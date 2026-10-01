Paul McCartney ca ngợi sự trở lại của Céline Dion: "Thật là một tài năng xuất chúng"

Paul McCartney đã gửi lời chúc mừng Céline Dion về màn tái xuất đầy ấn tượng của cô trong lĩnh vực âm nhạc.

(Ảnh: AP)

Giọng ca vàng người Canada hiện đang có chuỗi buổi diễn tại Plenitude Arena ở Paris, Pháp. Sự kiện này đánh dấu sự trở lại sân khấu trực tiếp của Celine Dion sau một thời gian dài vắng bóng (do chiến đấu với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Chia sẻ trên Instagram vào thứ Ba (ngày 29/9), Paul McCartney đã dành lời khen ngợi cho các buổi hòa nhạc của Céline. Ông nói: "Thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đón nhận nồng nhiệt dành cho màn tái xuất của Céline tại Paris. Cô ấy nhận được rất nhiều tình cảm từ công chúng".

Paul cũng ca ngợi Céline vì đã tham gia lồng tiếng cho bộ phim hài ca nhạc hoạt hình sắp ra mắt mang tên "High in the Clouds". Huyền thoại của nhóm The Beatles - đồng tác giả cuốn tiểu thuyết cùng tên - cũng đóng vai trò là nhà sản xuất của dự án này.

"Tôi vô cùng hào hứng khi cô ấy góp mặt trong bộ phim "High in the Clouds" của chúng tôi" - nghệ sĩ 84 tuổi chia sẻ thêm - "Tôi vừa nghe thử một số phần thu âm của cô ấy và thực sự bị chinh phục hoàn toàn. Chà, quả là một tài năng xuất chúng. Chúng tôi thật may mắn khi có cô ấy trong ê-kíp. Tôi rất nóng lòng được chia sẻ tác phẩm này với thế giới".

Chủ nhân bản hit "It's All Coming Back to Me Now" hiện chưa lên tiếng phản hồi về những lời khen ngợi này.

Trong khi đó, chuỗi 26 buổi hòa nhạc của Céline tại đây dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 5 năm 2027.