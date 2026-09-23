Nhìn lại 2 ngày cuối tuần tại Booth Fandom Yêu Nước: Dàn KOL đổ bộ, Văn Mai Hương - Đỗ Hoàng Hiệp giao lưu cực nhiệt

Đây cũng là hoạt động cuối khép lại chuỗi trải nghiệm của Booth Fandom Yêu Nước tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026.

Trong hai ngày 19-20/9 vừa qua, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại Hà Nội trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo mọi người. Bởi đây cũng là những ngày cuối cùng trong chuỗi các hoạt động của Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2026.

Giữa không gian của lễ hội, Booth Fandom Yêu Nước cũng nhanh chóng trở thành điểm dừng chân được nhiều bạn trẻ và gia đình tới check-in. Không chỉ có photobooth, minigame, Booth Fandom Yêu Nước còn mang đến loạt hoạt động gợi nhớ không khí Trung thu như làm tò he, mặt nạ giấy bồi, đèn ông sao hay múa rối cạn. Đặc biệt, sự xuất hiện liên tục của những vị khách đặc biệt từ các KOL, các nhà sáng tạo nội dung đến nghệ sĩ nổi tiếng càng khiến mọi hoạt động trở nên đặc sắc, thú vị.

Clip: Nhiều KOL đổ bộ Booth Fandom Yêu Nước tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Dàn KOL rủ nhau ghé Booth Fandom Yêu Nước, trải nghiệm loạt hoạt động văn hóa

Trong 2 ngày cuối tuần, nhiều KOL và nhà sáng tạo nội dung đã có mặt tại Booth Fandom Yêu Nước để trực tiếp trải nghiệm các hoạt động.

Thay vì chỉ check-in, các khách mời được tham gia những workshop thủ công như làm tò he, làm mặt nạ giấy bồi, đèn ông sao; chơi minigame và khám phá không gian được thiết kế theo tinh thần đưa các chất liệu văn hóa quen thuộc đến gần hơn với người trẻ.

Với Thủng Long Family, những hoạt động tại booth gợi lại nhiều ký ức tuổi thơ. Gia đình Thủng Long Family chia sẻ: “Chúng mình rất vui khi có cơ hội trải nghiệm mọi hoạt động tại Booth Fandom Yêu Nước. Các hoạt động này phần nào khiến chúng mình hoài niệm vì từ nhỏ đã có niềm yêu thích với việc làm tò he, làm đèn ông sao,... Do đó, khi được trải nghiệm lại, cảm xúc vẫn luôn thấy háo hức như hồi nhỏ. Những hoạt động như này cũng giúp chúng mình và các bạn trẻ có cơ hội được tiếp cận gần gũi hơn với những nét văn hóa truyền thống”.

Thủng Long Family check-in Booth Fandom Yêu Nước, trải nghiệm nặn tò he

Cũng có mặt tại booth, MC Hải Huế cho rằng những trải nghiệm trực tiếp có thể giúp các bạn nhỏ có thêm cơ hội tìm hiểu về những giá trị văn hóa, lịch sử. “Mong là thông qua những hoạt động này các bạn nhỏ có thêm sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa, có thêm lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước thông qua những trải nghiệm thú vị tại chương trình”, nữ MC chia sẻ.

Trong khi đó, KOL Hồng Anh và Trần Tiến cho biết cả hai vốn yêu thích và ủng hộ những chương trình xoay quanh văn hóa, tình yêu nước. Có mặt tại Booth Fandom Yêu Nước, cả hai cũng có thêm những trải nghiệm trực tiếp với các hoạt động văn hóa.

“Chúng mình luôn yêu thích, ủng hộ với những chương trình về văn hóa, tình yêu nước. Có mặt tại Booth Fandom Yêu Nước, chúng mình thêm hiểu, thêm yêu những nét đặc sắc trong văn hóa, được trải nghiệm các hoạt động mà mình nghĩ bất kỳ người trẻ nào như chúng mình cũng yêu thích và mong muốn có cơ hội được tiếp cận”, Hồng Anh và Trần Tiến chia sẻ.

Những hoạt động này cũng tạo nên không khí khá đặc biệt tại khu vực booth. Người lớn có dịp tìm lại những trò chơi, món đồ gắn với ký ức tuổi thơ, trong khi các bạn nhỏ có thể trực tiếp làm ra những sản phẩm thủ công và tìm hiểu thêm về những nét văn hóa quen thuộc.

Dàn KOL đổ bộ, tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động tại Booth Fandom Yêu Nước

Văn Mai Hương, Đỗ Hoàng Hiệp xuất hiện, chơi game và hát tặng khán giả

Đến tối 20/9, không khí tại Booth Fandom Yêu Nước tiếp tục nóng lên khi ca sĩ Văn Mai Hương và anh tài Đỗ Hoàng Hiệp xuất hiện để giao lưu cùng khán giả. Hai nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại quảng trường.

Không những vậy, Văn Mai Hương và Đỗ Hoàng Hiệp còn trực tiếp tham gia các trò chơi tương tác tại booth. Hai nghệ sĩ cùng khán giả trả lời câu hỏi, chơi game và tạo nên những màn tương tác khá thoải mái, gần gũi cùng khán giả. Không khí tại khu vực giao lưu vì thế cũng trở nên sôi động hơn khi khán giả và nghệ sĩ liên tục hưởng ứng các phần chơi.

Ca sĩ Văn Mai Hương

Anh tài Đỗ Hoàng Hiệp

Với Văn Mai Hương, đây cũng là dịp nữ ca sĩ gặp gỡ khán giả trong một không gian khác với sân khấu biểu diễn quen thuộc. Cô thoải mái trò chuyện, tương tác cùng mọi người và tham gia các hoạt động được tổ chức tại Booth Fandom Yêu Nước.

Trong khi đó, anh tài Đỗ Hoàng Hiệp vẫn luôn giữ được năng lượng tích cực, sôi nổi, mang đến tinh thần vui vẻ trong các phần giao lưu, trò chuyện cùng khán giả. Nam ca sĩ cùng khán giả tạo nên nhiều khoảnh khắc đặc biệt và đáng nhớ.





Một “đặc sản” cũng không thể thiếu tại Booth Fandom Yêu Nước đấy chính là những màn thể hiện âm nhạc ngẫu hứng đến từ các nghệ sĩ. Văn Mai Hương và Đỗ Hoàng Hiệp hát tặng khán giả có mặt tại Booth Fandom Yêu Nước. Những ca khúc được vang lên ngay giữa không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trong lúc xung quanh vẫn có đông người tham quan Festival, tạo nên một điểm nhấn khá đặc biệt cho buổi tối cuối tuần.

Phần giao lưu kéo khán giả lại gần booth hơn, từ những người vốn đã theo dõi hoạt động từ trước đến những người tình cờ đi qua quảng trường. Không khí trở nên náo nhiệt khi mọi người cùng tham gia trò chơi, cổ vũ và thưởng thức phần biểu diễn của hai nghệ sĩ.