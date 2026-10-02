Wren Evans trước giờ trao giải Tinh Hà Say Hi: "Không biết mình sẽ được gì, hoặc có khi mình không được gì"

Wren Evans chia sẻ thẳng thắn trước thời khắc công bố kết quả Tinh Hà Say Hi.

Chiều tối 2/10, Đêm Chung Kết Công Bố Và Trao Giải của Tinh Hà Say Hi chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và truyền thông. Sau gần 3 tháng lên sóng, chương trình đã đi đến chặng cuối, với tâm điểm đổ dồn vào kết quả chung cuộc và danh sách Top 5 sẽ được công bố trong đêm nay.

Wren Evans tại thảm đỏ Chung Kết Công Bố Và Trao Giải của Tinh Hà Say Hi

Wren Evans xuất hiện bảnh bao tại đêm Trao giải

Xuất hiện tại Đêm Chung Kết Công Bố Và Trao Giải, Wren Evans tiếp tục thu hút sự chú ý với diện mạo cá tính. Nam ca sĩ diện nguyên cây trắng với áo sơ mi và quần đồng điệu, tạo điểm nhấn bằng họa tiết bông hoa màu đen nổi bật trên phần ngực áo. Cách phối trang phục tối giản nhưng vẫn có chi tiết tạo điểm nhấn giúp Wren Evans giữ được vẻ ngoài thanh lịch, cá tính và khác biệt khi xuất hiện tại sự kiện.

Wren Evans chia sẻ cảm xúc trước đêm Chung kết trao giải của Tinh Hà Say Hi

Là một trong những anh trai nổi bật của Tinh Hà Say Hi năm nay, Wren Evans cũng có những chia sẻ đáng chú ý ngay trước thềm Đêm Chung Kết Công Bố Và Trao Giải. Nam ca sĩ cho biết anh cảm thấy hồi hộp khi không biết mình sẽ nhận được kết quả như thế nào trong đêm chung kết. Nam ca sĩ chia sẻ "Cảm xúc lúc này thật sự rất hồi hộp, bởi mình không biết mình sẽ nhận được gì, và cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Thật ra, hôm nay là ngày để tất cả chúng tôi tôn vinh hành trình mà 24 anh trai đã cùng nhau trải qua trong suốt 5 tháng qua."

Wren Evans cảm thấy hồi hộp trước giờ công bố kết quả

Bên cạnh cảm xúc hồi hộp trước thời khắc công bố kết quả, Wren Evans cũng dành những lời cảm ơn cho các anh trai đồng hành cùng mình trong suốt hành trình vừa qua cũng như chương trình Tinh Hà Say Hi. Với nam ca sĩ, kết quả không phải điều duy nhất đáng nhớ, mà hành trình cùng 24 anh trai và những thành quả có được sau nhiều tháng đồng hành mới là điều đáng trân trọng.

Trong suốt hành trình tại Tinh Hà Say Hi, Wren Evans luôn là một trong những anh trai để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả

Trong suốt hành trình tại Tinh Hà Say Hi, Wren Evans luôn là một trong những anh trai để lại nhiều dấu ấn nhờ màu sắc âmhttps://kenh14.vn/wren-evans.html nhạc riêng biệt và tư duy sáng tác, sản xuất nổi bật. Không chỉ xuất hiện với vai trò người biểu diễn, nam ca sĩ còn trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng màu sắc cho nhiều sân khấu, qua đó cho thấy khả năng biến hóa và tinh thần thử nghiệm xuyên suốt chương trình.

Ngay từ những sân khấu đầu tiên, Wren Evans đã tạo được sự chú ý với cách xử lý âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân. Anh góp mặt trong nhiều tiết mục như IDNAT, Mưa Vội Phóng và SECRET, mỗi sân khấu lại mang đến một màu sắc khác nhau. Đặc biệt, SECRET trở thành một trong những tiết mục được chú ý nhất của nam ca sĩ và ghi nhận lượng lượt xem nổi bật, cho thấy sức hút của Wren Evans đối với khán giả.

Wren Evans có nhiều tiết mục được đánh giá cao tại Tinh Hà Say Hi

Không dừng lại ở một màu sắc âm nhạc quen thuộc, Wren Evans liên tục thử nghiệm trong từng vòng thi. Chính sự biến hóa này giúp hành trình của nam ca sĩ tại Tinh Hà Say Hi không bị lặp lại, đồng thời cho thấy rõ quá trình anh mở rộng giới hạn của bản thân.

Trong số các anh trai, Wren Evans cũng được nhiều khán giả dự đoán sẽ có mặt trong Best 5 và thường được gọi tên trong các cuộc bàn luận về vị trí Quán quân

Nhìn lại gần 3 tháng tại Tinh Hà Say Hi, Wren Evans có thể được xem là một trong những anh trai tạo ra nhiều màu sắc nhất chương trình. Từ sáng tác, sản xuất đến trình diễn, nam ca sĩ liên tục cho thấy sự chủ động trong việc làm mới bản thân. Trong số các anh trai, Wren Evans cũng được nhiều khán giả dự đoán sẽ có mặt trong Best 5 và thường được gọi tên trong các cuộc bàn luận về vị trí Quán quân.