Sao nhí Hậu Duệ Mặt Trời sau 10 năm: Thành VĐV điền kinh thi đấu tại ASIAD, phá loạt kỷ lục quốc gia!

Rời xa màn ảnh, cựu sao nhí này đang có sự nghiệp thể thao sáng chói hơn bao giờ hết.

Còn nhớ 10 năm trước, cả châu Á phát sốt vì bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Bên cạnh những nhân vật chính, dàn nhân vật phụ cũng được yêu quý không kém. Khán giả hẳn còn nhớ sao nhí Joel Jin Nwamadi - người vào vai cậu bé chăn dê từng lấy nước mắt của hàng triệu người.

Bẵng đi 1 thập kỷ, Joel Jin Nwamadi đã hoàn toàn rời xa chốn showbiz đầy cạnh tranh và gặp lại khán giả với vai trò mới là vận động viên điền kinh. Giờ đây, chàng trai 19 tuổi này là vận động viên cấp quốc gia Hàn Quốc, thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản.

Cậu bé chăn dê trong Hậu Duệ Mặt Trời ngày nào...

... giờ đã trở thành vận động viên đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, thi đấu tại ASIAD 2026. Ảnh: Yonhap

Vào ngày 25/9, Joel Jin Nwamadi đã thi đấu tại chung kết nội dung chạy 100m nam. Sao nhí Hậu Duệ Mặt Trời về đích thứ 4, chỉ thiếu 0,06 giây để giành huy chương đồng. Dù chưa đạt huy chương nhưng thành tích của Joel Jin Nwamadi là vô cùng khả quan bởi đoàn Hàn Quốc không giành được huy chương nào ở nội dung 100m nam kể từ Đại hội Thể thao châu Á New Delhi năm 1982 cho đến nay. Joel Jin Nwamadi được xem như là niềm hy vọng mới cho môn điền kinh cự ly ngắn của Hàn Quốc, nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả cũng như truyền thông nước nhà.

Joel Jin Nwamadi là niềm hy vọng của điền kinh Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Joel Jin Nwamadi sinh năm 2006, mang trong mình 2 dòng máu Hàn Quốc và Nigeria, có bố là cựu vận động viên nhảy xa. Joel Jin Nwamadi thừa hưởng gen thể thao tuyệt vời và niềm đam mê mạnh mẽ với điền kinh từ người bố vận động viên. Anh bắt đầu sự nghiệp điền kinh từ năm lớp 5 tiểu học và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh qua các giải đấu trẻ bằng việc càn quét hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ.

Từ năm ngoái, Joel Jin Nwamadi chính thức ra mắt ở các giải đấu chuyên nghiệp, tạo nên cơn sốt trên các phương tiện truyền thông nhờ hàng loạt thành tích không tưởng. Sau khi đã gặt hái cả tá danh hiệu ở giải đấu giành cho lứa tuổi U18, U16 trong những năm tháng học trung học, giờ đây sao nhí Hậu Duệ Mặt Trời đã tự tin vượt qua hàng loạt đàn anh lớn tuổi hơn để đứng trên bục vinh quang tại giải đấu quốc gia Hàn Quốc.

Joel Jin Nwamadi khép lại sự nghiệp phim ảnh...

... để tập trung vào điền kinh. Ảnh: Yonhap

Anh đã giành huy chương vàng ở nội dung tiếp sức 400m nam với thời gian 38,50 giây tại Đại hội Thể thao Sinh viên Mùa hè Rhine-Ruhr 2025, cũng như huy chương vàng nội dung 100m nam tại Giải điền kinh quốc gia diễn ra tại Sân vận động Busan Asiad Main với thành tích 10,35 giây đầy ấn tượng. Cựu sao nhí còn làm nên lịch sử khi giúp đội tiếp sức 400m nam của Hàn Quốc giành huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử Giải vô địch châu Á với thành tích 38,49 giây, đồng thời anh cùng đồng đội còn thiếp lập luôn kỷ lục quốc gia.

Sự lột xác của Joel Jin Nwamadi từ diễn viên nhí sang vận động viên chuyên nghiệp đã khiến nhiều người vô cùng thán phục. Anh mới chỉ 18 tuổi, có tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Với hàng loạt thành tích khó tin mà sao nhí 1 thời đã đạt được trong năm 2025, nhiều người hâm mộ xứ kim chi kỳ vọng anh chàng sẽ sớm tiến xa, thăng hoa và tỏa sáng ở các giải đấu thuộc cấp độ cao nhất của điền kinh thế giới như Giải vô địch Thế giới, ASIAD, Olympic...

Pha bứt tốc của Joel Jin Nwamadi tại ASIAD 2026. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun