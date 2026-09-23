Tài sản hiện tại của Hà Đức Chinh

Hà Đức Chinh từng được xem là cầu thủ có khối tài sản nổi bật sau sự thành công của U23 Việt năm 2018.

Hà Đức Chinh (sinh năm 1997, Phú Thọ) từng có một trong những giai đoạn được chú ý nhất sự nghiệp khi cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc). Tiền đạo quê Phú Thọ vừa thi đấu nổi bật trên sân bóng vừa hài hước ngoài đời nên có lượng fan đông đảo.

Thế nhưng sau giai đoạn thăng hoa đó, Đức Chinh gặp chấn thương và không duy trì được phong độ ổn định trong thời gian dài. Những lần lên tuyển thưa dần, cơ hội đá chính cũng không còn thường xuyên như trước khiến tên tuổi của anh trên sân cỏ dần bớt sức nóng.

Hà Đức Chinh và vợ - Mai Hà Trang

Ở cuộc sống đời thường, tiền đạo sinh năm 1997 lại có những cột mốc đáng chú ý, đặc biệt là chuyện nhà cửa và tài sản.

Xây “biệt phủ” 3 tầng tặng mẹ sau kỳ tích Thường Châu

Ngay sau thành công tại U23 châu Á 2018, Đức Chinh bắt tay xây dựng một căn nhà mới cho gia đình ở quê. Công trình hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2019 và được xem như món quà anh dành tặng mẹ sau những năm tháng theo đuổi bóng đá.

Căn nhà có 3 tầng, diện tích mặt sàn khoảng 100m². Tổng chi phí xây dựng và trang bị nội thất được chia sẻ vào khoảng 2 tỷ đồng.

Không gian bên trong không đi theo kiểu trang trí cầu kỳ. Tông màu và nội thất chủ yếu hướng tới sự đơn giản, tiện dụng, phù hợp với sinh hoạt của gia đình. Tầng một gồm phòng khách và bếp, trong đó một chiếc tủ trưng bày nhiều huy chương, bằng khen cùng những món quà người hâm mộ gửi tặng Đức Chinh trở thành điểm đáng chú ý.

Căn nhà mà Hà Đức Chinh xây ở quê

Các phòng ngủ cũng được bố trí khá gọn gàng. Đặc biệt, nam cầu thủ dành riêng một phòng để tập thể lực, trang bị các thiết bị phục vụ việc rèn luyện ngay tại nhà.

Căn nhà có nhiều cửa sổ lớn, ban công rộng ở các tầng. Từ đây có thể nhìn ra khu vực cánh đồng và không gian chăn nuôi của gia đình. So với hình ảnh những căn biệt thự thường được gắn với cầu thủ nổi tiếng, ngôi nhà của Đức Chinh thiên về sự thoải mái và phục vụ sinh hoạt gia đình.

Mua căn hộ ở Hà Nội, làm hàng xóm của Quang Hải

Ngoài căn nhà tại quê, Đức Chinh còn sở hữu một căn hộ ở phía Tây Hà Nội. Căn hộ nằm trên trục Đại lộ Thăng Long, thuộc một khu đô thị có hệ thống tiện ích và không gian sống hiện đại. Quang Hải - người từng cùng Đức Chinh khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam - cũng được cho là sở hữu một căn hộ tại đây.

Căn hộ của Hà Đức Chinh ở Hà Nội

Đức Chinh không thường xuyên chia sẻ hình ảnh căn hộ lên mạng xã hội. Song qua một số hình ảnh hiếm hoi được Mai Hà Trang - vợ chàng cầu thủ công khai, không gian bên trong có diện tích rộng rãi, sử dụng tông nâu và xám làm màu chủ đạo. Nội thất được bố trí gọn gàng, ưu tiên công năng thay vì sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí.

Sau khi kết hôn, Mai Hà Trang cũng thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh không gian sống của gia đình vào những dịp lễ, Tết. Những góc nhỏ trong nhà được trang trí theo mùa, tạo cảm giác khác với hình ảnh căn hộ thường ngày.

Căn nhà được trang trí dịp Tết

Nguồn thu từ bóng đá

Bên cạnh những tài sản đáng chú ý, phần lớn nguồn lực tài chính của Hà Đức Chinh đến từ nhiều năm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Đáng chú ý, trong quá trình chuyển CLB, tiền lót tay từng là một khoản thu đáng kể của tiền đạo sinh năm 1997.

Hà Đức Chinh hiện đang thi đấu cho CLB Becamex TP.HCM

Cuối năm 2021, Hà Đức Chinh và CLB SHB Đà Nẵng không đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng do bất đồng về mức lương và tiền lót tay. Theo thông tin được công bố thời điểm đó, Đức Chinh mong muốn nhận 7,5 tỷ đồng tiền lót tay cho hợp đồng mới có thời hạn 3 năm. Phía đội bóng sông Hàn không đồng ý với mức này khi khoản lót tay cao nhất tại CLB khi đó được cho là khoảng 1,4 tỷ đồng/ năm.

Sau khi SHB Đà Nẵng dừng đàm phán, Hà Đức Chinh tìm được bến đỗ mới tại CLB Topenland Bình Định. Theo các thông tin được đăng tải khi đó, tiền đạo quê Phú Thọ nhận mức lương 45 triệu đồng/tháng, cùng khoản lót tay 1,8 tỷ đồng/năm trong 3 năm, tương đương 4,8 tỷ đồng cho cả thời hạn hợp đồng.

Từ năm 2024, Đức Chinh thi đấu cho CLB Becamex TP.HCM. Tiền đạo chỉ gắn bó với đội bóng trong một mùa giải trước khi chia tay. Đến tháng 8/2025, Hà Đức Chinh gia nhập Bắc Ninh FC, đội bóng tân binh của Giải hạng Nhất. Tại đây, anh có dịp tái ngộ HLV Park Hang-seo trong vai trò cố vấn của CLB. Gần nhất - tháng 9/2026, Hà Đức Chinh trở lại Becamex TP.HCM.

Các chi tiết về mức lương và tiền lót tay trong các bản hợp đồng sau này chưa được công bố.

(Tổng hợp - Ảnh: Internet & FBNV)