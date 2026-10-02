Nam ca sĩ Việt có “cơ địa” viral

Lại thêm 1 ca khúc của mỹ nam này làm mưa làm gió cõi mạng.

Chính thức phát hành vào ngày 22/09/2026 ngay trước thềm bước vào chương trình Tinh Hà Say Hi, ca khúc Lời Hứa Năm 18 đã nhanh chóng bùng nổ và tạo nên một trào lưu viral mạnh mẽ trên nền tảng TikTok. Chỉ sau một thời gian ngắn release, ca khúc nhanh chóng chiếm sóng TikTok khi vô số người dùng đua nhau “đu trend", biến giai điệu Pop mộc mạc này thành nền nhạc phủ sóng khắp cõi mạng. Khi mới được đăng tải trên TikTok, bản nhạc đã chạm cột mốc ấn tượng với hơn 312k bài đăng sử dụng - một con số bảo chứng cho độ phủ sóng và lan tỏa mạnh mẽ của ca khúc.

Lời Hứa Năm 18 tạo nên trào lưu viral với hơn 312k video ngay sau khi được đăng tải trên nền tảng TikTok

Nội dung bài hát kể câu chuyện tình yêu học trò trong trẻo, những hoài bão thanh xuân rực rỡ và cả các lời hứa chưa kịp thực hiện. Được chắp bút trực tiếp bởi Jaysonlei trên nền phối khí Pop mộc mạc của producer Siven, ca khúc mở ra một không gian âm nhạc tự sự, đóng vai trò như cuộc đối thoại giữa hiện tại và quá khứ. Tác phẩm xuất phát từ chính những suy ngẫm của nam ca sĩ trẻ về tuổi trẻ, về những người bạn từng hứa sẽ luôn đồng hành, những dự định từng tin rằng nhất định sẽ thành hiện thực và cả những giấc mơ đôi khi phải tạm gác lại khi trưởng thành.

Lời Hứa Năm 18 - Jaysonlei

Lựa chọn nhìn lại quãng thời gian đã qua bằng sự biết ơn thay vì nuối tiếc, bài hát chính là lời động viên tiếp thêm sức mạnh cho bất kỳ ai vẫn đang từng ngày cố gắng thực hiện những hẹn ước năm xưa. Thông qua những video chia sẻ ngắn trên TikTok, bài hát khiến nhiều người trưởng thành nhận ra một phần bản thân ở hiện tại, dù trải qua bao vất vả, lo toan lại thực chất chính là ước mơ lớn nhất mà phiên bản năm 18 tuổi từng khao khát có được.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, Jaysonlei bộc bạch: "Mỗi người đều từng có những lời hứa ở tuổi 18 mà đến hôm nay vẫn chưa thể thực hiện. Nhưng mình nghĩ điều quan trọng không phải là đã hoàn thành được bao nhiêu, mà là mình vẫn đang cố gắng bước tiếp trên con đường đã chọn. Mình hy vọng ca khúc này sẽ khiến mọi người nhớ về những điều đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ." Ca khúc như một lời nhắn gửi dịu dàng, đồng hành cùng mùa tốt nghiệp, mùa chia tay và các cột mốc quan trọng trong hành trình lớn lên.

MV còn có sự góp mặt của Negav và CoolKid

Không chỉ gây chú ý về mặt giai điệu, Lời Hứa Năm 18 còn nhận được sự quan tâm lớn khi ra mắt trước thềm chương trình Tinh Hà Say Hi, với sự góp mặt và ủng hộ nhiệt thành từ hai nghệ sĩ Negav và CoolKid. Điểm cộng lớn nhất khiến sản phẩm thuyết phục người xem chính là màn hóa thân đầy thú vị của hai nghệ sĩ khách mời. Trong MV, Negav và CoolKid cùng trở về thời học sinh tinh nghịch, liên tục "bày trò" làm quân sư tình cảm để tiếp sức cho cậu bạn thân Jaysonlei tiếp cận và gây ấn tượng với cô bạn crush. Sự góp mặt duyên dáng của Negav và CoolKid không hề lấn lướt hay làm mờ đi dấu ấn cá nhân của Jaysonlei mà ngược lại, chính sự tương tác ăn ý, tự nhiên giữa bộ ba đã tạo nên điểm nhấn hài hước, bảo chứng cho sự gắn kết và tinh thần sẵn sàng nâng đỡ nhau giữa các nghệ sĩ trẻ Gen Z.

Jaysonlei sở hữu tư duy âm nhạc hiện đại, mang cá tính riêng biệt

Jaysonlei (tên thật Lê Hồ Phước Thịnh, sinh ngày 24/04/2003) là nam ca sĩ - nhạc sĩ đại diện cho thế hệ Gen Z đa năng. Niềm đam mê âm nhạc của anh được nhen nhóm từ nhỏ qua những câu ca cải lương cha thường hát, và chính thức bùng cháy từ năm lớp 2 khi nghe bản hit Baby của Justin Bieber. Tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật từ sớm, anh từng có cơ hội cọ xát tại nhiều sự kiện lớn như Festival hay các đêm diễn Unitour.

Jaysonlei theo đuổi dòng nhạc Pop, R&B và Hiphop với phong cách hiện đại, trẻ trung nhưng đậm chất tự sự. Anh chính thức chào sân Vpop bằng bản hit U và liên tục gây chú ý qua các sản phẩm nổi bật như Mùa Hạ Cuối Cùng, LOVEADDICT, Khi Mà Em (Live Session) cũng như các dự án hợp tác cùng Orange, Lazii, Chi Xê, SIVEN.

Với diện mạo sáng và visual linh hoạt, Jaysonlei có thể dễ dàng thử sức ở nhiều concept khác nhau

Năm 2025, Jaysonlei được đông đảo khán giả biết đến nhờ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2. Tại đây, Jaysonlei chứng minh thực lực với bộ kỹ năng ấn tượng từ biểu diễn đến sáng tác, sản xuất. Trong đó, tiết mục bứt phá nhất Jaysonlei tham gia là Sớm Muộn Thì (Live Stage 3). Anh chàng minh chứng “cơ địa viral” bằng verse solo “tung đồng xu” trứ danh, từng tạo nên làn sóng xu hướng vô cùng mạnh mẽ khắp các nền tảng.

Sớm Muộn Thì - ca khúc viral với phân đoạn tung đồng xu của Jaysonlei

Tại concert Anh Trai Say Hi mùa 2, riêng phân đoạn “tung đồng xu” của Jaysonlei đã tạo nên fanchant khủng, khiến hàng chục nghìn người hát theo thuộc lòng. Ca khúc trở thành hiện tượng năm 2025 với hàng trăm nghìn video đu trend, sân khấu biểu diễn thu về 17 triệu views và đưa Jaysonlei trở thành thành viên hot sau chương trình. Nhờ sức lan toả lớn, Sớm Muộn Thì được trao giải Best Hit của Anh Trai Say Hi 2025.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, cứ trung bình mỗi năm Jaysonlei lại bổ sung vào sự nghiệp một bản hit viral đình đám thì anh chàng sẽ tích luỹ được dày dặn kinh nghiệm để định hình vị thế nghệ sĩ Gen Z vừa sáng tác tốt vừa sở hữu gu âm nhạc hợp thị hiếu.

Năm nay, Jaysonlei trở lại Tinh Hà Say Hi, thể hiện được nhiều khía cạnh mới mẻ

Năm nay, Jaysonlei trở lại Tinh Hà Say Hi cho thấy một bước tiến lớn trong sự nghiệp. Khác với sự ngập ngừng ban đầu, nam nghệ sĩ điềm tĩnh, chủ động và bản lĩnh hơn hẳn so với mùa trước. Anh chàng ghi dấu ấn đậm nét khi "thiên biến vạn hóa" cùng nhiều concept, từ màn kết hợp solo đầy cảm xúc cùng Saabirose trong ca khúc TA KHÔNG NÊN, hay nét dễ thương đốn tim fan trong sân khấu tết tình. Từ Live Stage 1, Jaysonlei đã tham gia trong ca khúc 50 Cuộc Gọi Nhỡ #1 trending YouTube Charts Việt Nam, là một trong những ca khúc hot nhất mùa giải năm nay.

Với phong độ hiện tại, nam nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn, tiếp tục bùng nổ và mang đến nhiều bản hit chất lượng cho đường đua Vpop trong tương lai.

Ảnh: FBNV