Đến Chung kết Tinh Hà “Say Hi” cùng TPBank: Khi khách hàng được trực tiếp hòa mình vào đêm diễn được mong chờ

Ngày 2/10 tới, đêm Chung kết Tinh Hà “Say Hi” sẽ chính thức diễn ra, khép lại chặng đường tranh tài của 24 gương mặt nổi bật và mở ra những khoảnh khắc được người hâm mộ mong chờ nhất.

Giữa không khí đang nóng lên từng ngày, nhiều khách hàng TPBank đã sẵn sàng hòa mình cùng dàn nghệ sĩ tại Chung kết để tận hưởng trọn vẹn bầu không khí của đêm diễn.

Chung kết Tinh Hà "Say Hi" sẽ diễn ra vào ngày 2/10 tại TP.HCM

Tấm vé đưa fan đến gần hơn với thần tượng

Với người hâm mộ, được trực tiếp có mặt tại một đêm diễn được chờ đón luôn mang đến cảm xúc khác biệt. Không chỉ theo dõi qua màn hình mà còn được tận mắt chứng kiến những màn trình diễn từng được chờ đợi qua màn hình, cùng hàng nghìn khán giả tạo nên những tiếng hò reo, fanchant và khoảnh khắc chỉ có thể cảm nhận khi thực sự có mặt tại sân khấu.

Đồng hành cùng Tinh Hà "Say Hi" trong vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, TPBank mang đến nhiều cơ hội để người hâm mộ kết nối sâu hơn với chương trình. Bên cạnh cơ hội sở hữu vé tham dự Chung kết và các bộ merchandise giới hạn, khách hàng còn được nhận lượt bình chọn trực tiếp trên ứng dụng TPBank, giúp người hâm mộ dễ dàng "tiếp sức" cho Anh Trai yêu thích bứt phá trên bảng xếp hạng. Sự tinh tế ấy giúp việc đồng hành cùng thần tượng trở nên gần gũi và thực tế hơn bao giờ hết.

Thiết kế thẻ Tinh Hà "Say Hi" xịn xò cùng bộ sticker ghi điểm tuyệt đối với fandom

Không chỉ xuất hiện với vai trò nhà tài trợ, TPBank còn trở thành người đồng hành thực sự của cộng đồng fandom, giúp người hâm mộ bước ra khỏi vị trí khán giả và trực tiếp sống trong bầu không khí sôi động của chương trình với các suất đặc quyền tham dự Chung kết. Bởi có những khoảnh khắc bùng nổ chỉ có thể trọn vẹn khi bạn thực sự hiện diện, hòa nhịp cùng hàng nghìn trái tim và chứng kiến cả "tinh hà" gần ngay trước mắt.

Khi đặc quyền khách hàng trở thành một phần của hành trình TPBank "Say hi"

Hành trình của khách hàng TPBank không bắt đầu khi đèn sân khấu bật sáng mà đã được nối dài từ trước đó. Từ cơ hội săn vé, gặp gỡ những nghệ sĩ yêu thích cho tới khoảnh khắc hòa mình vào không gian âm nhạc bùng nổ, mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên một hành trình trọn vẹn.

Đặc biệt, khách hàng cao cấp của TPBank còn được tận hưởng TPBank Sky Lounge, không gian riêng tại các đêm concert Tinh Hà "Say Hi", nơi mang đến những quyền lợi và những đặc quyền khác biệt để thưởng thức chương trình theo cách đẳng cấp hơn.

Thông qua chuỗi hoạt động đồng hành cùng fandom, các chương trình săn vé và những đặc quyền tại sự kiện, TPBank tiếp tục hiện thực hóa tinh thần "Sống đỉnh" bằng những giá trị gần gũi với giới trẻ, giúp khách hàng đến gần hơn với điều mình yêu thích.

Sẵn sàng cho một đêm Chung kết bùng nổ và loạt concert mãn nhãn

Khi sân khấu Tinh Hà "Say Hi" sáng đèn, cuộc đua cuối cùng của Top 16 sẽ bước vào những khoảnh khắc thăng hoa nhất. Sự hiện diện của các khách hàng TPBank trên khán đài không chỉ góp phần tiếp lửa cho nghệ sĩ mà còn tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, nơi mọi cảm xúc, đam mê và tình yêu dành cho âm nhạc cùng hội tụ.

Từ hành trình săn vé đến những khoảnh khắc cháy hết mình cùng thần tượng, TPBank biến đặc quyền thành "tấm hộ chiếu" để kết nối với không gian âm nhạc mà họ yêu thích. Đó cũng là cách ngân hàng khẳng định cá tính "chuẩn gu" Gen Z, bắt trọn tần số để đồng hành cùng bạn ghi dấu từng khoảnh khắc đáng nhớ!