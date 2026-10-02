Thu nhập của ca sĩ Việt là "kẻ về nhì mạnh nhất lịch sử", 3 lần đậu Thủ khoa

Lỡ ngôi Quán quân, nữ ca sĩ 3 lần đỗ thủ khoa nắm giữ thu nhập và khối tài sản "khủng" tuổi 31.

Bước ra từ chương trình Vietnam Idol 2010 khi mới 16 tuổi, Văn Mai Hương đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng khi giành vị trí Á quân trong một mùa giải được đánh giá là kinh điển nhất trong lịch sử truyền hình thực tế Việt Nam. Mùa giải năm đó khép lại với chiến thắng của Uyên Linh, nhưng màn thể hiện xuất sắc của Văn Mai Hương đã khiến giới chuyên môn lẫn khán giả dành tặng cho cô danh xưng "kẻ về nhì mạnh nhất lịch sử". Trải qua hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, nữ ca sĩ sinh năm 1994 không chỉ khẳng định vị thế một giọng ca thực lực hàng đầu Vpop mà còn xây dựng cho mình một khối tài sản đáng ngưỡng mộ cùng nguồn thu nhập đa dạng.

Trải qua hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, Văn Mai Hương sở hữu một khối tài sản đáng ngưỡng mộ cùng nguồn thu nhập đa dạng

Nền tảng giúp Văn Mai Hương duy trì sức hút bền bỉ trong làng giải trí đến từ học vấn và năng lực chuyên môn được đào tạo bài bản. Năm 14 tuổi, Văn Mai Hương được đặc cách vào học hệ trung cấp thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sau khi đỗ thủ khoa đầu vào (quy định thanh nhạc nữ chỉ nhận từ 17 tuổi trở lên). Cô tốt nghiệp loại xuất sắc hệ trung cấp (thủ khoa). Là học sinh ưu tú của NSND Hà Thủy, Văn Mai Hương tiếp tục dự thi hệ đại học và trở thành thủ khoa khối N và lọt Top 3 thí sinh có điểm số cao nhất tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cơ sở phía Nam. Văn Mai Hương sở hữu chất giọng dày dặn, nội lực cùng lợi thế ở quãng trung trầm mạnh mẽ. Việc kết hợp giữa năng khiếu bẩm sinh và kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực giúp cô duy trì phong độ biểu diễn ổn định qua nhiều năm hoạt động.

Nền tảng giúp Văn Mai Hương duy trì sức hút bền bỉ trong làng giải trí đến từ học vấn và năng lực chuyên môn được đào tạo bài bản

Nguồn thu nhập chính và ổn định nhất của Văn Mai Hương đến từ hoạt động biểu diễn âm nhạc trực tiếp. Mức cát-xê của nữ ca sĩ từng được ghi nhận vài năm trước dao động trong khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng cho mỗi show diễn thương mại. Ở thời điểm hiện tại, theo nguồn tin trong giới tổ chức sự kiện, con số này đã tăng đáng kể sau thành công liên tiếp của chuỗi 5 album phòng thu cùng hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ từ vai diễn trong bom tấn điện ảnh của Trấn Thành. Dù chỉ là con số tham khảo, cát xê cụ thể tùy theo thỏa thuận và tính chất show, nhưng đây vẫn là con số cho thấy sức hút của Văn Mai Hương.

Nguồn thu nhập chính và ổn định nhất của Văn Mai Hương đến từ hoạt động biểu diễn âm nhạc trực tiếp

Bên cạnh cát-xê biểu diễn, gia tài âm nhạc đồ sộ cũng mang lại cho Văn Mai Hương nguồn thu nhập thụ động đáng kể. Ngay sau khi bước ra khỏi cuộc thi truyền hình, Văn Mai Hương đã có bản hit quốc dân Nếu Như Anh Đến, phát hành năm 2011. Ở các giai đoạn tiếp theo, cô chủ động chuyển hướng trong tư duy âm nhạc khi thử nghiệm những màu sắc phong phú hơn như Jazz, Soul và R&B. Các sản phẩm như Mona Lisa hay Cầu Hôn phản ánh định hướng phát triển dài hơi, tập trung nhiều hơn vào kỹ thuật xử lý và chiều sâu cảm xúc thay vì chỉ bám theo cấu trúc pop thuần túy nhằm tiếp cận đối tượng khán giả trưởng thành.

