Mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời đi chung với con trai 14 tuổi mà ai cũng nhận lầm thành 2 chị em

Ngoại hình của mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời và con trai bất ngờ trở thành chủ đề nóng, khiến cho cả MXH phải ồn.

Sáng 25/7, tờ TVDaily cho hay, nữ diễn viên Park Hwan Hee (phim Hậu Duệ Mặt Trời) mới đây đã chia sẻ loạt ảnh và clip mới về con trai 14 tuổi lên trang cá nhân. Đồng thời, trong khi giao lưu cùng 1 khán giả, mỹ nhân họ Park đã bày tỏ tình yêu thương dành cho cậu quý tử đang học cấp 2: “Thằng bé là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời tôi. Con trai tôi năm nay được 14 tuổi rồi và đã trở thành 1 chàng trai vô cùng tuyệt vời”.

Trong loạt hình mới đây, quý tử nhà mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời gây chú ý với diện mạo điển trai, được khen là sở hữu visual bắt mắt, có triển vọng lớn để trở thành idol Kpop. Chưa hết, vóc dáng cao ráo của cậu bé ở độ tuổi 14 cũng khiến dân tình không khỏi trầm trồ, xuýt xoa. Do Park Hwan Hee cao 1m64 nên công chúng suy đoán rằng, con trai cô hiện nhiều khả năng đã vượt qua cột mốc 1m80.

Song song với đó, ngoại hình “hack tuổi” đáng ngưỡng mộ của Park Hwan Hee cũng nhanh chóng thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Thậm chí, khung hình chung với con trai 14 tuổi đã càng làm nổi bật lên vẻ trẻ trung đáng kinh ngạc của nữ diễn viên họ Park. Nhiều khán giả nhận xét, thoạt nhìn những bức ảnh chụp Park Hwan Hee (36 tuổi) và con trai đi chơi cùng nhau, họ đã tưởng lầm 2 người trong hình là 2 chị em.

Park Hwan Hee khoe ảnh con trai cưng lên trang cá nhân. Cậu bé mới 14 tuổi nhưng đã vô cùng cao ráo. Ảnh: IGNV

Do Park Hwan Hee cao 1m64, nên công chúng nhận định, con trai nữ diễn viên này phải cao trên 1m80. Do cậu bé mới 14 tuổi nên hứa hẹn còn cao lên nhiều trong tương lai. Nguồn: IGNV



Quý tử nhà mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời còn được khen là điển trai, có khí chất idol. Đặc biệt, nhiều khán giả nhận xét, Park Hwan Hee trẻ trung đến độ ngồi cạnh con trai kém 22 tuổi mà trông cứ như 2 chị em. Ảnh: IGNV

So với lần lộ diện trước đây, con trai Park Hwan Hee đã lớn bổng hơn hẳn, đồng thời bất ngờ trổ mã để trở nên ngày càng điển trai. Còn nhớ vào thời điểm đó, mỹ nhân họ Park đi dạo cùng con trai lúc ấy mới chỉ 12 tuổi, và cộng đồng mạng cũng phải trầm trồ thốt lên rằng trông 2 mẹ con họ như thể 2 chị em đi bên nhau. Âu cũng là bởi nữ minh tinh Hậu Duệ Mặt Trời quá đỗi trẻ trung so với tuổi thật, ngay cả khi đi cùng với con trai cũng không cho thấy rõ sự cách biệt về mặt tuổi tác giữa 2 người.

Cách đây hơn 2 năm, nhóc tỳ nhà Park Hwan Hee trông vẫn khá nhỏ bé. Ảnh: IGNV

Park Hwan Hee sinh năm 1990, nổi tiếng khắp châu Á nhờ siêu phẩm truyền hình Hậu Duệ Mặt Trời. Ngoài tác phẩm này, cô còn ghi dấu ấn đậm nét qua 1 số bộ phim gây tiếng vang khác như School 2015, Yêu Không Kiểm Soát, Khi Nhà Vua Yêu,...

Nữ minh tinh họ Park kết hôn với nam rapper Bill Stax khi mới 21 tuổi và ly hôn chỉ sau đó đúng 1 năm. Cuộc hôn nhân của Park Hwan Hee và chồng cũ rapper vô cùng phức tạp, từng trải qua bao phen sóng gió. Cặp đôi chia tay không êm đẹp, thường xuyên “đấu khẩu” với nhau trên mạng xã hội.

Mọi việc bắt đầu từ khi Bill Stax đâm đơn kiện vợ cũ không chu cấp 50 triệu won (1 tỷ đồng) tiền nuôi con trai, không đến thăm con suốt 5 năm liền, không làm tròn trách nhiệm người mẹ. Thế nhưng, phía nữ diễn viên đã tố ngược lại chính chồng cũ và gia đình đàng trai mới là những người ngăn cản cô thăm con. Không những thế, Park Hwan Hee còn tố cáo chồng cũ thường xuyên chửi mắng, nhục mạ, hành hung dã man cô trong suốt 1 năm chung sống. Thậm chí, bố chồng còn đuổi đánh cô, khiến nữ diễn viên phải bỏ trốn.

Cô còn vạch trần Bill Stax công khai ngoại tình và tái hôn ngay sau khi ly hôn, nhận trách nhiệm nuôi con nhưng luôn gây khó dễ, đổi số điện thoại, không cho mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời thăm con. Kể từ tháng 10/2013, Park Hwan Hee đã làm đủ mọi cách để được gặp mặt con trai mình.

Park Hwan Hee trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn đáng chú ý trong Hậu Duệ Mặt Trời. Ảnh: Naver

Cô kết hôn với 1 rapper nổi tiếng khi mới 21 tuổi nhưng nhanh chóng đứt gánh chỉ sau 1 năm. Ảnh: Nate

Nguồn: TVDaily