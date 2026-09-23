Đàm Thu Trang nhắc nhở Cường Đô La 1 điều

Lời nhắc nhở của Đàm Thu Trang tới người chồng - Cường Đô La nhận được nhiều sự chú ý.

Mới đây, Cường Đô La chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của gia đình. Trong video, Đàm Thu Trang xuất hiện trong trạng thái khá thoải mái khi ở nhà, bên cạnh là các con. Nam doanh nhân còn hài hước đính kèm dòng chú thích: “Đi làm về mặt vợ như chơi”.

Không lâu sau khi chồng đăng video, Đàm Thu Trang nhanh chóng xuất hiện ở phần bình luận. Cựu người mẫu “nhắc nhở” ông xã rằng: “Lần sau có up bài phải nói để em make up nhẹ nhẹ, chải tóc cho gọn gàng tí chứ”. Cường Đô La lập tức đáp lại bằng một câu “nịnh vợ”: “Trong mắt ba, mẹ luôn đẹp nhất trên đời”.

Màn đối đáp khiến câu chuyện vốn chỉ là một khoảnh khắc sinh hoạt bình thường trở nên thú vị. Đàm Thu Trang dường như chỉ muốn trêu chồng vì đã đăng hình khi mình chưa kịp trang điểm hay chỉnh lại tóc, trong khi Cường Đô La lại biến lời “phàn nàn” của vợ thành cơ hội dành lời khen cho bà xã.

Đáng chú ý, đây cũng không phải lần đầu vợ chồng Cường Đô La có những màn “tung hứng” như vậy trên mạng xã hội. Nếu nam doanh nhân thường xuyên chủ động đăng ảnh, trêu hoặc dành những lời có cánh cho vợ thì Đàm Thu Trang lại nhiều lần đáp lại bằng những câu ngắn gọn, hài hước.

Từ đăng ảnh vợ ngủ đến chuyện “nhổ tóc bạc” cho chồng

Tháng 10/2025, Cường Đô La từng khiến người theo dõi bật cười khi đăng hình Đàm Thu Trang đang ngủ trên ô tô, kèm một dòng trạng thái trêu bà xã. Sau khi phát hiện bài đăng, Đàm Thu Trang không “bỏ qua” mà lập tức bình luận: “Ủa. Từ khi đăng hình này em liên lạc với chồng em không được cả nhà ơi”. Màn đáp trả của cựu người mẫu khi đó nhanh chóng nhận được nhiều tương tác.

Trước đó, đầu năm 2025, Cường Đô La cũng chia sẻ một hình ảnh rất khác với những khoảnh khắc chỉn chu thường thấy. Trong ảnh, anh mặc trang phục công sở, còn Đàm Thu Trang ngồi bên cạnh cặm cụi nhổ tóc bạc cho chồng. Nam doanh nhân hài hước viết: "Không biết các đôi khác thế nào, chứ đôi này đến đoạn đè chồng ra nhổ tóc bạc rồi".

Đến dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới vào cuối tháng 7/2026, cách tương tác ấy vẫn không thay đổi. Cường Đô La đăng ảnh ôm hôn vợ và công khai bày tỏ rằng càng qua nhiều năm, anh càng yêu Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, thay vì đáp lại bằng một lời nhắn lãng mạn tương tự, Đàm Thu Trang đăng hình chồng đang xúc động và chỉ viết ngắn gọn: “Vợ biết rồi... nghe rồi. Nín”.

Một màn đối đáp khác từng xuất hiện khi Đàm Thu Trang không có mặt trong bữa ăn của ba con Cường Đô La. Khi cô bình luận về biểu cảm háo hức của con gái Suchin trước đồ ăn, chồng lập tức trêu: “Lêu lêu, có đứa không được đi ăn chung”. Đàm Thu Trang đáp rằng lâu lâu mẹ đi vắng để ba con có thời gian “hâm nóng tình cảm”.

Cuộc sống hôn nhân sau 7 năm về chung nhà

Đàm Thu Trang và Cường Đô La tổ chức đám cưới tại TP.HCM vào tháng 7/2019. Trước đó, hai người có khoảng thời gian tìm hiểu và dần công khai mối quan hệ. Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang gần như không còn hoạt động thường xuyên trong showbiz, dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh.

Tháng 8/2020, cặp đôi đón con gái đầu lòng Suchin. Đến tháng 5/2023, Đàm Thu Trang sinh con trai Sutin. Trong những hình ảnh được gia đình chia sẻ, Subeo - con trai của Cường Đô La - cũng thường xuyên xuất hiện bên bố, Đàm Thu Trang và hai em.

Ở một cuộc phỏng vấn, Đàm Thu Trang từng cho biết việc chăm con của hai vợ chồng có sự phân chia khá rõ: cô thường là người giữ nguyên tắc, còn Cường Đô La lại đóng vai người chơi và chiều các con. Dù lịch trình công việc bận rộn, nam doanh nhân vẫn dành thời gian cho gia đình và các con.

Dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới vừa qua, Cường Đô La cũng xúc động khi nhìn lại hành trình hôn nhân và cảm ơn bà xã vì chăm sóc anh cùng ba con Subeo, Suchin và Sutin. Nam doanh nhân cho rằng sự đồng lòng giữa hai vợ chồng là điều quan trọng trong quá trình cùng nhau xây dựng gia đình.