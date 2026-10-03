Cõi mạng nổi giận khi JustaTee cảm ơn “anh tài” tại Tinh Hà Say Hi

Phát biểu mới nhất của JustaTee đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Đêm Chung Kết Công Bố Và Trao Giải Tinh Hà Say Hi diễn ra vào tối 2/10, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những giải thưởng được trao cho các Anh Trai sau hành trình dài, bên cạnh các giải thưởng chương trình còn có nhiều khoảnh khắc đáng chú ý trên sân khấu. Trong đó, sự xuất hiện của JustaTee tại phần trao giải nhanh chóng nhận được sự quan tâm và bàn luận khắp mạng xã hội khi nam nghệ sĩ có những chia sẻ về hành trình sáng tạo của các Anh Trai.

Đoạn phát biểu của JustaTee khi trước khi trao giải The Music Creative Icon (Anh Trai Sáng Tạo Âm Nhạc Ấn Tượng Nhất)

Tại phần trao giải The Music Creative Icon (Anh Trai Sáng Tạo Âm Nhạc Ấn Tượng Nhất), JustaTee cùng Anh Trai Nhậm Phương Nam đảm nhận vai trò trao giải. Trước khi công bố kết quả, JustaTee có những chia sẻ về hành trình sáng tạo cũng như những nỗ lực của các Anh Trai trong quá trình thực hiện các tiết mục âm nhạc.

JustaTee cho biết: “Điều chỉ có ở Anh Trai Say Hi hay Tinh Hà Say Hi chính là deadline của chương trình. Trong hai tuần phải đảm bảo việc sáng tạo, làm nhạc, biên đạo... Hai tuần đó gói gọn rất nhiều thứ và thực sự rất áp lực”.

Theo JustaTee, chính sự sáng tạo và tinh thần làm nghề của các nghệ sĩ đã giúp họ vượt qua những áp lực đến từ chương trình, đặc biệt là những deadline liên tục được đặt ra. Anh cũng dành lời ghi nhận cho nỗ lực của các Anh Trai khi đã hoàn thành tốt những thử thách mà chương trình đưa ra.

Cuối lời phát biểu, JustaTee gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ và gọi họ là các "anh tài"

“Nhưng chính những sự sáng tạo từ chính nghệ sĩ mới là thứ để vượt qua những áp lực bên ngoài từ chương trình như deadline. Chính các nghệ sĩ là người hoàn thành tốt và xuất sắc các chông gai và thử thách chương trình đặt ra. Xin cảm ơn các anh tài”. - Justee phát biểu trước khi trao giải

Sau phát biểu của JustaTee tại phần trao giải, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những tranh luận xoay quanh cách nam nghệ sĩ sử dụng một số cụm từ trong phần chia sẻ. Đáng chú ý, việc JustaTee nhắc đến “chông gai”, đồng thời gửi lời cảm ơn và gọi các nghệ sĩ là “Anh Tài” khiến một bộ phận khán giả không đồng tình.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh cãi xung quanh phát biểu của JustaTee

Lý do là Anh Tài vốn là cách gọi dành cho các nghệ sĩ tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Vì vậy, một số ý kiến cho rằng cách gọi này không phù hợp với bối cảnh Tinh Hà Say Hi, trong khi cụm từ “chông gai” cũng được cho là dễ khiến khán giả liên tưởng đến chương trình khác.

Không ít bình luận thể hiện sự không hài lòng, thậm chí thẳng thắn gọi JustaTee là “vô duyên” khi cho rằng nam nhạc sĩ sử dụng những cách gọi và cụm từ không phù hợp với bối cảnh Tinh Hà Say Hi. Một số ý kiến cho rằng phát biểu này khiến họ khó chịu, đặc biệt khi JustaTee vốn là người đồng hành lâu năm với Vũ Trụ Say Hi và giữ vai trò quan trọng trong nhiều chương trình. Nhiều bài đăng bàn luận về phát biểu của nam nhạc sĩ được chia sẻ rộng rãi, thu hút lượng tương tác lớn và liên tục xuất hiện thêm những bình luận trái chiều.

Bên cạnh những ý kiến không đồng tình, một bộ phận khán giả cũng cho rằng phát biểu của JustaTee có thể là sự nhầm lẫn

Bên cạnh những ý kiến không đồng tình, một bộ phận khán giả cũng cho rằng phát biểu của JustaTee có thể xuất phát từ việc nam nghệ sĩ hồi hộp hoặc chưa diễn đạt chính xác trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu. Theo quan điểm này, những cụm từ được sử dụng có thể chỉ là một sự nhầm lẫn trong lúc phát biểu và không nhất thiết mang hàm ý nào khác. Vì vậy, một số khán giả cho biết họ lựa chọn bỏ qua thay vì đặt nặng những câu chữ này.

JustaTee là giám đốc âm nhạc của Tinh Hà Say Hi và các chương trình khác của Vũ Trụ Say Hi

JustaTee cũng là một trong những nghệ sĩ đồng hành xuyên suốt với Vũ Trụ Say Hi trong nhiều mùa. Từ Anh Trai Say Hi 2024, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Say Hi 2025 đến Tinh Hà Say Hi, nam nghệ sĩ đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, trong đó có vị trí Giám đốc Âm nhạc, đồng thời tham gia sản xuất âm nhạc cho các chương trình. Chính vì vậy, phát biểu của JustaTee tại đêm trao giải lần này càng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, những tranh luận xoay quanh phát biểu của nam nhạc sĩ vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.