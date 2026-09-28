Trần Ngọc Vàng xin lỗi giữa loạt "biến" căng: "Mình đã hành xử rất thiếu tinh tế, rất vô duyên..."

Trần Ngọc Vàng đang trở thành cái tên gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Sau loạt vai diễn điện ảnh gây chú ý, Trần Ngọc Vàng được xem là một trong những gương mặt trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt. Sở hữu ngoại hình sáng cùng lượng người hâm mộ ngày càng tăng, nam diễn viên từng được khán giả gọi tên trong nhóm những mỹ nam nổi bật của thế hệ diễn viên mới.

Tuy nhiên, những ngày qua, cái tên Trần Ngọc Vàng bất ngờ xuất hiện dày đặc trên Threads khi một số đoạn phỏng vấn cũ của anh được chia sẻ lại. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng một số câu trả lời của nam diễn viên thiếu tinh tế hoặc có cách diễn đạt dễ gây tranh luận.

Đáng chú ý nhất là đoạn trích từ một talkshow của Uyển Ân với khách mời là Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn. Trong phần game, mỗi người sẽ nghe một mệnh đề, và ai trải qua thì chia sẻ về tình huống đó. Với câu "Tôi đã từng bị bạn đánh khi đi học", cả Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn cho biết chưa gặp phải vấn đề này. Trong khi đó, Uyển Ân chia sẻ đã từng trải qua câu chuyện này, ngay lập tức Trần Ngọc Vàng chen vào: "Vậy là do nhan sắc đó em", sau đó còn nói thêm: "Do mập í em".

Đoạn clip Trần Ngọc Vàng tham gia talkshow của Uyển Ân được dân tình đào lại

Đoạn hội thoại cũ nhanh chóng được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Một bộ phận netizen cho rằng cách nói của Trần Ngọc Vàng thiếu duyên, đặc biệt khi câu chuyện đang được đề cập là trải nghiệm bị bạo lực học đường. Bên cạnh đó, việc nam diễn viên nhắc đến nhan sắc và ngoại hình cũng khiến nhiều người không đồng tình.

Không dừng lại ở đó, một đoạn phỏng vấn khác của Trần Ngọc Vàng trong thời điểm quảng bá Người Mặt Trời cũng được cư dân mạng đào lại. Khi chia sẻ về quá trình hóa thân thành nhân vật ma cà rồng, nam diễn viên nói:

"Quãng thời gian chuẩn bị cho vai Nhật cũng là một thử thách. Tôi phải tập sống làm sao cho giống ma cà rồng, tập những đặc điểm như nhe nanh, cắn người ra sao. Có thời điểm, tôi như kẻ biến thái vậy, ra đường cứ nhìn cổ người này người kia. Có lần bị người ta phát hiện, tôi mới giật mình và tự nhủ phải hạn chế chuyện đó lại".

Khi được đào lại trong thời điểm hiện tại, câu chuyện tiếp tục gây nhiều luồng ý kiến. Một số khán giả cho rằng cách trả lời của nam diễn viên thiếu sự nhạy cảm, dễ dẫn đến tranh cãi.

Những chia sẻ về quá trình nhập vai ma cà rồng của Trần Ngọc Vàng bị dân tình nhận xét là quá đà, thiếu sự nhạy cảm

Giữa lúc những đoạn clip cũ được lan truyền, một diễn biến khác liên quan đến Trần Ngọc Vàng cũng gây chú ý. Theo đó, fanpage của FC Trần Ngọc Vàng bất ngờ thông báo sẽ đóng vĩnh viễn từ ngày 1/10/2026.

Trong bài đăng, phía fanpage viết rằng đây là quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn dừng lại khi những kỷ niệm vẫn còn đẹp. Đồng thời, hội FC này gửi lời chúc Trần Ngọc Vàng bình an, may mắn trên chặng đường phía trước và khép lại hành trình với lời cảm ơn vì nam diễn viên từng là "một phần rất đẹp" của họ.

Động thái này càng khiến cộng đồng mạng chú ý trong bối cảnh Trần Ngọc Vàng đang vướng tranh luận. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cho thấy việc fanpage dừng hoạt động có liên quan trực tiếp đến những tranh cãi đang diễn ra trên mạng xã hội.

FC lớn của Trần Ngọc Vàng thông báo dừng hoạt động

Trước làn sóng tranh cãi dữ dội, Trần Ngọc Vàng đã lên tiếng xin lỗi. Trong kênh broadcast của mình, nam diễn viên thừa nhận những chia sẻ trong quá khứ thiếu tinh tế và "rất vô duyên". Trần Ngọc Vàng cảm ơn sự bao dung của đồng nghiệp và rút bài học sâu sắc.

Trần Ngọc Vàng lên tiếng xin lỗi về những tranh cãi

Trần Ngọc Vàng là gương mặt trẻ nhưng đã kịp ghi dấu qua nhiều dự án như Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu, Yêu Nhầm Bạn Thân,... Cho đến năm 2025, vai diễn trong Tử Chiến Trên Không giúp độ nhận diện của Trần Ngọc Vàng tăng đáng kể.

Chỉ trong năm 2026, Trần Ngọc Vàng trở thành cái tên phủ sóng khắp các nền tảng khi liên tiếp xuất hiện trong hai dự án gây chú ý: phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và điện ảnh Heo Năm Móng.

Trước loạt "biến" căng, Trần Ngọc Vàng chưa có động thái mới

Ảnh: Tổng hợp