Thảm đỏ Tinh Hà Say Hi: Thanh Thuỷ - Uyển Ân đọ visual, Quang Hùng MasterD và dàn Anh Trai đồng loạt đổ bộ

Chỉ còn ít phút nữa, quán quân của Tinh Hà Say hi sẽ chính thức lộ diện.

Tối 2/10, đêm công bố và trao giải Tinh Hà Say Hi chính thức diễn ra, khép lại hành trình của 24 Anh Trai. Trước khi bước vào những diễn biến chính trên sân khấu, khu vực thảm đỏ trở thành tâm điểm khi đông đảo nghệ sĩ góp mặt, giao lưu cùng khán giả và truyền thông.

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên tại khu vực thảm đỏ, dàn Anh Trai đã tạo nên màn đọ visual tưng bừng. CONGB gây chú ý trong bộ outfit trắng đen nổi bật, mang đến hình ảnh vừa điển trai, phát sáng. Nam ca sĩ liên tục tạo dáng trước ống kính. Nếu CONGB mang đến vẻ ngoài sắc lạnh thì WEAN lại ghi điểm bởi hình ảnh thời thượng.

CONGB với visual phát sáng

WEAN và CONGB gấp đôi nhan sắc

Quang Hùng MasterD cũng nhanh chóng chiếm spotlight với bộ suit đen. Những đường kẻ trên trang phục giúp nam ca sĩ nổi bật dưới ánh đèn thảm đỏ. Cody Nam Võ xuất hiện với diện mạo lịch lãm trong bộ outfit trắng cầu kỳ, điểm nhấn là găng tay đen. Trong khi đó, các Anh Trai khác cũng lần lượt xuất hiện với những lựa chọn thời trang riêng, từ suit trắng, đen đến những thiết kế phá cách.

Không khí thảm đỏ càng trở nên rộn ràng khi các Anh Trai tranh thủ hội ngộ, chụp ảnh cùng nhau. Những khoảnh khắc dàn Tinh Hà Say Hi đứng chung khung hình tạo nên màn đọ visual tưng bừng.

Quang Hùng MasterD trong bộ suit đen, người được nhiều người kỳ vọng sẽ có vị trí cao ở lễ trao giải

Cody Nam Võ trong outfit "chặt chém" không kém

Jaysonlei nhí nhảnh trên thảm đỏ

Dương Domic cool ngầu trên thảm đỏ

Dàn Anh Trai buitruonglinh, CoolKid và Đặng Hồng Hải cùng đổ bộ trên thảm đỏ

Song Luân và Nhâm Phương Nam

Bên cạnh dàn Anh Trai, nhiều sao Việt cũng đổ bộ khiến thảm đỏ trở nên tưng bừng. Gây chú ý là màn đổ bộ của Hoa hậu Thanh Thuỷ. Nàng hậu trong trang phục cá tính, khoe vai trần gợi cảm. Visual vừa quyến rũ vừa mới mẽ khiến Thanh Thuỷ nổi bần bật trên thảm đỏ.

Đọ sắc nét căng với Thanh Thuỷ là Uyển Ân. Trong chiếc đầm trắng đính kết lấp lánh, Uyển Ân khoe sắc vóc thon gọn, visual ngày càng thăng hạng. Trên thảm đỏ, em gái Trấn Thành khoe thần sắc sang trọng, không kém cạnh Hoa hậu là mấy.

Thanh Thuỷ cực cá tính trên thảm đỏ

Uyển Ân nền nã trong "bộ cánh" lộng lẫy

Hành trình đi đến đêm Gala cũng đã trải qua nhiều vòng thi với những màn trình diễn tạo được độ thảo luận lớn. Trong những chặng cuối, cuộc cạnh tranh càng trở nên đáng chú ý khi thứ hạng bình chọn liên tục thay đổi. Theo thông tin được công bố trước đêm trao giải, nhóm những nghệ sĩ có lượt bình chọn cao gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Captain Boy, CONGB và Sơn.K. Đây là thứ hạng tại thời điểm chương trình công bố, không phải kết quả cuối cùng.