Có thời điểm, cô cho biết chỉ trong vài ba ngày có thể kiếm được 500 triệu đồng hoặc nhận khoản tiền tương tự sau khi ký hợp đồng, hoàn thành một dự án.

Hòa Minzy bước ra từ cuộc thi Học viện Ngôi sao và dần tạo được dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt. Sau nhiều năm hoạt động, cô sở hữu loạt ca khúc được khán giả biết đến như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Thị Mầu và gần đây là Bắc Bling. Bên cạnh ca hát, nữ ca sĩ còn tham gia các chương trình truyền hình, quảng cáo và kinh doanh.

Hòa Minzy bước ra từ cuộc thi Học viện Ngôi sao và dần tạo được dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt. Ảnh: FBNV

Tháng 2/2022, Hòa Minzy xác nhận chia tay doanh nhân Nguyễn Minh Hải sau gần 5 năm gắn bó. Cả hai có chung một con trai là bé Bo. Thời điểm thông báo, nữ ca sĩ cho biết quyết định kết thúc mối quan hệ xuất phát từ sự đồng thuận của cả hai và không liên quan đến người thứ ba. Sau chia tay, Minh Hải sang Úc sinh sống, trong khi Hòa Minzy ở Việt Nam chăm sóc con và tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Những năm qua, Hòa Minzy nhiều lần chia sẻ về hành trình làm mẹ đơn thân, cho biết cô luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc bé Bo. Dù không còn là một cặp, Hòa Minzy và Minh Hải vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng đồng hành trong việc nuôi dạy con.

Tháng 2/2022, Hòa Minzy xác nhận chia tay doanh nhân Nguyễn Minh Hải sau gần 5 năm gắn bó. Ảnh: FBNV

Nói về công việc của mình, Hòa Minzy từng chia sẻ với người hâm mộ rằng thu nhập từ nghề ca sĩ không cố định. Có thời điểm, cô cho biết chỉ trong vài ba ngày có thể kiếm được 500 triệu đồng hoặc nhận khoản tiền tương tự sau khi ký hợp đồng, hoàn thành một dự án. Ngược lại, nữ ca sĩ cũng thừa nhận có những tháng không có show thì gần như không có khoản thu từ biểu diễn.

Điều đáng chú ý là dù có nguồn thu tốt từ nghệ thuật, Hòa Minzy từng dành nhiều thời gian cho việc bán hàng online. Có giai đoạn, hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện liên tục trên các phiên livestream, trực tiếp giới thiệu sản phẩm và trò chuyện với người xem trong nhiều giờ. Cô không quá đặt nặng việc phải giữ hình ảnh một nghệ sĩ chỉ xuất hiện trên sân khấu mà sẵn sàng làm thêm công việc để có nguồn thu nhập khác.

Có thời điểm, cô cho biết chỉ trong vài ba ngày có thể kiếm được 500 triệu đồng hoặc nhận khoản tiền tương tự sau khi ký hợp đồng, hoàn thành một dự án. Ảnh: FBNV

Điều đáng chú ý là dù có nguồn thu tốt từ nghệ thuật, Hòa Minzy từng dành nhiều thời gian cho việc bán hàng online. Ảnh: FBNV

Trong một chia sẻ trên trang cá nhân, Hòa Minzy từng lý giải việc vừa đi hát vừa livestream bán hàng. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân cũng sợ mệt và lo mất hình ảnh, nhưng không cho phép mình nghỉ ngơi vì muốn cố gắng cho những người thân yêu. Cô đặc biệt nhắc đến bố mẹ và con trai trong câu chuyện này.

Hòa Minzy cho biết cô muốn có nhiều nguồn tiền lưu động để mỗi khoản thu được sử dụng cho những mục đích khác nhau, trong đó có việc chăm lo gia đình và thực hiện các hoạt động xã hội.

Khi được hỏi về lý do lăn lộn kiếm tiền như vậy, Hòa Minzy từng trả lời trên trang cá nhân: "Nếu ai hỏi em vẫn đang cố gắng vì điều gì? Tại sao làm ca sĩ nổi tiếng kiếm tiền tỷ rồi vẫn phải bán hàng ngày đêm, livestream khắp nơi không sợ mất hình ảnh hay sao. Em cũng sợ, cũng mệt nhưng em không cho phép bản thân nghỉ ngơi vì những người thân yêu".

Hòa Minzy cho biết cô muốn có nhiều nguồn tiền lưu động để mỗi khoản thu được sử dụng cho những mục đích khác nhau. Ảnh: Tổng hợp

Đến tháng 3/2026, nữ ca sĩ bất ngờ công khai chuyện tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương, người cô đã quen và gắn bó trong khoảng 4 năm. Cả hai được cho là bén duyên sau khi cùng tham gia Sao nhập ngũ năm 2022, sau đó âm thầm tìm hiểu và duy trì mối quan hệ kín tiếng trong thời gian dài.

Hiện Hòa Minzy và Thăng Văn Cương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên nhau. Anh cũng có mối quan hệ thân thiết với bé Bo, con riêng của Hòa Minzy. Đáng chú ý, cô tiết lộ gia đình Thăng Văn Cương từng sang nhà cô thưa chuyện cưới hỏi từ cuối năm 2024. Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy bình yên, được yêu thương và có thể vừa phát triển sự nghiệp vừa vun đắp hạnh phúc riêng bên bạn trai.