Nổi tiếng hơn 13 năm với vị thế ngôi sao số 1 Vbiz, thu nhập của Sơn Tùng M-TP luôn được khán giả quan tâm.

Sinh năm 1994 tại Thái Bình (cũ), Sơn Tùng M-TP (tên thật Nguyễn Thanh Tùng) từng là thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP.HCM. Từ một nghệ sĩ bước ra từ Underground, anh nhanh chóng trở thành hiện tượng Vpop, xây dựng thương hiệu cá nhân với loạt sản phẩm có sức lan tỏa rộng rãi. Thành công trong âm nhạc cũng giúp nam ca sĩ có điều kiện đầu tư vào những dự án quy mô lớn, sở hữu bất động sản, xe sang và bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ.

Sơn Tùng hơn 1 thập kỷ làm mưa làm gió

Để bước đến vị thế số 1, Sơn Tùng đã thiết lập tiêu chuẩn riêng trong việc phát hành sản phẩm âm nhạc. Dù chưa có EP/album theo concept hoàn chỉnh, nhưng mỗi MV của Sơn Tùng là một "vũ trụ" âm nhạc và hình ảnh được đầu tư ở mức cao nhất. Đặc biệt, những MV hợp tác với nghệ sĩ quốc tế như Chạy Ngay Đi, Hãy Trao Cho Anh hay mới đây là Come My Way cho thấy khả năng đầu tư của ngôi sao số 1 Vbiz cùng tham vọng vượt ra ngoài thị trường Việt Nam.

Sơn Tùng và "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika

Năm 2018, Sơn Tùng phát hành MV Chạy Ngay Đi, gây chú ý khi mời nữ diễn viên Thái Lan Mai Davika đảm nhận vai nữ chính. Cô là gương mặt nổi tiếng bậc nhất tại thị trường giải trí Thái Lan, là gương mặt quen thuộc của các sự kiện thời trang quốc tế xa xỉ. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn hợp tác với ê-kíp sản xuất đến từ Hàn Quốc, đầu tư vào phần hình ảnh và phong cách thời trang mang màu sắc quốc tế. MV Chạy Ngay Đi vừa là thử nghiệm mới trong âm nhạc, chất lượng sản xuất tiệm cận quốc tế cùng onionn., vừa là một thước phim cao cấp với đồ hiệu, xe sang khó ai bì được ở thời điểm ấy tại Vpop.

MV Hãy Trao Cho Anh - Sơn Tùng M-TP ft. Snoop Dogg

Một năm sau, Sơn Tùng tiếp tục gây chú ý với Hãy Trao Cho Anh. MV được ghi hình hoàn toàn tại Mỹ, với những bối cảnh nổi tiếng như công viên quốc gia Joshua Tree, sa mạc Mojave, Long Beach, khách sạn hạng sang The Venetian Resort ở Los Angeles. Sơn Tùng làm nên lịch sử nhạc Việt khi mời Snoop Dogg vừa góp giọng, vừa xuất hiện trong MV. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ, người mẫu Madison Beer còn là nữ chính của Sơn Tùng.

Huyền thoại làng rap Snoop Dogg không chỉ góp giọng mà còn xuất hiện trong MV

Nữ chính là it girl nổi tiếng Madison Beer

Chi phí mời Snoop Dogg ước tính khoảng 500.000 USD, tương đương 15-16 tỷ đồng, cho phần rap kéo dài khoảng 20 giây và lên hình. Không chỉ đầu tư vào khách mời, nam ca sĩ còn gây chú ý với loạt trang phục hàng hiệu đến từ những nhà mốt danh tiếng như Burberry, Louis Vuitton, Versace, Fendi và Balenciaga. Tổng giá trị trang phục xuất hiện trong MV được cho là lên tới nhiều tỷ đồng. Sự kết hợp giữa bối cảnh tại Mỹ, dàn nghệ sĩ quốc tế và thời trang xa xỉ giúp Hãy Trao Cho Anh trở thành một trong những dự án được đầu tư cao nhất Vpop.

Hình ảnh xa hoa của Sơn Tùng trong MV Hãy Trao Cho Anh

Đến Come My Way mới đây nhất, nam ca sĩ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất với sự góp mặt của rapper người Mỹ Tyga. Dự án mang màu sắc Hip-hop quốc tế, đồng thời kết hợp hình ảnh văn hóa Việt Nam với phong cách vị lai. Một trong những chi tiết gây chú ý là mô hình chim Lạc khổng lồ được đưa sang Mỹ, xuất hiện giữa trung tâm Los Angeles. Theo thông tin về quá trình ghi hình, ê-kíp phải phối hợp để phong tỏa một ngã tư tại L.A, đảm bảo an ninh và tính riêng tư cho quá trình sản xuất.

Bên cạnh đó, Sơn Tùng còn lựa chọn địa điểm mang giá trị văn hóa Việt Nam như quần thể danh thắng Tràng An và chùa Bái Đính (Ninh Bình) để thực hiện các cảnh quay. Những hình ảnh di sản, mặt nạ Xuân Phả và tranh dân gian được kết hợp với yếu tố hiện đại, tạo nên màu sắc riêng cho MV.

MV Come My Way - Sơn Tùng M-TP ft. Tyga

Sơn Tùng và ekip Antiantiart chặn 1 ngã tư ở L.A để quay mô hình chim Lạc

Không chỉ mạnh tay chi tiền cho các sản phẩm âm nhạc, Sơn Tùng còn sớm xây dựng nền tảng kinh doanh riêng. Sau khi chia tay công ty quản lý cũ WePro vào năm 2016, nam ca sĩ thành lập M-TP Entertainment, đánh dấu bước chuyển từ nghệ sĩ hoạt động độc lập sang tự xây dựng hệ thống quản lý và phát triển sự nghiệp. Sơn Tùng giữ vai trò Chủ tịch kiêm người đứng đầu doanh nghiệp. Sau đó, hệ sinh thái M-TP tiếp tục được mở rộng với sự xuất hiện của M-TP Talent, định hướng quản lý và phát triển nghệ sĩ. Việc thành lập công ty riêng giúp Sơn Tùng chủ động hơn trong việc xây dựng hình ảnh, sản xuất âm nhạc và khai thác các hoạt động thương mại. Đây cũng là nền tảng để nam ca sĩ phát triển mô hình kinh doanh giải trí, thay vì chỉ phụ thuộc vào nguồn thu từ biểu diễn.

Sơn Tùng sớm xây dựng nền tảng kinh doanh riêng

Ở tuổi 24, Sơn Tùng sở hữu căn hộ cao cấp tại TP.HCM với giá trị hơn 3 tỷ đồng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ tiếp tục gây chú ý với không gian sống sang trọng tại khu vực Nhà Bè, TP.HCM. Căn biệt thự ven sông năm trong khu biệt lập, quy mô bề thế đi kèm hồ bơi, sân vườn rộng cùng phòng thu âm riêng.

Không gian sống sang chảnh của Sơn Tùng

Bên cạnh bất động sản, bộ sưu tập xe sang của Sơn Tùng cũng là chủ đề được công chúng quan tâm. Tháng 5/2021, nam ca sĩ được cho là đã sở hữu chiếc Mercedes-AMG G63 màu trắng có giá trị khoảng 13 tỷ đồng. Trước đó, anh đã sử dụng Range Rover Evoque, dòng xe sang có giá khoảng 3 tỷ đồng, từ năm 2016.

Sơn Tùng bên siêu xe

Sơn Tùng còn nổi tiếng với sở thích sử dụng hàng hiệu. Nam ca sĩ thường xuyên xuất hiện cùng những món đồ đến từ các thương hiệu thời trang xa xỉ, từ trang phục, phụ kiện cho đến đồng hồ. Trong bộ sưu tập của anh có những chiếc Rolex được ước tính trị giá từ hơn 500 triệu đồng đến cả tỷ đồng. Sơn Tùng dát đồ hiệu từ đầu đến chân, không chỉ trên sân khấu mà còn ở những khoảng khắc đời thường như đi chợ, dạo phố phường.

Nam ca sĩ đi diễn dát đồ hiệu từ đầu tới chân

Sơn Tùng luôn xuất hiện với những item đắt đỏ

Về thu nhập, Sơn Tùng M-TP được xem là một trong những nghệ sĩ có mức cát-xê biểu diễn cao nhất thị trường âm nhạc Việt Nam. Theo thông tin từ ngành tổ chức sự kiện, thù lao cho mỗi show diễn của nam ca sĩ dao động từ 1,2-1,8 tỷ đồng với mỗi lần xuất hiện kéo dài khoảng 3-5 ca khúc. Tuy chỉ là thông tin tham khảo, cát-xê thực tế còn tùy thuộc vào thỏa thuận thực tế và quy mô sự kiện, sự thật Sơn Tùng thuộc nhóm nghệ sĩ có mức cát-xê cao nhất showbiz Việt là không thể phủ nhận.

Sơn Tùng thuộc nhóm nghệ sĩ có cát-xê cao nhất thị trường

Biểu diễn không phải nguồn thu duy nhất của nam ca sĩ. Là nghệ sĩ tự sáng tác, bản quyền âm nhạc và doanh thu từ các nền tảng trực tuyến như YouTube, Spotify hay Apple Music góp một phần không nhỏ. Với hàng loạt ca khúc đạt hàng chục đến hàng trăm triệu lượt nghe và xem, kho nhạc của Sơn Tùng có khả năng tiếp tục tạo ra doanh thu trong thời gian dài, dù những năm gần đây tần suất ra nhạc khá nhỏ giọt.

Sơn Tùng có nguồn thu đa dạng từ âm nhạc, biểu diễn, tác quyền cho đến các hoạt động quảng cáo, kinh doanh

Hoạt động kinh doanh thông qua M-TP Entertainment cùng việc phát hành các sản phẩm thương mại, vật phẩm dành cho người hâm mộ cũng góp phần đa dạng hóa nguồn thu của nam ca sĩ. Dù chưa có báo cáo công khai đầy đủ về tổng thu nhập hay giá trị tài sản cá nhân, những hoạt động này cho thấy Sơn Tùng không chỉ khai thác sức hút từ âm nhạc mà còn xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh xoay quanh thương hiệu cá nhân.

Ở tuổi 32, Sơn Tùng vẫn duy trì vị thế số 1 với khối tài sản đáng ngưỡng mộ

Sơn Tùng hợp tác quảng cáo với nhiều thương hiệu nổi tiếng, nhiều lần đóng vai trò đại sứ. Những hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu ước tính mang lại nguồn thu khổng lồ. Với giá trị thương hiệu của Sơn Tùng, giá trị mỗi hợp đồng chắc chắn là con số tiền tỷ gây choáng. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Sơn Tùng M-TP đã phát triển sự nghiệp trên nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, quảng cáo đến kinh doanh. Mức cát-xê hàng đầu thị trường, cùng những khoản đầu tư lớn cho MV, bất động sản và xe sang, phần nào cho thấy quy mô tài chính của nam ca sĩ.