Khi không còn gì để chứng minh, điều Taylor Swift cần nhất lúc này là nghỉ ngơi.

Trên đỉnh cao chót vót của văn hóa đại chúng thế kỷ 21, người ta đang chứng kiến một Taylor Swift vẫn sở hữu sức hút gần như không có đối thủ. The Life Of A Showgirl: The Encore tiếp tục đạt những thành tích thương mại đáng nể, nhưng 4 ca khúc mới lại vấp phải những tranh luận gay gắt về chất lượng âm nhạc. Không chỉ giới phê bình, lần này ngay cả một bộ phận người hâm mộ từng dành nhiều tình cảm cho Taylor cũng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng những sản phẩm mới không còn mang lại cảm giác rung động như trước.

The Life Of A Showgirl: The Encore của Taylor Swift tiếp tục đạt những thành tích thương mại đáng nể, nhưng 4 ca khúc mới lại vấp phải những tranh luận gay gắt về chất lượng âm nhạc

Thế nhưng, đằng sau bảng thành tích không có đối thủ ấy, một câu hỏi ngày càng hiện rõ trong lòng cả giới quan sát lẫn những người từng yêu mến cô nhất: Taylor Swift đang chạy đua vì điều gì nữa, khi cô đã có tất cả?

Đã đến lúc ai đó cần nói thẳng với người phụ nữ quyền lực nhất làng nhạc rằng: Taylor Swift làm ơn hãy nghỉ ngơi!

Đây không phải là một lời kêu gọi Taylor Swift rút lui khỏi âm nhạc, càng không phải dấu hiệu cho thấy vị thế của cô đang lung lay. Nó xuất phát từ chính những tranh luận đang diễn ra xung quanh The Life Of A Showgirl: The Encore.

Đã đến lúc ai đó cần nói thẳng với người phụ nữ quyền lực nhất làng nhạc rằng: Taylor Swift làm ơn hãy nghỉ ngơi!

The Guardian, một trong những tờ báo lâu đời và có ảnh hưởng tại Anh, chấm The Encore 2/5 điểm. Trong bài đánh giá của cây bút Laura Snapes, 4 ca khúc mới được nhìn nhận như một nỗ lực điều chỉnh sau những phản ứng không tích cực dành cho The Life Of A Showgirl: ca từ được tiết chế hơn, hook rõ ràng hơn và những đoạn cao trào được đẩy mạnh hơn.

Tuy nhiên, chất lượng vẫn thiếu đồng đều. Đáng chú ý nhất, ở cuối bài đánh giá, The Guardian đưa ra một lời gợi ý khá thẳng: “Điều tốt nhất cho khả năng sáng tạo của Taylor có lẽ là nghỉ ngơi một thời gian.”

Câu nói này đáng chú ý bởi nó xuất hiện vào đúng thời điểm Taylor Swift hoàn toàn không có dấu hiệu hụt hơi trên thị trường. Nếu nhìn vào những gì xảy ra ngay sau khi The Encore được phát hành, thậm chí có thể nói điều ngược lại.

Taylor Swift vẫn đang thắng lớn

Ngày 25 tháng 9 năm 2026, làng nhạc thế giới một lần nữa đổ dồn sự chú ý khi phiên bản mở rộng The Encore của album The Life Of A Showgirl chính thức ra mắt. Với 4 ca khúc hoàn toàn mới gồm Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding và Babylon, dự án nhanh chóng cho thấy sức hút thương mại gần như không có đối thủ của Taylor Swift.

The Life Of A Showgirl: The Encore nhanh chóng cho thấy sức hút thương mại gần như không có đối thủ của Taylor Swift

Chỉ vài giờ sau khi phát hành, cả 4 ca khúc mới đã đồng loạt chiếm giữ những vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng iTunes Mỹ. Tâm điểm của đợt phát hành lần này là Patient Zero, ca khúc đạt 13,7 triệu lượt nghe toàn cầu ngay trong ngày đầu tiên, trở thành màn ra mắt lớn nhất năm 2026 của một nghệ sĩ nữ và nằm trong nhóm những màn mở đầu có thành tích cao nhất năm.

Các ca khúc của Taylor Swift đều đạt những thành tích ẩn tượng và The Encore được dự đoán sẽ ra mắt ở vị trí #1 Billboard 200

Cú hích này cũng nhanh chóng đưa Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ có lượng người nghe cao nhất trong một ngày trên Spotify toàn cầu, trong khi The Encore được dự đoán sẽ ra mắt ở vị trí #1 Billboard 200 với khoảng 150.000 đơn vị tương đương trong tuần đầu.

Nói cách khác, Taylor Swift vẫn đang làm rất tốt điều mà cô giỏi nhất, đó là biến mỗi lần trở lại thành một sự kiện lớn thu hút toàn bộ thị trường. Những con số vượt trội ấy là bằng chứng rõ ràng cho thấy sức bán của cô chưa hề hạ nhiệt, tạo nên một quy mô thương mại mà phần lớn ca sĩ hiện nay chỉ có thể mơ ước.

Thế nhưng lần này, những kỷ lục số liệu khổng lồ ấy đã không còn đủ sức để che lấp đi những cuộc tranh luận ngày càng gay gắt về chính chất lượng âm nhạc.

Khi thành tích vẫn tăng nhưng sản phẩm ngày càng bị công nghiệp

Khác với những kỷ nguyên từng tạo ra sự tán thưởng gần như tuyệt đối, The Encore đang nhận về những đánh giá trái chiều rõ rệt từ giới quan sát quốc tế. Đáng chú ý là nhiều cây bút âm nhạc không chỉ dừng lại ở việc khen chê 4 ca khúc mới, mà bắt đầu đi sâu vào cách Taylor Swift đang xây dựng và kéo dài vòng đời của một sản phẩm âm nhạc.

Pitchfork thẳng tay chấm The Encore 4/10

Pitchfork, một trong những chuyên trang phê bình có sức ảnh hưởng tại Mỹ, chấm The Encore 4/10. Cây bút Shaad D’Souza nhận định 4 bài hát mới khó có thể đảo ngược đà đi xuống trong chất lượng sáng tác gần đây của Taylor. Khi đặt Patient Zero cạnh Dear John, tờ này cho rằng sự sắc sảo từng thấy ở các ca khúc cũ dường như đã không còn.

Đáng chú ý hơn, Pitchfork dùng cụm từ “economies of scale” để mô tả cảm giác sự chắt lọc trong âm nhạc của Taylor đang nhường chỗ cho việc mở rộng quy mô. Nhận xét này không chỉ nằm ở một bài hát cụ thể mà gợi đến cách sản phẩm của Taylor ngày càng được phát triển với quy mô lớn hơn, kéo dài hơn và hướng đến việc duy trì vị thế thương mại.

Với Cleveland!, Pitchfork tiếp tục chỉ ra một vấn đề khác trong cách xử lý chất liệu cá nhân. Một ca khúc vốn viết về tình cảm dành cho Travis Kelce lại dành quá nhiều câu chữ cho những người không ưa Taylor. Từ đó, tờ này đi đến nhận xét rằng cô đã để chất lượng sáng tác tuột dốc để đổi lấy sự thống trị về mặt thương mại.

Nhiều nhận định về việc Taylor đã để chất lượng sáng tác tuột dốc để đổi lấy sự thống trị về mặt thương mại được đưa ra

Tờ The Independent chọn cách tiếp cận cụ thể hơn vào câu chữ. Cây bút Roisin O’Connor đánh giá 4 ca khúc mới khá nhạt nhòa khi đặt cạnh những tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp của Taylor. Riêng với Pink Clouding, việc Taylor liên tục liệt kê hàng loạt tên gọi màu sắc bị ví như đang đọc một bảng mã màu sơn tường, thay vì dùng câu chữ đủ ấn tượng để tạo ra những hình ảnh rõ nét trong âm nhạc.

Trong khi đó, The Atlantic lại nhìn vào sự thay đổi từ phía khán giả. Cây bút Spencer Kornhaber cho rằng khi người nghe trưởng thành hơn, họ có thể bắt đầu đòi hỏi những chất liệu âm nhạc có chiều sâu hơn. Tờ báo này đồng thời ghi nhận việc một bộ phận người hâm mộ bắt đầu cảm thấy sự ủng hộ trung thành của họ đang bị xem như một điều hiển nhiên.

Cây bút Craig Jenkins của tờ Vulture gọi Taylor là “nữ hoàng của các phiên bản thay thế”

Vulture là tờ báo chạm trực diện nhất vào mô hình phát hành này. Cây bút Craig Jenkins gọi Taylor là “nữ hoàng của các phiên bản thay thế”, khi The Life Of A Showgirl có hơn ba mươi phiên bản khác nhau, nhiều đến mức người hâm mộ phải lập bảng tính để theo dõi. Theo Vulture, xu hướng liên tục mở rộng kho sản phẩm vừa phù hợp với tâm lý sưu tầm của một bộ phận khán giả, vừa góp phần duy trì sự hiện diện của album trên các bảng xếp hạng Billboard.

Đặt những nhận xét đó cạnh nhau, câu chuyện lúc này không còn đơn thuần nằm ở việc một bài hát cụ thể hay hoặc dở. Điều đáng bàn hơn là cách sản phẩm của Taylor Swift đang ngày càng được mở rộng về quy mô và kéo dài về vòng đời. Không một tờ báo nào phủ nhận Taylor vẫn là một thế lực thương mại khổng lồ. Nhưng chính vì những con số vẫn tiếp tục tăng trong khi sự đồng thuận về âm nhạc lại giảm đi, khái niệm công nghiệp hóa sản phẩm bắt đầu trở nên đáng bàn.

Taylor vẫn là một thế lực thương mại khổng lồ nhưng chính vì sự đồng thuận về âm nhạc lại giảm đi, khái niệm công nghiệp hóa sản phẩm bắt đầu trở nên đáng bàn

Một album có thể liên tục được bổ sung, chia thành nhiều phiên bản và quay trở lại thị trường qua những đợt phát hành mới. Cách làm này rõ ràng tạo ra hiệu quả thương mại, đồng thời giúp sản phẩm duy trì sự hiện diện trên các bảng xếp hạng. Nhưng càng kéo dài vòng đời của một album, người ta càng có lý do để đặt câu hỏi liệu âm nhạc có đang dần bị cuốn vào chính guồng quay phát hành ấy hay không.

Taylor vẫn bán rất tốt và khán giả vẫn dành sự quan tâm lớn cho những gì cô phát hành. Chính trong bối cảnh đó, lời gợi ý “hãy nghỉ ngơi” từ The Guardian mới trở nên đáng để suy nghĩ. Sau quá nhiều phiên bản bổ sung và những kỷ lục đã được chứng minh, một khoảng dừng có thể giúp Taylor đưa sự tập trung trở lại với âm nhạc, thay vì tiếp tục kéo dài vòng đời của một sản phẩm vốn đã đạt được quá nhiều thành tích.

Khi không còn gì để chứng minh, nghỉ ngơi chính là điều Taylor Swift cần nhất

Taylor không còn ở giai đoạn phải liên tục chứng minh rằng mình có thể bán được đĩa, đứng đầu streaming hay giành vị trí số 1 trên Billboard. Cô đã làm tất cả những điều đó, và làm nhiều lần. Mỗi khi công bố một dự án mới, chỉ riêng cái tên Taylor Swift đã đủ tạo ra sự chú ý khổng lồ. Người hâm mộ theo dõi từng thông tin, thị trường lập tức chuyển động, các nền tảng streaming ghi nhận lượng nghe tăng mạnh và những bảng xếp hạng nhanh chóng bị khuấy đảo. Đó là sức ảnh hưởng mà rất ít nghệ sĩ từng sở hữu.

Taylor không còn ở giai đoạn phải liên tục chứng minh rằng mình đã thành công

Vì thế, câu hỏi lúc này có lẽ không còn nằm ở việc Taylor có thể bán được bao nhiêu, mà là điều gì thực sự còn cần được chứng minh bằng những con số ấy. Một tuần nữa ở vị trí số 1 vẫn là thành tích đáng tự hào, một kỷ lục streaming mới vẫn là cột mốc đáng nhớ. Nhưng với một nghệ sĩ đã sở hữu danh sách thành tích đủ dài để trở thành một phần lịch sử nhạc pop, thêm một vài kỷ lục mới khó có thể thay đổi vị thế của Taylor Swift.

Trong khi đó, mỗi sản phẩm mới lại lập tức bị so sánh những gì tốt nhất cô từng làm. Một Taylor của All Too Well, Cardigan, Cruel Summer hay Dear John đã tạo ra tiêu chuẩn quá cao cho chính mình. Khán giả không chỉ nghe một ca khúc mới như một bài hát đơn thuần, mà còn nghe nó trong ký ức về tất cả những gì Taylor từng viết và từng khiến họ rung động. Vì thế, một sản phẩm có thể tiếp tục đạt thành tích thương mại nhưng vẫn chưa chắc tạo ra được cảm giác mà một ca khúc thực sự hay từng mang lại.

Vị thế hàng đầu làng nhạc cho phép Taylor Swift làm điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng có thể làm, đó là chủ động biến sự vắng mặt thành một lựa chọn

Nhìn nhận một cách công bằng, lời khuyên Taylor nên nghỉ ngơi không đồng nghĩa với việc cô đang thất bại, càng không phải dấu hiệu cho thấy sự nghiệp đã đi xuống. Ngược lại, chính vị thế quá vững chắc hiện tại mới cho phép Taylor làm điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng có thể làm, đó là chủ động biến sự vắng mặt thành một lựa chọn.

Một khoảng nghỉ có thể cho Taylor thêm thời gian sống bên ngoài những câu chuyện mà truyền thông và công chúng liên tục theo dõi. Những trải nghiệm mới, những con người mới và những khoảng thời gian không lập tức trở thành chủ đề bàn luận có thể mang đến chất liệu mà một người viết nhạc cần. Điều này càng đáng suy nghĩ khi một trong những điểm thường xuất hiện trong các đánh giá về The Encore là việc Taylor ngày càng xoay quanh thế giới của chính mình, lặp đi lặp lại chủ đề về những người không thích cô, những lời chỉ trích cho đến tình yêu và cuộc sống của một siêu sao đã giãi bày qua âm nhạc quá nhiều và ở tâm điểm truyền thông quá lâu.

Có rất nhiều đánh giá về The Encore là việc Taylor Swift ngày càng xoay quanh thế giới của chính mình

Khi sống quá lâu trong tâm điểm ấy, việc tìm kiếm một góc nhìn mới không phải chuyện dễ dàng. Đôi khi, thứ một người viết nhạc cần không phải thêm một phiên bản mở rộng, một ca khúc bonus hay một tuần đứng đầu bảng xếp hạng. Đó chỉ đơn giản là thời gian. Thời gian để không phải nghĩ về bảng xếp hạng, không phải liên tục xuất hiện và được sống một cuộc đời không nhất thiết phải trở thành chất liệu cho sản phẩm tiếp theo.

Điều đáng chờ đợi hơn có lẽ là một Taylor Swift biết cách tạo ra khoảng trống cho chính mình. Khi một nghệ sĩ xuất hiện quá thường xuyên, sự hiện diện ấy cũng có thể dần trở nên quen thuộc, khiến một sản phẩm mới dù đạt thành tích lớn vẫn khó tạo ra cảm giác đặc biệt như trước.

Một khoảng nghỉ đủ dài sẽ cho khán giả thời gian nhớ về những gì Taylor từng làm rất hay, đồng thời cho chính cô cơ hội tìm kiếm điều gì đó thực sự mới mẻ

Một khoảng nghỉ đủ dài sẽ cho khán giả thời gian nhớ về những gì Taylor từng làm rất hay, đồng thời cho chính cô cơ hội tìm kiếm điều gì đó thực sự mới mẻ. Sau cùng, di sản của một nghệ sĩ không được quyết định bởi số lượng phiên bản album, số tuần đứng đầu bảng xếp hạng hay những kỷ lục được ghi nhận. Nó nằm ở những bài hát có thể sống lâu hơn thời điểm chúng được phát hành.

Taylor đã có gần như mọi thứ mà một nghệ sĩ có thể đạt được. Cô không cần phải chạy thêm một vòng đua chỉ để chứng minh rằng mình vẫn có thể thắng. Điều đáng chờ đợi hơn lúc này là một quyết định chủ động dừng lại, để khán giả có thời gian nhớ cô, để bản thân cô có thời gian sống và để lần trở lại tiếp theo thực sự mang theo một câu chuyện mà Taylor Swift chưa từng kể.

Taylor, làm ơn hãy nghỉ ngơi!

Ảnh: X