Nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng lộ bằng chứng hẹn hò nam thần gia thế, thái độ vội vàng như tên bắn của nhà trai mới đáng bàn

"Thượng Chi Đào" Tôn Thiên đã có tình mới?

Tôn Thiên hiện là một trong những cái tên phủ sóng mạng xã hội Trung Quốc lẫn Việt Nam suốt thời gian qua nhờ sức hút của bộ phim ngôn tình công sở Đầu Xuân Tươi Sáng. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính Thượng Chi Đào và nhanh chóng ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên, tạo ra "phản ứng hóa học" ăn ý với "Loan Niệm" Tỉnh Bách Nhiên. Sau thành công của phần 1, nhà sản xuất sẽ sản xuất phần 2 của Đầu Xuân Tươi Sáng với tên mới là Giữa Hạ Tươi Sáng, dự kiến khai máy vào tháng 12 tới đây. Nam - nữ chính vẫn sẽ là Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên.

Với cơn sốt của Đầu Xuân Tươi Sáng, đời tư và nhất là chuyện tình cảm của Tôn Thiên, nhận được sự chú ý. Tối 27/9, cái tên Tôn Thiên và Trần Phi Vũ cùng dắt tay nhau lên thẳng top 1 hotsearch MXH Weibo. Cả hai vướng nghi vấn hẹn hò sau khi bị phát hiện cùng sử dụng chung 1 chiếc ôtô. Năm 2025, Tôn Thiên và Trần Phi Vũ từng hợp tác trong tác phẩm Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng. Do đó, không ít người nghi ngờ hai diễn viên trẻ bí mật hẹn hò suốt thời gian qua.

Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên nổi đình nổi đám nhờ cơn sốt của bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng. Ảnh: Sina.

Nữ chính phim hot vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Trần Phi Vũ sau khi cả hai bị phát hiện cùng sử dụng chung 1 chiếc xe hơi. Ảnh: Sina.

Thế nhưng, chỉ vài phút sau, phía studio Trần Phi Vũ nhanh chóng lên tiếng bác bỏ, cho biết tin đồn là vô căn cứ. Động thái phủ nhận, vạch rõ mối quan hệ với Tôn Thiên nhanh như tên bắn của phía nam thần gia thế Cbiz gây dậy sóng mạng xã hội. Bởi lẽ từ khi vào showbiz cho đến nay Trần Phi Vũ hiếm khi lên tiếng về nghi vấn tình ái với các nữ nghệ sĩ. Nhiều tháng qua, anh bị đưa tin đang yêu đương với Địch Lệ Nhiệt Ba, song hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Nhưng với Tôn Thiên, thái độ của Trần Phi Vũ lại thay đổi chóng mặt, không giống với cách xử lý thường thấy từ trước đến nay. Nối gót Trần Phi Vũ, studio Tôn Thiên cũng phủ nhận tin đồn tình ái, đồng thời còn đăng thêm dòng trạng thái: "Chuyện phiền lòng đã đủ nhiều rồi, đừng dây dưa thêm nữa".

TONTHIEN

Tôn Thiên sinh năm 1997, còn được gọi là "tiểu Jeon Ji Hyun" của Trung Quốc vì có nhiều nét giống đàn chị. Truyền thông Trung Quốc đánh giá nữ diễn viên đang có bước phát triển vững chắc trong sự nghiệp, hứa hẹn là cái tên đe dọa Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi, Ngu Thư Hân, Vương Sở Nhiên, Nhậm Mẫn... Cô từng tham gia các phim như Mau Đưa Anh Tôi Đi, Tôi Ở Tương Lai Đợi Cậu, Gió Thổi Bán Hạ, Vườn sao băng 2018 (vai Hà Nguyên Tư, tình địch của nữ chính Sam Thái), Manh Y Điềm Thê...

Về đời tư, Tôn Thiên từng có mối quan hệ "phim giả tình thật" với nam diễn viên Trần Tĩnh Khả sau khi hợp tác trong tác phẩm Pháo Hoa Nhân Gian (2023). Đến tháng 6/2025, Trần Tĩnh Khả được phát hiện đã thẳng tay bỏ follow Tôn Thiên trên Instagram. Đây được cho là dấu hiệu tan vỡ của cặp sao này sau gần 2 năm yêu.

Tôn Thiên từng có cuộc tình kéo dài 2 năm với nam diễn viên Trần Tĩnh Khải. Ảnh: Sina.

Trần Phi Vũ sinh năm 2000, lớn lên trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha anh là đạo diễn quyền lực Trần Khải Ca, từng đoạt giải thưởng Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes với tác phẩm Bá Vương biệt Cơ. Ông nội Trần Phi Vũ là đạo diễn, giảng viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - Trần Hoài Ngai, bà nội là biên kịch Lưu Yến Trì.

Mẹ Trần Phi Vũ là mỹ nhân cổ trang nổi danh 1 thời Trần Hồng. Ở những năm cuối 70, đầu 80, nhan sắc của Trần Hồng được ca tụng là "mẫu hình đẹp nhất trong giới nghệ sĩ", "báu vật màn ảnh". Thậm chí, Trần Hồng còn là nghệ sĩ nữ hiếm hoi ký được hợp đồng với 1 công ty giải trí Hàn Quốc. Theo thống kê của Forbes, tổng tài sản của Trần Khải Ca - Trần Hồng vào năm 2010 là 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng).

Cha mẹ, ông bà của Trần Phi Vũ đều là những nhân vật quyền lực ở showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, nổi tiếng chưa đầy 1 năm, ngôi sao gen Z này đã dính vào bê bối chấn động. Anh lộ ảnh giường chiếu nhạy cảm với hot girl Diệc Lâm. Đáng nói hơn vào thời điểm ảnh riêng tư bị lộ là tháng 3/2023, Diệc Lâm được tiết lộ đã có chồng. Điều này khiến con trai của đạo diễn Trần Khải Ca vướng nghi vấn có mối quan hệ tình ái không đứng đắn với người đã có gia đình.

1 số nguồn tin cho biết Trần Hồng cố gắng giải quyết rắc rối đời tư của con trai trong nhiều tháng. Minh tinh đình đám sẵn sàng mua lại số ảnh có thể hủy hoại tiền đồ của Trần Phi Vũ với giá 292.000 USD (gần 7,5 tỷ đồng), nhưng bà thương lượng bất thành với kẻ tống tiền.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trần Phi Vũ lên tiếng thừa nhận anh bị lộ ảnh riêng tư với Diệc Lâm. Tuy nhiên, ngôi sao gen Z khẳng định anh và Diệc Lâm quen nhau khi cả 2 vẫn độc thân. Đáng chú ý, sau đó, truyền thông đã vào cuộc phơi bày việc Trần Phi Vũ bị bạn gái cũ và chồng cô dùng ảnh nóng uy hiếp, tống tiền. Do phía nam diễn viên không đáp ứng yêu cầu của vợ chồng Diệc Lâm nên họ đã bán ảnh riêng tư cho blogger.

Dù Trần Phi Vũ không vi phạm đạo đức, không phải kẻ ngoại tình phá vỡ hôn nhân của người khác và cũng là người bị hại trong vụ việc, anh vẫn mất sạch danh tiếng. Nam diễn viên trẻ đã vướng vào lỗi lầm "tối kỵ" khác là liên lạc riêng với người hâm mộ và có quan hệ tình ái với fan nữ của mình.

"Thái tử Cbiz" Trần Phi Vũ mất sạch hình tượng sau vụ lộ ảnh phòng the với bạn gái hot girl. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu