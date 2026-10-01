Top 5 Tinh Hà Say Hi trước giờ G: Quang Hùng MasterD nắm lợi thế Quán quân, cơ hội nào cho Wren Evans?

Đường đua cho vị trí trong top 5 và Quán quân Tinh Hà Say Hi đang nóng hơn bao giờ hết.

Tối 2/10, chung kết Tinh Hà Say Hi sẽ chính thức diễn ra. Khi chương trình tiến đến chặng cuối, thông tin về 5 Anh Trai góp mặt trong Best 5 và cái tên sẽ trở thành Quán quân đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Theo thông báo mới nhất trên fanpage chính thức của Tinh Hà Say Hi vào tối 30/9, 5 cái tên hiện góp mặt trong Best 5 gồm CONGB, CAPTAIN BOY, Quang Hùng MasterD, Sơn.K và Dương Domic. Đây đều là những Anh Trai có nhiều sân khấu để lại dấu ấn trong chương trình và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Top 5 Tinh Hà Say Hi theo cập nhật mới nhất từ chương trình

Trước danh sách mới nhất, thứ hạng bình chọn đã nhiều lần thay đổi. Ở lần công bố đầu tiên ngày 15/9, HURRYKNG, Quang Hùng MasterD, CAPTAIN BOY, CONGB và Dương Domic là những cái tên được gọi tên. Một tuần sau, Dương Domic, CONGB, Quang Hùng MasterD, Sơn và CAPTAIN BOY tiếp tục xuất hiện trong danh sách.

Trước danh sách mới nhất, thứ hạng bình chọn đã nhiều lần thay đổi

Đáng chú ý, HURRYKNG, buitruonglinh và Sơn.K từng được chương trình gọi tên là những Anh Trai có tốc độ tăng hạng nhanh. Những biến động này cho thấy cục diện bình chọn liên tục thay đổi, khi các gương mặt ngoài Top 5 vẫn có thể bứt lên sau mỗi lần cập nhật.

Từ những diễn biến trên, cuộc đua Quán quân càng trở nên khó đoán ở chặng cuối. Bên cạnh 5 cái tên đang có mặt trong Best 5, Quang Hùng MasterD, CONGB, Sơn.K, CAPTAIN BOY và Wren Evans cũng được khán giả liên tục gọi tên dựa trên những dấu ấn họ tạo ra trong suốt hành trình.

Quang Hùng MasterD: Cứ ra nhạc là lên Top 1, nắm giữ nhiều lợi thế

Quang Hùng MasterD là cái tên nổi bật nhất cho vị trí Quán quân với chuỗi thành tích đặc biệt ấn tượng tại Tinh Hà Say Hi. Từ 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Mộng Duyên, SECRET đến LAVIEM, những tiết mục có sự góp mặt của nam ca sĩ liên tục đạt thứ hạng cao, nhiều lần vươn lên Top 1 trên các bảng xếp hạng YouTube Music Việt Nam. Đáng chú ý, mỗi sân khấu lại mang một màu sắc khác nhau, từ ballad, chất liệu truyền thống đến Bolero pha R&B và Jerk/J-Pop.

Quang Hùng MasterD là cái tên nổi bật nhất cho vị trí Quán quân với chuỗi thành tích đặc biệt ấn tượng

Không chỉ có thành tích, Quang Hùng MasterD còn cho thấy vai trò ngày càng rõ trong quá trình tạo nên các tiết mục. Anh tham gia vào sáng tác, sản xuất và định hình màu sắc âm nhạc, đồng thời nhiều lần đảm nhận vị trí đội trưởng. Vì vậy, mỗi lần xuất hiện của nam ca sĩ đều không chỉ được chú ý ở phần trình diễn mà còn ở cách anh xây dựng tổng thể sân khấu.

Chính chuỗi thành tích liên tiếp này khiến Quang Hùng MasterD thường xuyên được gọi tên trong những cuộc bàn luận về Quán quân

Chính chuỗi thành tích liên tiếp này khiến Quang Hùng MasterD thường xuyên được gọi tên trong những cuộc bàn luận về Quán quân. Sau nhiều vòng thi, anh vẫn duy trì được độ phủ trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Bên cạnh đó, Quang Hùng MasterD còn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, tạo thêm lợi thế trong một cuộc đua có yếu tố bình chọn. Hành trình tại Tinh Hà Say Hi cũng giúp nam ca sĩ liên tục để lại dấu ấn qua nhiều sân khấu, từ khả năng làm nhạc đến vai trò đội trưởng và cách xây dựng tiết mục.