Ngay sau khi bước ra khỏi cuộc thi truyền hình, Văn Mai Hương đã có bản hit quốc dân Nếu Như Anh Đến, phát hành năm 2011

Từ năm 2020 trở lại đây, Văn Mai Hương tiếp tục khẳng định vị thế thông qua hàng loạt sản phẩm có độ phủ sóng rộng rãi như Một Ngàn Nỗi Đau, Mưa Tháng Sáu và Đại Minh Tinh. Các bản ghi này giúp nữ ca sĩ duy trì sự hiện diện liên tục trên các bảng xếp hạng nhạc số cũng như các nền tảng trực tuyến. Bên cạnh việc phát hành các đĩa đơn lẻ, cô là một trong số ít nữ ca sĩ thuộc thế hệ 9x kiên trì xây dựng sự nghiệp thông qua các album phòng thu hoàn chỉnh. Nữ nghệ sĩ sở hữu 5 album phòng thu chỉn chu bao gồm Hãy Mỉm Cười (2011), Mười Tám+ (2013), Hương (2021), Minh Tinh (2023) và Giai Nhân (2025).

Đại Minh Tinh là một trong những bản hit giúp Văn Mai Hương tiếp tục khẳng định vị thế

Trong suốt hành trình làm nghề, cô liên tục nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn, đồng thời gặt hái nhiều giải thưởng uy tín. Bên cạnh hoạt động biểu diễn cá nhân, nữ ca sĩ còn khẳng định uy tín nghề nghiệp khi đảm nhận vai trò giám khảo và cố vấn chuyên môn cho nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như Cặp Đôi Hoàn Hảo, Học Viện Ngôi Sao hay Vietnam Idol Kids. Việc sở hữu vô số bản hit phủ sóng rộng khắp các bảng xếp hạng giúp nữ ca sĩ thu về nguồn tiền bản quyền âm nhạc và doanh thu streaming rất lớn từ các nền tảng nhạc số.

Nữ ca sĩ còn khẳng định uy tín nghề nghiệp khi đảm nhận vai trò giám khảo và cố vấn chuyên môn cho nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như Vietnam Idol Kids

Không dừng lại ở hoạt động âm nhạc, Văn Mai Hương còn mở rộng nguồn thu nhập sang các lĩnh vực thương mại và nghệ thuật khác. Đầu năm 2026, nữ ca sĩ gây chú ý khi đảm nhận vai Hải Lan, một nữ doanh nhân thành đạt nhưng đầy tổn thương nội tâm, trong bộ phim Tết Thỏ ơi do Trấn Thành làm đạo diễn.

Bộ phim cũng giúp Văn Mai Hương trở thành diễn viên trăm tỷ ngay lần đầu chạm ngõ điện ảnh

Màn hóa thân thuyết phục giúp cô nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả, đồng thời đồng hành cùng cột mốc doanh thu 450 tỷ đồng của tác phẩm, mở ra tiềm năng phát triển và nguồn thu mới cho nữ ca sĩ trên màn ảnh rộng. Bộ phim cũng giúp Văn Mai Hương trở thành diễn viên trăm tỷ ngay lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Ở mảng thương mại, cô cũng tham gia đầu tư kinh doanh F&B khi mở một quán cà phê tại khu vực Thảo Điền, TP.HCM, mang về nguồn doanh thu bổ sung ổn định ngoài nghệ thuật.

Quán cà phê của nữ ca sĩ tại khu vực Thảo Điền, TP.HCM, mang về nguồn doanh thu bổ sung ổn định ngoài nghệ thuật

Thành công từ công việc ca hát, điện ảnh và kinh doanh đã giúp Văn Mai Hương tích lũy khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 31. Dù là người tương đối kín tiếng và hiếm khi chủ động chia sẻ chi tiết về tài chính cá nhân trên truyền thông, những tài sản thực tế mà cô sở hữu vẫn khẳng định tiềm lực kinh tế vững chắc. Nữ ca sĩ hiện sống trong một căn hộ thông tầng duplex sang trọng tại vị trí đắc địa ở TP.HCM, sở hữu tầm nhìn đắt giá và không gian sống thiết kế hiện đại. Ngoài ra, gần đây nhất, vào tháng 8/2026, cô vừa sở hữu một chiếc xe sang mới có giá niêm yết lên tới 3,069 tỷ đồng.

Nữ ca sĩ hiện sống trong một căn hộ thông tầng duplex sang trọng tại vị trí đắc địa ở TP.HCM, sở hữu tầm nhìn đắt giá và không gian sống thiết kế hiện đại

Vào tháng 8/2026, cô vừa sở hữu một chiếc xe sang mới có giá niêm yết lên tới 3,069 tỷ đồng

Khối tài sản giá trị cùng nguồn thu nhập đa dạng từ âm nhạc, điện ảnh và kinh doanh là thành quả xứng đáng cho một hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc. Từ dấu ấn "kẻ về nhì" năm 16 tuổi đến hình mẫu nữ nghệ sĩ tự chủ, bản lĩnh ở tuổi 31, Văn Mai Hương đã chứng minh giá trị lâu dài của tài năng được đào tạo bài bản và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong showbiz Việt.

Ảnh: Tổng hợp