Mỹ nhân Việt cao 1m55 vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Nàng thơ nhạc Trịnh, khiến Wren Evans mê như điếu đổ

Mỹ nhân khiến Wren Evans say đắm vừa được đề cử đẹp nhất thế giới.

Mới đây, diễn viên Hoàng Hà trở thành gương mặt Việt tiếp theo được TC Candler gọi tên trong danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026. Trước nữ diễn viên, nhiều nghệ sĩ Việt như Chi Pu, Chi Xê, Lamoon, Han Sara... cũng từng xuất hiện trong danh sách đề cử này. Việc góp mặt giữa hàng trăm gương mặt đến từ nhiều quốc gia tiếp tục giúp Hoàng Hà nhận được sự chú ý, đặc biệt khi nữ diễn viên ngày càng được biết đến qua nhiều vai diễn và các sản phẩm âm nhạc có sự tham gia của cô.

Hoàng Hà được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026

Hoàng Hà từ lâu đã là gương mặt được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh. Song song với diễn xuất, nữ diễn viên còn xuất hiện trong không ít MV đình đám của Vpop. Sở hữu chiều cao 1m55 cùng gương mặt thanh tú, đôi mắt to và vẻ ngoài trẻ trung, trong trẻo, Hoàng Hà nhiều lần được các nghệ sĩ lựa chọn vào vai nữ chính trong những MV nổi tiếng của VPop.

Song song với diễn xuất, nữ diễn viên còn xuất hiện trong không ít MV đình đám của Vpop

Năm 2020, Hoàng Hà được nhiều khán giả biết đến hơn khi xuất hiện trong MV Nàng Thơ của Hoàng Dũng. Khi ấy, nữ diễn viên chưa phải gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhưng đã gây chú ý nhờ vẻ ngoài trong trẻo, gương mặt thanh tú và thần thái đậm chất thanh xuân.

MV Nàng Thơ

Trong MV, Hoàng Hà đảm nhận vai nữ chính, xuất hiện xuyên suốt câu chuyện tình được kể bằng những thước phim nhẹ nhàng, lãng mạn. Nhân vật của cô mang hình ảnh một cô gái trẻ dịu dàng, có phần mộng mơ, trở thành tâm điểm trong câu chuyện tình được xây dựng xoay quanh những rung động và cảm xúc tuổi trẻ.

Hoàng Hà là nữ chính MV Nàng Thơ của Hoàng Dũng

Không sở hữu vóc dáng nổi bật, Hoàng Hà vẫn tạo được sức hút riêng nhờ gương mặt sáng, đôi mắt có hồn cùng nụ cười rạng rỡ. Cách cô xuất hiện tự nhiên trước ống kính cũng giúp hình ảnh nữ chính giữ được sự gần gũi, phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng của ca khúc. Nàng Thơ vì thế trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý trong những năm đầu Hoàng Hà hoạt động nghệ thuật.

Nàng Thơ trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý trong những năm đầu Hoàng Hà hoạt động nghệ thuật

Hai năm sau, Hoàng Hà tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai Dao Ánh trong Em Và Trịnh, bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ cuộc đời và âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ hình ảnh cô gái trẻ trong MV của Hoàng Dũng đến “nàng thơ” Dao Ánh trên màn ảnh rộng, Hoàng Hà dần được khán giả nhớ đến với vẻ đẹp trong trẻo và khả năng hóa thân vào những các nhân vật.

Hoàng Hà vào vai Dao Ánh trong phim Em và Trịnh

Không chỉ gây chú ý với hình ảnh nàng thơ trong Nàng Thơ, Hoàng Hà còn có màn “đổi vibe” khá rõ khi xuất hiện trong MV Call Me của Wren Evans vào năm 2023. Trong sản phẩm này, nữ diễn viên không còn mang vẻ dịu dàng, mơ mộng quen thuộc mà hóa thân thành một cô gái cá tính, nổi loạn.

MV Call Me

Wren Evans vào vai chàng trai say mê cô gái này, dù chuyện tình đứng trước nhiều ngăn cản, anh vẫn bất chấp mọi thứ để ở bên người mình yêu. Câu chuyện của cả hai vì thế được đẩy giữa những khoảnh khắc ngọt ngào, quấn quýt xen lẫn giằng co, đối đầu, tạo nên một mối tình vừa mãnh liệt vừa đầy bất ổn.

Hoàng Hà và Wren Evans có tới 16 cảnh hôn trong MV Call Me

Điểm khiến Call Me được nhắc đến nhiều khi ra mắt còn nằm ở những cảnh thân mật của cặp đôi. Hoàng Hà và Wren Evans có tới 16 cảnh hôn trong MV, trải dài qua nhiều phân đoạn của câu chuyện. Với Hoàng Hà, đây cũng là một trong những lần cô thử sức với hình tượng táo bạo và khác biệt.

Ngoài Nàng Thơ và Call Me, Hoàng Hà còn từng xuất hiện trong nhiều MV Vpop khác, cho thấy cô là một trong những gương mặt nữ được các nghệ sĩ lựa chọn khá thường xuyên cho những câu chuyện tình bằng âm nhạc.

Hoàng Hà còn góp mặt trong nhiều MV khác của Vpop

Nữ diễn viên từng góp mặt trong Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp của Hòa Minzy, Giữa Đại Lộ Đông Tây của Uyên Linh, Quá Khứ Đôi, Hiện Tại Đơn của Đức Phúc hay Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ của Hoàng Dũng và Orange. Mỗi sản phẩm lại mang đến một hình ảnh khác của Hoàng Hà, từ cô gái dịu dàng, hoài niệm đến những nhân vật có màu sắc cá tính và nhiều diễn biến cảm xúc.

Có thể thấy, sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng chiều cao 1m55, Hoàng Hà nhiều lần được lựa chọn để xuất hiện trong những MV Vpop với các hình tượng khác nhau. Từ nàng thơ trong Nàng Thơ, cô gái nổi loạn ở Call Me đến những vai diễn giàu cảm xúc trong các sản phẩm khác, nữ diễn viên cho thấy sức hút riêng trước ống kính và khả năng biến hóa về hình ảnh.

Việc liên tục được chọn vào những dự án âm nhạc đáng chú ý cũng góp phần giúp Hoàng Hà tạo dấu ấn bên cạnh sự nghiệp diễn xuất

Việc liên tục được chọn vào những dự án âm nhạc đáng chú ý cũng góp phần giúp Hoàng Hà tạo dấu ấn bên cạnh sự nghiệp diễn xuất. Việc được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler cũng giúp Hoàng Hà nhận thêm sự chú ý.

Ảnh: FBNV