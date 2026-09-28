Nam ca sĩ showbiz vừa qua đời vào tối qua 27/9 sau 10 năm chiến đấu với ung thư

Bệnh tình của nam thần showbiz từng chuyển biến theo hướng tích cực nhưng cuối cùng anh vẫn không qua khỏi.

Tối 27/9, tờ 163 đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) - Hồng Kiện Hoa vừa qua đời đột ngột vì ung thư ruột. Theo nguồn tin, nam nghệ sĩ đã chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác suốt 10 năm qua. Có thời điểm, tình trạng bệnh của Hồng Kiện Hoa chuyển biến theo hướng tích cực nhưng tới nay, anh vẫn không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 50.

Năm 2016, Hồng Kiện Hoa được chẩn đoán mắc ung thư ruột giai đoạn 3, từ đó bắt đầu hành trình chiến đấu với bệnh tật kéo dài suốt 1 thập kỷ. Sau khi nhận kết quả chẩn đoán, anh chưa từng chán nản hay suy sụp, luôn tích cực phối hợp điều trị, giữ vững tâm lý lạc quan, kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác. Trong suốt 10 năm qua, Hồng Kiện Hoa phải đối mặt với những cơn đau đớn hành hạ, có giai đoạn anh sụt cân chóng mặt. Dẫu vậy, nam ngôi sao vẫn chưa từng bỏ cuộc, luôn cố gắng kiên trì chiến đấu với bệnh hiểm nghèo.

Hồng Kiện Hoa vừa qua đời sau 10 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột. Ảnh: Sohu

Cái chết của nam ngôi sao sinh năm 1976 đã gây ra cú sốc lớn cho làng giải trí xứ Cảng thơm. Nhiều đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, đồng thời vừa có động thái tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ họ Hồng. Nữ minh tinh quyền lực Tiết Gia Yến hồi tưởng lại lần hợp tác với Hồng Kiện Hoa trong 1 chương trình giải trí: “Trong ký ức của tôi, cậu ấy rất khôi ngô tuấn tú lại còn hát rất hay. Lúc đó hình như Hồng Kiện Hoa đã mang bệnh trong người, tuy nhiên, trông bề ngoài cậu ấy vẫn tràn đầy năng lượng. Thật sự vô cùng thương tiếc khi nhận được tin cậu ấy đã ra đi mãi mãi”. Trong khi đó, Phạm Chấn Phong đã đau lòng tới mức không kìm được nước mắt khi hay tin nam ca sĩ họ Hồng qua đời.

Đồng nghiệp bàng hoàng, thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Hồng Kiện Hoa. Ảnh: Sohu

Hồng Kiện Hoa sinh năm 1976. Vào năm 17 tuổi, nhờ chất giọng xuất sắc cùng ngoại hình điển trai tuấn tú, anh tham gia cuộc thi ca hát do công ty PolyGram tổ chức và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của danh sư thanh nhạc Đới Tư Thông. Sau đó, Hồng Kiện Hoa thuận lợi ký hợp đồng với hãng thu âm PolyGram, chính thức bước chân vào làng giải trí. Do sở hữu ngoại hình giống Kim Thành Vũ nên Hồng Kiện Hoa được truyền thông và người hâm mộ trìu mến gọi bằng biệt danh “tiểu Kim Thành Vũ”.

Năm 1994, Hồng Kiện Hoa phát hành album đầu tay, trong đó bài hát chủ đề đã nhanh chóng gây bão trên diện rộng. Với giai điệu lay động lòng người, bài hát đã được phát trên khắp các con phố, ngõ hẻm vào khoảng thời gian đó, trở thành bản hit đình đám giúp anh thành công tạo dựng được tên tuổi cho bản thân.

Thời gian sau này, Hồng Kiện Hoa tiếp tục gây sốt với ca khúc nhạc phim ở tác phẩm gây sốt 1 thời Tây Du Ký 2 (bản TVB). Bài nhạc có giai điệu đi vào lòng người, đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồng Kiện Hoa bất ngờ đưa ra quyết định rũ bỏ hào quang ca sĩ, lặng lẽ rút khỏi làng giải trí đầy thị phi, chính thức giã từ sân khấu để chuyển hướng sang kinh doanh.

Về tình duyên, Hồng Kiện Hoa có cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ. Vợ anh là bạn học từ thời tiểu học, 2 người là thanh mai trúc mã bên nhau lâu năm, đồng hành từ thuở thiếu thời ngây ngô cho đến khi trưởng thành. Sau khi kết hôn, vợ chồng nam nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống kín tiếng, chưa từng vướng vào bất kỳ ồn ào tiêu cực nào. Họ có với nhau 2 người con gồm 1 trai 1 gái. Tổ ấm gia đình hạnh phúc đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho Hồng Kiện Hoa sau khi anh rút lui khỏi làng nhạc.

Tên tuổi Hồng Kiện Hoa gắn liền với nhiều bản nhạc kinh điển. Anh sở hữu diện mạo điển trai, được mệnh danh là nam thần làng nhạc Hoa ngữ. Ảnh: Sohu

Nguồn: 163