Đang nóng vụ Taeyang bị tóm sống hẹn hò âu yếm phụ nữ lạ ở nơi công cộng

Công chúng không thể ngờ được rằng Taeyang lại dám công khai để lộ thân phận của mình khi ra ngoài hẹn hò tình tứ bên gái lạ.

Sáng 28/9, tờ Koreaboo đưa tin, nam ca sĩ Taeyang (sinh năm 2006, thành viên nhóm nhạc NEWBEAT) vừa chiếm sóng mạng xã hội Hàn Quốc khi bất ngờ lộ cả chùm ảnh hẹn hò thân mật với bạn gái ngay ở nơi công cộng. Theo nguồn tin, Taeyang đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi công khai dẫn người yêu ra ngoài chơi mới đây. Trong loạt ảnh gây xôn xao, cặp đôi xuất hiện ở nhiều địa điểm như Cửa hàng bách hóa Pangyo Hyundai, trên đường phố,...

Trước ống kính, Taeyang và bạn gái dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật, ngọt ngào. Anh chàng idol sinh năm 2006 còn khoác vai người yêu 1 cách đầy tình tứ và không ngần ngại âu yếm vuốt ve mái tóc đàng gái. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là Taeyang không hề đeo khẩu trang khi ra ngoài hẹn hò thân mật với bạn gái như thể muốn cho bàn dân thiên hạ biết rằng anh đã có người yêu.

Taeyang (sinh năm 2006, thành viên nhóm nhạc NEWBEAT) vừa tận hưởng những giây phút hẹn hò hạnh phúc bên bạn gái. Ảnh: X

Anh chàng idol gen Z không ngần ngại khoác vai ngọt ngào và thậm chí còn âu yếm vuốt ve mái tóc người yêu trước ống kính của khán giả. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng không khỏi ngạc nhiên trước độ táo bạo, tự nhiên của Taeyang khi ra ngoài hẹn hò với bạn gái. Bình thường khi các idol nam khác đi hẹn hò đều cố gắng che giấu thân phận và lén lút, bí mật hành động, nhưng đằng này Taeyang lại không ngần ngại tháo khẩu trang cho mọi người thấy rõ mặt mình.

Chưa dừng lại ở đó, anh chàng mới chỉ ra mắt cùng NEWBEAT từ tháng 3 năm ngoái. Dù mới chỉ debut tầm 1 năm, còn chưa tạo dựng được chỗ đứng vững chắc, ấy vậy mà Taeyang tới nay đã có người yêu và đang đắm chìm trong mối quan hệ hẹn hò. Từ đây, nam idol bị 1 bộ phận khán giả chỉ trích vì không chuyên tâm phát triển sự nghiệp, chưa tạo dựng được thành tích gì ở làng giải trí mà đã cắm đầu vào yêu đương.

Thế nhưng song song với đó, cũng có không ít ý kiến nhấn mạnh, Taeyang có quyền tự do yêu đương miễn sao không gây tổn thương cho đàng gái hoặc dính vào thị phi tiêu cực.

Cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa khi Taeyang lộ chùm ảnh hẹn hò bạn gái giữa “thanh thiên bạch nhật” chỉ sau 1 năm debut làm idol. Ảnh: Naver

Taeyang sinh năm 2006, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 19 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc NEWBEAT dưới trướng công ty quản lý Beat Interactive. Tháng 8/2023, Taeyang lần đầu được giới thiệu là thành viên của nhóm nhạc nam sắp ra mắt mang tên HinLOVE. Thế nhưng mãi tới tháng 3/2025, nhóm nhạc này mới chính thức được trình làng với tên gọi mới là NEWBEAT.

Taeyang và thành viên cùng nhóm Choi Seo Hyun xuất thân từ học viện đào tạo thần tượng nổi tiếng Mudoctor Academy. Ban đầu Taeyang vốn không định gia nhập công ty giải trí Beat Interactive, nhưng sau đó đã thay đổi quyết định sau khi được Choi Seo Hyun thuyết phục.

Sau khi gia nhập đội hình ra mắt của NEWBEAT, Taeyang đã tạm nghỉ học nên vẫn chưa thể tốt nghiệp trung học như dự kiến. Ngoài ra, hồi học cấp 2, anh chàng từng có thời gian ngắn tham gia vào câu lạc bộ cầu lông trong trường.

Taeyang sở hữu chất giọng âm vực trung, đảm nhận cả 2 vị trí vocal và rap ở trong nhóm nhạc NEWBEAT.

Taeyang mới ra mắt được khoảng 1 năm, đang chật vật tìm chỗ đứng ở làng nhạc Kpop. Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo