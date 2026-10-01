Sự hết thời của ngôi sao cả nước biết mặt: Có video 6 tỷ view đầu tiên trong lịch sử, nay bị xử phạt vì chất cấm

Từ ngôi sao quốc dân vươn tầm thế giới, ca sĩ biểu tượng giờ đây lâm cảnh hết thời.

Từng là biểu tượng văn hóa đưa âm nhạc Hàn Quốc vươn tầm thế giới với cú hích lịch sử Gangnam Style, MV Kpop đầu tiên trong lịch sử cán mốc 5,2 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube, PSY giữ vị thế của một ngôi sao được người hâm mộ cả Hàn Quốc lẫn fan quốc tế biết mặt. Thế nhưng, nam ca sĩ sinh năm 1977 lại tiếp tục rơi vào khoảng tối trong sự nghiệp bởi một vụ bê bối pháp lý mới.

Tòa án quận Tây Seoul đã chính thức ra phán quyết theo thủ tục rút gọn đối với PSY, do những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến Luật Dịch vụ Y tế (Ảnh: Yonhap News)

Theo thông tin công bố ngày 21 tháng 9 trên tờ Maeil, Tòa án quận Tây Seoul đã chính thức ra phán quyết theo thủ tục rút gọn đối với Park Jae Sang, tức nam ca sĩ PSY, do những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến Luật Dịch vụ Y tế. Cơ quan tư pháp đã quyết định xử phạt nam nghệ sĩ số tiền 5 triệu won, tương đương khoảng 95,6 triệu đồng. Phán quyết này được đưa ra sau quá trình cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc PSY bị cáo buộc liên tục nhận đơn thuốc kê đơn điều trị rối loạn lo âu Xanax và thuốc ngủ Stilnox dưới tên của người khác mà không trực tiếp trải qua các quy trình thăm khám bắt buộc tại bệnh viện ở Seoul. Dù không phải nhận án tù giam, mức phạt tiền này vẫn là một đòn giáng nặng nề vào danh dự và tư cách đạo đức của một trong những nhân vật từng được xem là niềm tự hào văn hóa đại chúng của xứ sở kim chi.

Sinh năm 1977, PSY gia nhập thị trường âm nhạc Hàn Quốc vào năm 2001 bằng album đầu tay mang tên PSY from the Psycho World! Anh chinh phục người hâm mộ nhờ phong cách châm biếm xã hội sâu sắc, lối trình diễn hài hước, phóng khoáng cùng tư duy âm nhạc dị biệt.

Anh chinh phục người hâm mộ nhờ phong cách châm biếm xã hội sâu sắc, lối trình diễn hài hước, phóng khoáng cùng tư duy âm nhạc dị biệt

Cú bùng nổ mang tính lịch sử đến vào năm 2012 khi ca khúc Gangnam Style cùng điệu nhảy ngựa độc đáo trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu chưa từng có tiền lệ. Sản phẩm này không chỉ đưa PSY từ một ca sĩ nổi tiếng nội địa trở thành ngôi sao quốc tế, mà còn thiết lập kỷ lục khi là video đầu tiên trong lịch sử nền tảng YouTube vượt mốc 1 tỷ lượt xem, và hiện tại đã cán mốc 6 tỷ view.

Gangnam Style không chỉ đưa PSY từ một ca sĩ nổi tiếng nội địa trở thành ngôi sao quốc tế, mà còn thiết lập kỷ lục khi là video đầu tiên trong lịch sử nền tảng YouTube vượt mốc 1 tỷ lượt xem

Tên tuổi của PSY liên tục phủ sóng các chương trình truyền hình đình đám nhất nước Mỹ như Ellen, Today Show, SNL hay MTV VMAs, đồng thời giúp anh có cơ hội đứng trên những sân khấu quy mô hàng chục nghìn khán giả khắp thế giới, mở đường cho sự vươn tầm của âm nhạc Hàn Quốc ra thị trường quốc tế.

Sau bước ngoặt lịch sử mang tên Gangnam Style, PSY tiếp tục phát hành các sản phẩm âm nhạc như Gentleman, Daddy, New Face hay I Luv It. Dù sức ảnh hưởng của các sản phẩm sau này khó có thể vượt qua cái bóng quá lớn của bản hit Gangnam Style, PSY vẫn khẳng định vị thế của một nhân tố giải trí hàng đầu xứ sở kim chi. Mặc dù không còn ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc bùng nổ toàn cầu như trước, trong đó album gần nhất là Psy 9th phát hành năm 2022 với bài hát That That kết hợp cùng Suga của BTS, PSY vẫn duy trì sức hút thông qua các sân khấu trực tiếp.

Album gần nhất là Psy 9th phát hành năm 2022 với bài hát That That kết hợp cùng Suga của BTS

Chuỗi concert nhạc nước thường niên mang tên Psy Soaked Show Summer Swag luôn là tâm điểm mùa hè tại Hàn Quốc, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm tại nhiều thành phố lớn. Năm 2019, anh thành lập công ty giải trí P Nation, quy tụ và nâng đỡ nhiều tên tuổi đình đám của Kpop như Jessi, Crush, Heize hay Hwasa.

Năm 2019, anh thành lập công ty giải trí P Nation, quy tụ và nâng đỡ nhiều tên tuổi đình đám của Kpop

Tuy nhiên, đằng sau những thành công trong quá khứ của một biểu tượng âm nhạc lại là chuỗi những bê bối đời tư bị lặp đi lặp lại khiến hình ảnh của nam nghệ sĩ tụt dốc. Vụ bê bối nhận thuốc hướng thần trái phép hiện tại không phải là lần đầu tiên PSY đối mặt với các cáo buộc vi phạm pháp luật. Ngay từ thời điểm mới ra mắt vào năm 2001, nam ca sĩ từng vướng vào bê bối sử dụng cần sa, khiến sự nghiệp vừa mới khởi đầu đã lập tức rơi vào khủng hoảng. Tiếp đó, trong thập niên 2000, lùm xùm liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự không nghiêm túc đã buộc PSY phải nhập ngũ lại lần thứ hai nhằm xoa dịu làn sóng phẫn nộ từ dư luận.Chuỗi sai lầm lặp đi lặp lại qua nhiều thập kỷ khiến công chúng thất vọng sâu sắc về hình ảnh của một huyền thoại.

Từ một biểu tượng giải trí được cả nước biết mặt và quý mến, tiên phong đưa âm nhạc Hàn Quốc vươn tầm thế giới, PSY giờ đây tự đẩy mình vào vị thế của một ngôi sao mang vết đen pháp lý lặp đi lặp lại

Sự tụt dốc của PSY ở thời điểm hiện tại mang đến một bài học đắt giá cho ngành giải trí Hàn Quốc về cái giá của sự thiếu chuẩn mực đạo đức. Khái niệm hết thời đối với một ngôi sao mang tầm vóc quốc tế không đơn thuần được đo đếm bằng sự sụt giảm số lượt xem trên YouTube hay sự vắng bóng trên các bảng xếp hạng âm nhạc, mà xuất phát từ sự sụp đổ niềm tin trong lòng công chúng. Từ một biểu tượng giải trí được cả nước biết mặt và quý mến, tiên phong đưa âm nhạc Hàn Quốc vươn tầm thế giới, PSY giờ đây tự đẩy mình vào vị thế của một ngôi sao mang vết đen pháp lý lặp đi lặp lại.

Ảnh: Yonhap News, X