Clip độc quyền: Trấn Thành lộ diện bên Hoa hậu Thanh Thuỷ

Trước đó, netizen soi loạt hint đáng ngờ nghi vấn Hoa hậu Thanh Thuỷ là nữ chính trong phim Tết của Trấn Thành.

Thời gian qua, nghi vấn Hoa hậu Thanh Thuỷ là nữ chính trong phim Tết EM của Trấn Thành liên tục được dân mạng bàn tán. Từ những động thái trên mạng xã hội đến việc nàng hậu xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ của hội bạn nam đạo diễn, loạt hint khiến cái tên Thanh Thuỷ nhiều lần được đặt vào vòng nghi vấn.

Đến mới đây, tin đồn này tiếp tục có thêm một chi tiết đáng chú ý. Theo đó, chúng tôi bắt gặp Trấn Thành và Thanh Thuỷ và thành viên ekip phim EM cùng xuất hiện tại một địa điểm ở Thảo Điền, TP.HCM.

Trấn Thành và Thanh Thuỷ cùng lộ diện giữa nghi vấn hợp tác phim Tết (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Theo ghi nhận, đạo diễn Trấn Thành mặc trang phục khá đơn giản, vừa di chuyển vừa nghe điện thoại. Khu vực này có nhiều máy móc, thiết bị cùng ekip tập trung, khiến nhiều người đặt nghi vấn đây có thể là địa điểm phục vụ cho một hoạt động ghi hình.

Đáng chú ý, Trấn Thành không xuất hiện một mình. Lương Nghiêm Huy - biên kịch và người đồng hành trong quá trình thực hiện EM - cũng có mặt tại địa điểm này.

Trấn Thành xuất hiện tại khu vực Thảo Điền (TP.HCM), nơi có nhiều máy móc để ghi hình

Biên kịch phim EM - Lương Nghiêm Huy sau đó cũng có mặt tại địa điểm này

Không lâu sau đó, Hoa hậu Thanh Thuỷ cũng xuất hiện tại cùng địa điểm trên. Người đẹp diện trang phục đơn giản, nhanh chóng di chuyển vào khu vực được ekip bố trí. Qua camera thường, nàng hậu vẫn gây chú ý với diện mạo rạng rỡ.

Việc Trấn Thành, Lương Nghiêm Huy và Thanh Thuỷ cùng xuất hiện tại một địa điểm có ekip, máy móc phục vụ ghi hình khiến nghi vấn Thanh Thuỷ liên quan đến phim EM càng được bàn luận.

Thanh Thuỷ được bắt gặp có mặt tại địa điểm trên, qua đó làm cho nghi vấn nàng hậu tham gia phim Tết của Trấn Thành có thêm cơ sở để bàn luận

Từ đầu tháng 9, tin đồn Thanh Thủy là nữ chính phim EM đã bắt đầu được râm ran khắp các nền tảng mạng xã hội. Một trong những chi tiết được cư dân mạng soi là việc Trấn Thành và Thanh Thuỷ theo dõi nhau trên Instagram.

Chưa dừng lại ở đó, Thanh Thủy còn từng xuất hiện trong một buổi gặp gỡ nhóm bạn thân của Trấn Thành. Theo đó, nhân dịp sinh nhật của Ali Hoàng Dương, hội bạn Trấn Thành gồm Anh Phạm - Anh Đức, Lê Giang, Trương Quỳnh Anh, Vương Bình... đã tụ hội ăn uống vui vẻ.

Đặc biệt, trong buổi gặp mặt thân mật này, sự xuất hiện của Hoa hậu Thanh Thuỷ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Trong đoạn clip, Thanh Thủy ngồi ngay cạnh vợ chồng Trấn Thành - Hari Won, thoải mái trò chuyện và tương tác với mọi người.

Trước đó, Tiểu Vy, Kỳ Duyên... từng có những khoảnh khắc xuất hiện cùng hội bạn của nam đạo diễn trước khi góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ. Kịch bản quen thuộc này khiến dân tình bán tín bán nghi về vai trò của Thanh Thuỷ trong dự án phim Tết của Trấn Thành.

Thanh Thuỷ gia nhập hội bạn Trấn Thành giữa nghi vấn cô đóng chính phim EM

Với EM, đạo diễn Trấn Thành vẫn chưa công bố đầy đủ danh sách diễn viên dù phim đã bước vào quá trình ghi hình. Chính sự kín tiếng này khiến mỗi hình ảnh hậu trường, mỗi lần các nghệ sĩ xuất hiện gần ekip đều trở thành "dữ kiện" để dân mạng truy tìm danh tính dàn cast.

Về phía Thanh Thuỷ, nàng hậu Gen Z đang ngày càng khẳng định sức hút trong showbiz Việt sau khi đăng quang. Người đẹp liên tục góp mặt trong các sự kiện thời trang lớn, đảm nhận vị trí mở màn hoặc kết show cho nhiều nhà thiết kế đình đám, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng cân đối và đường nét gương mặt sắc sảo, Thanh Thuỷ còn được kỳ vọng có thể tạo dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất. Nếu những đồn đoán hiện tại là sự thật, EM sẽ đánh dấu bước thử sức đáng chú ý của nàng hậu trên màn ảnh rộng, đồng thời mở ra một hướng đi mới trong sự nghiệp của cô.

Sự thân thiết của Thanh Thuỷ và Trấn Thành trong thời gian qua khiến cư dân mạng không khỏi nghi ngờ

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