CONGB: Càng về cuối càng tạo dấu ấn

CONGB có hành trình khá nhiều màu sắc tại Tinh Hà Say Hi khi liên tục xuất hiện trong những tiết mục có dấu ấn khác nhau. Từ Xoay Vòng, Thế Giới Của Anh, SECRET đến Perfume, anh có cơ hội thử sức ở nhiều màu sắc và vai trò, qua đó cho thấy thế mạnh về trình diễn, vũ đạo cũng như khả năng làm chủ sân khấu. Đáng chú ý, càng đi sâu vào chương trình, CONGB càng có thêm không gian thể hiện dấu ấn cá nhân, đặc biệt khi được đảm nhận vai trò đội trưởng và tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng tiết mục.

CONG B càng về sau chương trình càng có nhiều dấu ấn

Điểm nhấn rõ nét nhất trong chặng cuối của CONGB là sân khấu solo Chờ Chút.... Ca khúc mang màu sắc Pop/R&B, do chính CONGB sáng tác, nhanh chóng tạo được sức hút trên nhiều nền tảng. Chờ Chút... từng vươn lên vị trí #1 trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, trong khi sân khấu solo cũng cán mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube. Những thành tích này giúp ca khúc trở thành một trong những sản phẩm cá nhân được chú ý nhất ở chặng cuối chương trình.

Tiết mục solo Chờ Chút... giúp CONGB có màn bứt phá đáng kể ngay trước thềm trao giải

Không chỉ tạo dấu ấn trên các bảng xếp hạng, Chờ Chút... còn có độ phủ đáng kể trên TikTok khi giai điệu được sử dụng trong hơn 180.000 video. Từ một ca khúc được giới thiệu trên sân khấu solo, sản phẩm tiếp tục được lan tỏa trên mạng xã hội và duy trì sự chú ý sau khi chương trình lên sóng. Chuỗi thành tích này giúp CONGB có màn bứt phá đáng kể ngay trước thềm trao giải, đồng thời trở thành một trong những cái tên được khán giả nhắc đến nhiều khi bàn về cuộc đua Quán quân.

Sơn.K: Lợi thế fandom, đứng trước cơ hội bứt phá

Sơn.K có hành trình khá ổn định tại Tinh Hà Say Hi khi liên tục để lại dấu ấn qua nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Từ Mộng Duyên cùng đội Quang Hùng MasterD, Song Luân và JSOL đến Trễ Giờ Cơm với Quang Hùng MasterD, WEAN LE và Xuân Định K.Y, nam ca sĩ cho thấy khả năng hòa nhập với nhiều đội hình và câu chuyện âm nhạc. Những sân khấu này giúp Sơn.K duy trì sự hiện diện xuyên suốt chương trình, đồng thời từng bước xây dựng dấu ấn riêng.

Sơn.K có hành trình khá ổn định tại Tinh Hà Say Hi

Đến sân khấu solo Cây Cầu Tình Ái, Sơn.K tiếp tục tạo bất ngờ khi thử sức với màu sắc Bolero và kết hợp cùng Yeolan. Ca khúc được xây dựng theo góc nhìn của thế hệ trẻ nhưng khai thác câu chuyện tình yêu của thế hệ ông bà, cho thấy sự chủ động của Sơn.K trong việc lựa chọn chất liệu và cách kể chuyện. Màn lột xác này cũng giúp anh có thêm một dấu ấn đáng chú ý trước thềm chung kết.

Sơn.K còn sở hữu một fandom khá lớn, tạo thêm lợi thế khi bước vào cuộc đua có yếu tố bình chọn

Bên cạnh những gì thể hiện trên sân khấu, Sơn.K còn sở hữu một fandom khá lớn, tạo thêm lợi thế khi bước vào cuộc đua có yếu tố bình chọn. Việc liên tục được nhắc tên trong các cuộc bàn luận về Quán quân, cùng hành trình ổn định qua nhiều vòng thi, giúp Sơn.K trở thành một trong những cái tên được chờ đợi trước giờ G. Với Best 5 hiện tại, nam ca sĩ cũng đứng trước cơ hội khép lại hành trình Tinh Hà Say Hi bằng một vị trí cao.

CAPTAIN BOY: Liên tục biến hóa qua từng sân khấu

CAPTAIN BOY là một trong những Anh Trai có hành trình khá đa dạng tại Tinh Hà Say Hi. Ngay Live Stage 1, anh góp mặt trong IDNAT cùng Wren Evans, Thể Thiên và IVAN, sau đó tiếp tục xuất hiện ở nhiều đội hình khác nhau. Qua từng vòng, nam ca sĩ có cơ hội thể hiện cả khả năng vocal, rap lẫn trình diễn, thay vì chỉ theo đuổi một màu sắc cố định.

CAPTAIN BOY cũng là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi có mặt trong top 5

Một trong những dấu ấn đáng chú ý nhất của CAPTAIN BOY là LAVIEM cùng Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều và CoolKid. Tiết mục từng vươn lên vị trí #1 Video YouTube Music Videos Daily Việt Nam, qua đó giúp nam ca sĩ tiếp tục được chú ý ở chặng giữa chương trình. Việc thường xuyên xuất hiện trong những sân khấu có yêu cầu cao về năng lượng và vũ đạo cũng cho thấy khả năng thích nghi của CAPTAIN BOY qua từng vòng thi.

Người hâm mộ kỳ vọng CAPTAIN BOY sẽ có tên trong Best 5

Đến chặng cuối, CAPTAIN BOY tiếp tục đổi màu với sân khấu solo Vô Tình Đánh Rơi. Ca khúc mang màu sắc Pop Ballad, khác với hình ảnh thiên về trình diễn mà anh thể hiện ở nhiều sân khấu trước. Sự thay đổi này giúp nam ca sĩ có thêm một dấu ấn riêng trước thềm trao giải, đồng thời khiến anh tiếp tục được khán giả gọi tên trong những cuộc bàn luận về các ứng viên nổi bật.

Wren Evans: Không nằm trong nhóm dẫn đầu bình chọn nhưng vẫn liên tục được gọi tên

Dù không góp mặt trong Top 5 bình chọn được công bố trước thềm chung kết, Wren Evans vẫn là cái tên được nhiều khán giả gọi tên khi bàn về những ứng viên có thể tạo bất ngờ. Trong suốt Tinh Hà Say Hi, nam ca sĩ để lại dấu ấn nhờ màu sắc âm nhạc riêng cùng khả năng làm nhạc khó bị phủ nhận. Các sáng tác và phần tham gia của Wren Evans trong chương trình đều nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả.

Dù không góp mặt trong Top 5 bình chọn được công bố trước thềm chung kết, Wren Evans vẫn được nhắc đến như một cái tên có thể tạo bất ngờ

Ngay từ những sân khấu đầu tiên, Wren Evans đã cho thấy thế mạnh trong việc xây dựng màu sắc cho từng tiết mục. Anh góp mặt trong IDNAT, Mưa Vội Phóng và SECRET, mỗi lần xuất hiện lại mang đến một cách xử lý khác nhau. Đặc biệt, khả năng sáng tác và sản xuất giúp Wren Evans không chỉ đóng vai trò người biểu diễn mà còn góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc riêng cho các sân khấu.

Wren Evans có phong độ ấn tượng tại Tinh Hà Say Hi

Chính những dấu ấn này khiến Wren Evans vẫn được nhắc đến dù không nằm trong Top 5 bình chọn. So với những cái tên đang dẫn đầu về lượt bình chọn, anh có một lợi thế khác đến từ cá tính âm nhạc và những đóng góp trực tiếp vào phần âm nhạc của chương trình. Khi Tinh Hà Say Hi bước vào chặng cuối, việc Wren Evans được khán giả gọi tên cho thấy sức hút của một nghệ sĩ không hoàn toàn phụ thuộc vào thứ hạng bình chọn.

Theo thông tin từ chương trình, cổng bình chọn Quán quân và Best 5 đã mở từ 12h ngày 13/9 đến 23h59 ngày 23/9. Sau thời gian bình chọn, kết quả chính thức vẫn được giữ kín và sẽ được công bố trong đêm trao giải diễn ra tối 2/10. Khi đó, danh tính Anh Trai chính thức được vinh danh ở ngôi vị Quán quân cũng sẽ được hé lộ, khép lại hành trình kéo dài qua nhiều vòng thi của Tinh Hà Say Hi.

Ảnh: FBNV/Tinh Hà Say Hi