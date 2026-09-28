Cầu thủ quyền lực bị vợ minh tinh ruồng bỏ: Sụt 9kg, tàn tạ mất hồn sau 11 ngày níu kéo trong tuyệt vọng

Người đẹp này đã viết tâm thư nói rõ với chồng rằng cuộc hôn nhân của họ không ổn, nhưng nam cầu thủ chẳng mấy để tâm.

Siêu mẫu Gisele Bundchen và cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady từng là cặp sao quyền lực hàng đầu giới thể thao - giải trí Hollywood. Năm 2022, cặp đôi bất ngờ thông báo ly hôn sau 13 năm chung sống. Theo cuốn tiểu sử sắp xuất bản mang tên Brady: An American Story and the Price of Greatness của Tom Brady, chính Gisele Bundchen là người đòi kết thúc hôn nhân. Thiên thần Victoria's Secret chia tay Tom Brady với lý do chỉ vỏn vẹn 3 chữ: "We're not compatible" (Tạm dịch: Chúng ta không hợp nhau).

Tom Brady cho biết sau khi Gisele Bundchen đòi ly hôn, anh đã xin CLB và huấn luyện viên Clyde Christensen cho phép rời trại huấn luyện để bay tới khu nghỉ dưỡng tư nhân ở Bahamas gặp vợ siêu mẫu. Cầu thủ bóng bầu dục muốn nói chuyện rõ ràng và hàn gắn hôn nhân với Gisele Bundchen. Thế nhưng, mọi nỗ lực níu kéo của Tom Brady đều không thành công. 11 ngày sau khi ở bên Gisele Bundchen, Tom Brady đau khổ quay lại trại huấn luyện.

Tom Brady bị vợ bỏ. Anh cố gắng níu kéo bà xã Gisele Bundchen nhưng bất thành. Ảnh: FilmMagic.

Thời điểm đó, nam cầu thủ sụt 9 kg, cơ thể gầy gò, mất đi sức sống và trở thành cái xác không hồn sau khi bị vợ bỏ. "Tom Brady sụt cân nghiêm trọng do căng thẳng từ những vấn đề hôn nhân. Gương mặt anh ấy hốc hác, má lõm sâu, xương gò má nổi rõ. Ngoại hình của Tom như bệnh nhân ung thư. Anh ấy khi đó trông vô cùng khổ sở, không có niềm vui, lúc nào cũng ủ rũ buồn bã", 1 nguồn tin cho biết.

Nam cầu thủ tiều tụy, hốc hác sau cú sốc bị vợ bỏ. Ảnh: Page Six.

Gisele Bundchen và Tom Brady kết hôn năm 2009. Trước khi ly hôn vào năm 2022, Gisele Bundchen đã đề nghị chồng giải nghệ để phụ cô chăm sóc gia đình ngay sau mùa giải năm 2017, song Tom Brady không đồng ý.

Năm 2018, siêu mẫu Brazil viết tâm thư nói rõ với chồng rằng cuộc hôn nhân của họ không còn ổn và cô cần Brady dành nhiều tình cảm, thời gian và sự quan tâm cho cô hơn. Gisele Bundchen muốn chồng thực sự hiện diện khi ở nhà, thay vì liên tục trả lời tin nhắn trên điện thoại hoặc mải nghĩ về một trận đấu trong đầu. Gisele Bundchen mệt mỏi vì thiếu ngủ do chăm sóc 3 con, đồng thời cô cũng muốn có thêm thời gian cho sự nghiệp của riêng mình. Do bị Tom Brady phớt lờ mong muốn, Gisele Bundchen đã quyết định chấm dứt hôn nhân.

Gisele Bundchen sinh năm 1980, từng thiên thần Victoria's Secret nổi danh những năm 1999. Theo Forbes, cô là một trong những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới tính đến năm 2011. Năm 2015, Gisele Bundchen giã từ sàn cat-walk. Trong khi đó, Tom Brady sinh năm 1977, là cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng nhất nước Mỹ. Anh từng đoạt 7 giải vô địch Super Bowl và lập nhiều kỷ lục cá nhân.

Siêu mẫu Brazil viết tâm thư rõ với chồng rằng cuộc hôn nhân của họ không còn ổn từ năm 2018, nhưng Tom Brady không để tâm. Ảnh: Image Press Agency.

Nguồn: Page Six