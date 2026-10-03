9 mỹ nhân kiếm 7000 tỷ/năm: 3 ngày không tắm, bận đến mức tẩy trang cũng không làm xong

Nhiều người phải sốc trước cường độ làm việc của 9 mỹ nhân này.

Một chia sẻ của Sana (TWICE) trong một chương trình truyền hình đang nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều người hâm mộ và khán giả. Cụ thể, trong tập phát sóng mới nhất của chương trình do Sana làm MC, nữ thần tượng đã chia sẻ với Junho (2PM) rằng trong thời điểm cô hoạt động cùng nhóm, TWICE từng có những giai đoạn vô cùng bận rộn.

Một chia sẻ của Sana (TWICE) với Junho (2PM) trong một chương trình truyền hình đang nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều người hâm mộ và khán giả



Theo chia sẻ của Sana, có thời điểm nhóm bận đến mức cả 9 thành viên không thể tắm rửa trong suốt 3 ngày. TWICE chỉ kịp tẩy trang, dặm lại lớp make up mới rồi tiếp tục di chuyển đến lịch trình tiếp theo. Đôi khi, cả nhóm còn phải lên máy bay ngay sau khi kết thúc chương trình âm nhạc, trong khi vẫn mặc nguyên trang phục biểu diễn.

Theo chia sẻ của Sana, có thời điểm nhóm bận đến mức cả 9 thành viên không thể tắm rửa trong suốt 3 ngày

Chia sẻ của Sana nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, khi nhiều người bất ngờ trước lịch trình bận rộn đến khó tin của TWICE. Không ít khán giả thừa nhận họ gần như không thể tưởng tượng được một nhóm nhạc nữ hàng đầu lại từng có những giai đoạn phải làm việc với cường độ dày đặc đến như vậy. Ngay cả những nhu cầu sinh hoạt cơ bản như tắm rửa cũng không có thời gian thực hiện, khiến nhiều người càng thêm nể phục cường độ làm việc và sự bền bỉ của các thành viên trong suốt những năm qua.

Nnhiều người càng thêm nể phục cường độ làm việc và sự bền bỉ của TWICE trong suốt những năm qua

Kể từ khi ra mắt vào năm 2015, TWICE đã có hơn một thập kỷ hoạt động liên tục với lịch trình dày đặc, gần như không có khoảng nghỉ. Sau cú hit Cheer Up, TWICE nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng hàng đầu, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng tần suất hoạt động và phát hành sản phẩm âm nhạc dày đặc.

Trong hơn 11 năm sự nghiệp, TWICE đã phát hành tổng cộng 35 album tại thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, gồm 10 album phòng thu, 14 mini album, 5 album đặc biệt/tái bản và 6 album tổng hợp, tuyển tập. Gần như trong suốt thời gian qua, trừ năm 2026, mỗi năm TWICE đều có màn comeback. Con số này phần nào cho thấy khối lượng hoạt động âm nhạc đáng kể của nhóm trong suốt hành trình hơn một thập kỷ.

Gần như trong suốt thời gian qua, trừ năm 2026, mỗi năm TWICE đều có màn comeback

Trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp vào năm 2018, cả 9 thành viên gần như đã hoạt động hết công suất. Riêng tại Hàn Quốc, TWICE có tới 4 lần phát hành sản phẩm trong năm, lần lượt với What Is Love? vào tháng 4, Summer Nights vào tháng 7, YES Or YES vào tháng 11 và The Year Of "Yes" vào tháng 12. Xen kẽ giữa những lần trở lại, nhóm còn liên tục thực hiện các hoạt động quảng bá và biểu diễn.

Tại Nhật Bản, lịch trình của TWICE cũng không kém phần dày đặc với loạt đĩa đơn Candy Pop, Wake Me Up, ca khúc I Want You Back, album BDZ, Stay By My Side và bản tái phát hành BDZ. Đáng chú ý, các hoạt động âm nhạc này còn diễn ra song song với lịch trình biểu diễn dày đặc tại nhiều quốc gia.

TWICE từng có một năm 2018 vô cùng bận rộn với 6 màn comeback xen kẻ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản

Năm 2018, TWICE còn thực hiện tour diễn Twiceland Zone 2 - Fantasy Park đi qua 5 quốc gia, đồng thời tổ chức TWICE Showcase Live Tour 2018 "Candy Pop" tại Nhật Bản và TWICE 1st Arena Tour 2018 "BDZ". Từ Hàn Quốc sang Nhật Bản rồi tiếp tục di chuyển đến nhiều quốc gia khác, lịch trình của nhóm gần như nối tiếp nhau trong suốt cả năm.

Đặc biệt vào cuối tháng 12/2017. Khi phải liên tục di chuyển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản để tham gia các chương trình cuối năm, JYP Entertainment đã thuê chuyên cơ riêng cho 9 thành viên nhằm đảm bảo nhóm có thể kịp xuất hiện tại các sân khấu theo đúng lịch trình.

Cụ thể, ngày 29/12/2017, TWICE bay sang Nhật Bản để tham gia tổng duyệt cho NHK Kōhaku Uta Gassen. Ngay sau khi hoàn thành lịch trình tại Nhật, nhóm lập tức trở về Hàn Quốc để tham gia KBS Song Festival 2017 diễn ra trong tối cùng ngày. Đến ngày 30/12, các thành viên lại tiếp tục bay trở lại Nhật Bản để chuẩn bị cho sân khấu Kōhaku.

TWICE từng di chuyển bằng chuyên cơ để di chuyển cho lịch trình tại Hàn và Nhật trong các ngày cuối năm năm 2017

Việc phải sử dụng chuyên cơ để chạy lịch trình giữa hai quốc gia chỉ trong thời gian ngắn cho thấy cường độ hoạt động của TWICE khi ấy dày đặc đến mức nào. Hình ảnh 9 thành viên xuất hiện bên trong và trước cửa chiếc chuyên cơ từng nhận được nhiều sự chú ý, nhưng phía sau những khoảnh khắc tưởng như hào nhoáng ấy lại là một lịch trình gần như kín đặc, khi các thành viên phải liên tục di chuyển để kịp hoàn thành từng sân khấu.

TWICE vừa hoàn thành tour diễn kéo dài 359 ngày đi qua 4 thành phố với tổng cộng 81 đêm diễn

Mới đây nhất, chuyến tour diễn This Is For vừa kết thúc vào giữa tháng 7 một lần nữa cho thấy lịch trình vô cùng bận rộn của nhóm. Khởi động từ tháng 7/2025, tour đi qua 44 thành phố với tổng cộng 81 đêm diễn. Trong gần một năm, 9 thành viên liên tục di chuyển giữa châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu và nhiều thị trường khác để hoàn thành lịch trình.

Trong đó, TWICE từng có ba oncert tại Sân vận động Quốc gia Tokyo quy tụ tổng cộng khoảng 240.000 khán giả, tương đương 80.000 người mỗi đêm

Riêng chặng Bắc Mỹ đã thu hút khoảng 550.000 khán giả. Tại Nhật Bản, TWICE tiếp tục cho thấy sức hút khi tổ chức các đêm diễn sân vận động trước hàng chục nghìn người. Ba concert tại Sân vận động Quốc gia Tokyo quy tụ tổng cộng khoảng 240.000 khán giả, tương đương 80.000 người mỗi đêm.

Sau concert tại Seoul vào giữa tháng 7, TWICE chính thức khép lại hành trình lưu diễn kéo dài 359 ngày. Sau hơn một thập kỷ hoạt động với lịch trình dày đặc, 9 thành viên sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi đến hết năm trước khi trở lại với những kế hoạch mới.

This Is For World Tour hiện đã ghi nhận doanh thu rất lớn, riêng chặng châu Á đạt khoảng 122,77 triệu USD, tương đương hơn 3.200 tỷ đồng

Theo những dữ liệu doanh thu đã được công bố, This Is For World Tour hiện đã ghi nhận doanh thu rất lớn từ các chặng được thống kê. Riêng chặng châu Á đạt khoảng 122,77 triệu USD, tương đương hơn 3.200 tỷ đồng, với hơn 866.000 vé được ghi nhận. Trong khi đó, chặng Bắc Mỹ mang về khoảng 71,9 triệu USD, tương đương gần 1.900 tỷ đồng.

Như vậy, riêng hai chặng châu Á và Bắc Mỹ đã mang về khoảng 194,7 triệu USD, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải doanh thu cuối cùng của toàn bộ tour khi This Is For Tour còn có các chặng diễn ra tại châu Đại Dương và nhiều thị trường khác, trong khi dữ liệu của một số đêm diễn chưa được thống kê đầy đủ.

Dựa trên quy mô 81 đêm diễn cùng lượng khán giả và giá vé ở các chặng đã được công bố, tổng doanh thu toàn tour được ước tính có thể vào khoảng 270 triệu USD, tương đương khoảng 7.000 tỷ đồng

Dựa trên quy mô 81 đêm diễn cùng lượng khán giả và giá vé ở các chặng đã được công bố, tổng doanh thu toàn tour được ước tính có thể vào khoảng 270 triệu USD, tương đương khoảng 7.000 tỷ đồng cho 359 ngày làm việc không ngừng nghỉ.

Nhìn vào khối lượng phát hành và biểu diễn trong suốt sự nghiệp, có thể phần nào hiểu vì sao Sana lại nhắc đến những giai đoạn TWICE bận rộn đến mức không có thời gian cho cả những nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Đằng sau hàng loạt sân khấu chỉn chu và những sản phẩm liên tục xuất hiện là một lịch trình làm việc với cường độ rất cao mà 9 thành viên đã trải qua trong suốt hơn một thập kỷ.

Ảnh: X