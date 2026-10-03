Không còn gì để bàn cãi về ngôi vị Quán quân của Quang Hùng MasterD

Quang Hùng MasterD đã có hành trình trọn vẹn và kết quả hoàn toàn thuyết phục tại Tinh Hà Say Hi.

Sau gần 3 tháng lên sóng, chương trình Tinh Hà Say Hi đã đi đến hồi kết, tìm ra Top 5 Best gồm Quang Hùng MasterD, CONGB, Dương Domic, buitruonglinh và CAPTAIN BOY. Cùng với đó, danh hiệu Quán quân Tinh Hà Say Hi mùa đầu tiên cũng chính thức thuộc về Quang Hùng MasterD.

Danh hiệu Quán quân Tinh Hà Say Hi mùa đầu tiên cũng chính thức thuộc về Quang Hùng MasterD

Việc Quang Hùng MasterD giành chiến thắng không chỉ thu hút sự quan tâm của khán giả mà còn là kết quả xứng đáng không phải bàn cãi, khi nam ca sĩ liên tục để lại dấu ấn trong suốt thời gian tham gia chương trình.

Cứ ra nhạc là có Top 1: "Cỗ máy tạo hit" gọi tên Quang Hùng MasterD

Ngay từ khi được công bố tham gia Tinh Hà Say Hi, Quang Hùng MasterD đã là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm. Sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng những kỹ năng về trình diễn, sáng tác và sản xuất âm nhạc từng được thể hiện tại Anh Trai Say Hi 2024, nam ca sĩ bước vào chương trình với nhiều kỳ vọng. Với những kinh nghiệm đã có, tại Tinh Hà Say Hi, Quang Hùng tiếp tục mang đến một phiên bản ngày càng hoàn thiện hơn, thậm chí còn cho thấy rõ hơn khả năng sáng tạo và dẫn dắt của mình.

Quang Hùng MasterD bước vào Tinh Hà Say Hi với rất nhiều sự quan tâm và kì vọng

Khởi đầu với 50 Cuộc Gọi Nhỡ tại Live Stage 1, Quang Hùng MasterD kết hợp cùng CoolKid, Cody Nam Võ và Jaysonlei. Dù CoolKid là người giữ vai trò thủ lĩnh đội hình, Quang Hùng vẫn để lại dấu ấn rõ nét khi tham gia vào quá trình sáng tác và làm nhạc. Sau khi lên sóng, ca khúc nhanh chóng bứt phá trên đường đua âm nhạc, từng vươn lên vị trí #1 YouTube Trending Việt Nam chỉ khoảng 8 giờ sau khi phát hành. Đây cũng là tiết mục đầu tiên của chương trình đạt vị trí này. Sang Live Stage 2, anh đảm nhận vai trò đội trưởng cùng Song Luân, JSOL, Sơn.K và EMIL VERGO tạo nên Mộng Duyên, tiếp tục vươn lên #1 YouTube Trending và đạt hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày.

Tiết mục Secrect - The Hit Icon của Tinh Hà Say Hi

Đặc biệt, dấu mốc rực rỡ nhất phải kể đến Live Stage 3 khi anh giữ vai trò liên quân trưởng, định hướng thực hiện EP Trạm Đến Em. Trong đó, ca khúc Secret kết hợp cùng Wren Evans, Cody Nam Võ và CONGB đã tạo nên cơn sốt lớn. Tiết mục từng đạt vị trí #1 Video Trending trên YouTube Việt Nam, hiện đã vượt mốc 20 triệu lượt xem trên YouTube và được trao danh hiệu The Hit Icon tại đêm Chung kết với hơn 2,7 tỷ lượt nghe trên các nền tảng phát hành.

Secrect hiện tại đã vượt mốc 20 triệu lượt xem trên YouTube và hơn 2,7 tỷ lượt nghe trên các nền tảng phát hành

Sức hút tạo hit của nam ca sĩ tiếp tục được duy trì ổn định ở những chặng sau. Tại Live Stage 4, LAVIEM do Quang Hùng làm đội trưởng từng vươn lên #1 Video YouTube Music Videos Daily tại Việt Nam. Ngay sau đó, tiết mục Trễ Giờ Cơm cùng WEAN, Sơn.K, Xuân Định K.Y cũng giành vị trí #1 Top Videos Trending YouTube. Đến sân khấu solo trước thềm Chung kết, ca khúc CASTING tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa của anh khi chỉ mất chưa đầy 11 giờ để chiếm lĩnh vị trí Top 1 iTunes Việt Nam.

Xuyên suốt hành trình tại Tinh Hà Say Hi, Quang Hùng MasterD gần như duy trì một phong độ vô cùng ấn tượng khi hàng loạt ca khúc nhiều lần vươn lên vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng

Có thể thấy, xuyên suốt hành trình tại Tinh Hà Say Hi, Quang Hùng MasterD gần như duy trì một phong độ vô cùng ấn tượng khi hàng loạt ca khúc có sự tham gia của anh đều nhận được sự yêu thích từ khán giả, thậm chí nhiều lần vươn lên vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng.

Bệ phóng fandom vững vàng, có lợi thế lớn ở cuộc đua vote

Bên cạnh những dấu ấn trên sân khấu, một yếu tố quan trọng khác góp phần tạo nên chiến thắng của Quang Hùng MasterD chính là lượng người hâm mộ đông đảo đã được xây dựng từ trước. Đặc biệt, sau Anh Trai Say Hi 2024, nam ca sĩ có thêm một cộng đồng người hâm mộ trẻ hoạt động khá mạnh, thường xuyên đồng hành cùng anh trong các dự án âm nhạc, sân khấu và những hoạt động bình chọn. Đây cũng là lợi thế đáng kể khi Quang Hùng bước vào một chương trình có yếu tố bình chọn từ khán giả như Tinh Hà Say Hi.

Một yếu tố quan trọng khác góp phần tạo nên chiến thắng của Quang Hùng MasterD chính là lượng người hâm mộ đông đảo

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sức hút của Quang Hùng tại chương trình không chỉ đến từ lượng fan có sẵn. Qua từng livestage, nam ca sĩ liên tục có sản phẩm đạt thành tích tốt, nhiều lần xuất hiện ở vị trí dẫn đầu trên các bảng xếp hạng, đồng thời giữ được độ nhận diện xuyên suốt gần 3 tháng phát sóng. Chính những thành tích này tạo thêm cơ sở để người hâm mộ tiếp tục đồng hành và cũng giúp hình ảnh của Quang Hùng được duy trì trong cuộc đua đến những vòng cuối.

Sở hữu fandom đông đảo giúp Quang Hùng có lợi thế lớn trong cuộc đua bình chọn

Đáng nói hơn, cộng đồng người hâm mộ của Quang Hùng còn cho thấy khả năng huy động và đồng lòng khá rõ rệt trong những thời điểm quan trọng. Khi chương trình bước vào giai đoạn bình chọn quyết định, lực lượng này trở thành một nguồn ủng hộ lớn phía sau nam ca sĩ. Sự kết hợp giữa lượng fan được tích lũy từ trước, sức hút của các sản phẩm tại chương trình và phong độ tương đối ổn định qua từng livestage đã tạo nên một hành trình ngày càng có nhiều lợi thế cho Quang Hùng.

Tinh Hà Say Hi lựa chọn Quán quân bằng hình thức bình chọn từ khán giả

Lợi thế về lượng người hâm mộ càng phát huy rõ khi Tinh Hà Say Hi lựa chọn Quán quân bằng hình thức bình chọn từ khán giả. Đây không phải giải thưởng được quyết định hoàn toàn bởi đánh giá chuyên môn hay thành tích sân khấu, mà phụ thuộc trực tiếp vào lựa chọn của khán giả. Và ở cuộc đua này, Quang Hùng có một nền tảng rất rõ khi sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo, được hình thành và phát triển mạnh từ Anh Trai Say Hi 2024.

Chiến thắng thuyết phục khép lại hành trình 3 tháng bùng nổ

Dẫu vậy, chiến thắng của nam ca sĩ không đơn thuần chỉ dựa vào lợi thế fandom. Điều đáng ghi nhận là Quang Hùng không chỉ tạo dấu ấn bằng những sân khấu của riêng mình mà còn ngày càng thể hiện rõ vai trò của một người dẫn dắt. Từ thành viên trong đội hình ở Live Stage 1, anh dần trở thành đội trưởng, rồi liên quân trưởng, trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo và hoàn thiện các sản phẩm âm nhạc.

Quang Hùng mang đến Tinh Hà Say Hi một phiên bản nâng cấp hơn rất nhiều so với Anh Trai Say Hi 2024

Chính sự thay đổi ấy giúp hành trình của Quang Hùng tại Tinh Hà Say Hi không đơn thuần là câu chuyện về những ca khúc đạt thành tích tốt, mà còn là quá trình cho thấy sự trưởng thành rõ nét về bản lĩnh âm nhạc qua từng vòng thi. Với Quang Hùng, việc cùng lúc sở hữu hai lợi thế là âm nhạc được yêu thích và một cộng đồng người hâm mộ đông đảo khiến chiến thắng càng có cơ sở. Tuy nhiên, việc Quang Hùng không có thêm giải thưởng cá nhân nào tại đêm Chung kết ngoài danh hiệu dành cho Secret cũng ít nhiều tạo cảm giác tiếc nuối.

Với Quang Hùng, việc cùng lúc sở hữu hai lợi thế là âm nhạc được yêu thích và một cộng đồng người hâm mộ đông đảo khiến chiến thắng càng có cơ sở

Kết lại, Quang Hùng MasterD đã có một hành trình đẹp và trọn vẹn tại Tinh Hà Say Hi, từ những kỳ vọng ban đầu đến loạt sân khấu liên tục tạo dấu ấn và cuối cùng là ngôi vị Quán quân. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định vị thế của nam ca sĩ trên đường đua âm nhạc, đồng thời mở ra một chặng đường mới với nhiều dấu ấn đáng chờ đợi trên thị trường. Sau Tinh Hà Say Hi, Quang Hùng MasterD đang có trong tay cả một fandom mạnh, những sản phẩm được khán giả đón nhận và sức hút ngày càng lớn, tạo tiền đề để anh tiếp tục khẳng định tên tuổi bằng những dự án âm nhạc tiếp theo.

Quang Hùng MasterD đã có một hành trình đẹp và trọn vẹn tại Tinh Hà Say Hi

Ảnh: Tinh Hà Say Hi/FBNV