hội. Nam MC cho biết không chỉ mình anh mà hình ảnh vợ con cũng bị kéo vào những nội dung mang tính công kích, kèm theo các lời buộc tội khiến anh vô cùng đau lòng.

Trong bài viết, Quyền Linh đặt câu hỏi làm thế nào để ngăn chặn những lời "thóa mạ, đay nghiến tàn nhẫn đến mức ác độc", đồng thời bày tỏ lo ngại trước tình trạng bạo lực tinh thần trên không gian mạng. Nam MC cũng mong những nội dung chưa được kiểm chứng không tiếp tục lan truyền và ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình.

MC Quyền Linh mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ các cá nhân trước những lời lẽ ác ý, những nội dung mang tính xúc phạm và buộc tội vô căn cứ trên mạng xã hội

Ngay dưới bài đăng, bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.

Dạ Thảo gửi đến ông xã một biểu tượng ôm đầy tình cảm. Trong khi đó, Lọ Lem viết: "Thương ba của con". Hạt Dẻ cũng nhắn nhủ: "Cố lên Ba yêu, con yêu Ba nhiều lắm".

Những lời nhắn của hai ái nữ nhanh chóng nhận được sự chú ý. Đây cũng là động thái hiếm hoi của Lọ Lem và Hạt Dẻ giữa thời điểm gia đình Quyền Linh cùng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ và bạn bè của gia đình cũng để lại bình luận hỏi thăm, động viên nam MC. Có thể thấy, giữa lúc Quyền Linh lên tiếng về những áp lực đang phải đối mặt, người thân vẫn dành cho anh sự đồng hành và ủng hộ.

Gia đình và đồng nghiệp để lại bình luận động viên dưới bài đăng kêu cứu của MC Quyền Linh

Những ngày qua, MC Quyền Linh bị nhắc tên khắp các nền tảng mạng xã hội vì những thông tin liên quan đến công ty sản xuất thuốc An Cung giả.

Ngày 25/9, nam nghệ sĩ chính thức lên tiếng. Cụ thể, MC Quyền Linh đã chia sẻ lại thông cáo của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity, tiền thân là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh, nhằm làm rõ mối quan hệ giữa nam nghệ sĩ, Amity và Tami Natural Home.

MC Quyền Linh khẳng định "hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn hay bất kỳ sản phẩm nào được nhắc đến trong những thông tin đang lan truyền trên mạng". Nam MC đồng thời đề nghị mọi người nhìn đúng sự việc, tránh để những thông tin trên mạng dẫn dắt sai lệch sự thật.

Theo thông cáo của Amity, trong giai đoạn đầu thành lập doanh nghiệp, nghệ sĩ Quyền Linh có cung cấp ý tưởng khởi nghiệp, đồng thời nhận diện hình ảnh cho doanh nghiệp. Công ty khi đó lấy tên là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh, do bà Nguyễn Thị Vân Anh làm chủ sở hữu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Sau đó, nam nghệ sĩ không còn làm đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp và đến đầu năm 2025, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity.

Đáng chú ý, Amity xác nhận trước đây từng tham gia góp vốn tại Tami Natural Home. Tuy nhiên, theo thông cáo, quá trình đầu tư sau đó được đánh giá là không phù hợp về định hướng và chủ trương kinh doanh giữa hai bên, nên Amity đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và hoàn toàn rút khỏi Tami Natural Home. Công ty khẳng định kể từ thời điểm đó không còn quan hệ góp vốn hay hợp tác kinh doanh với Tami Natural Home.

Chia sẻ thông cáo của Amity, MC Quyền Linh nhấn mạnh: "Đối với những hành vi cố tình sử dụng tên tuổi, hình ảnh để đăng tải, bình luận nhằm dẫn dắt hoặc câu tương tác, Quyền Linh sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật".

MC Quyền Linh khẳng định hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn hay bất kỳ sản phẩm nào được nhắc đến trên mạng xã hội

Ảnh: FBNV