Kendall Jenner bị "hồng hài nhi" đào mỏ?

Nhiều người tỏ ra lo ngại cho mối quan hệ của Kendall Jenner và bạn trai mới Jacob Elordi.

Vào ngày 2/10, Kendall Jenner và Jacob Elordi được bắt gặp tìm nhà mới cùng nhau tại Los Angeles, làm dấy lên đồn đoán cặp đôi sắp sống chung. Sau đó, Page Six đã làm rõ rằng cặp đôi đang tìm nhà mới cho Jacob Elordi. Lý do là bởi anh đã hết hạn hợp đồng thuê nhà cũ, nên hiện tại đang ở ké nhà của Kendall Jenner.

Chính vì vậy nên cặp đôi đã cùng nhau tìm nhà mới cho Jacob Elordi, chứ không phải để cả hai dọn vào sống chung. Được biết, nam diễn viên sinh năm 1997 không có nhà riêng, trước ở nhà thuê, nên hiện tại anh muốn mua nhà riêng. Dù vậy, anh cũng không áp lực phải vội tìm nhà mới vì ở nhà của bạn gái quá thoải mái.

Jacob Elordi đang ở nhà của Kendall Jenner do chưa tìm được nhà mới. Ảnh: Page Six

Thông tin này lập tức làm dấy lên những tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Kendall Jenner đang bị "hồng hài nhi" kém 2 tuổi dựa dẫm, thậm chí "đào mỏ". Trước đó, có thông tin cho rằng nàng siêu mẫu là người chi trả trọn tình phí, bao gồm những kỳ nghỉ xa hoa đắt đỏ và giúp Jacob Elordi làm quen với những nhân vật quyền lực trong giới giải trí. Khoảng cách danh tiếng, tài sản của cặp đôi cũng quá chênh lệch. Trong khi Kendall Jenner là siêu mẫu hàng đầu thế giới với khối tài sản 150 triệu USD thì bạn trai cô chỉ mới có chút danh tiếng và tài sản 4 triệu USD.

Nhiều người lo ngại Kendall Jenner đang bị bạn trai lợi dụng, "đào mỏ". Ảnh: Page Six

Theo Page Six, 1 số thành viên gia đình Kardashian đã đưa ra lời cảnh báo "cần phải cận thận" với nữ người mẫu sinh 1995. Họ nghi ngờ Jacob Elordi hẹn hò với Kendall Jenner vì muốn thu hút sự chú ý của truyền thông để đánh bóng tên tuổi. Đặc biệt Khloé Kardashian rất lo lắng về vấn đề tài chính chênh lệch và lịch sử tình trường đào hoa của Jacob Elordi. Khloé Kardashian từng bị người chồng cũ Tristan Thompson lợi dụng nên cô rất dè chừng và liên tục khuyên em gái phải tỉnh táo, sáng mắt trong chuyện tình cảm.

Dù vậy, nhiều fan không đồng tình với nhận định Jacob Elordi đang lợi dụng Kendall Jenner. Họ cho rằng yêu nhau thì giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Và yêu đương là chuyện của 2 người, nếu họ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc thì người ngoài không nên lên tiếng.

Số khác cho rằng việc Kendall Jenner giúp đỡ bạn trai là chuyện thường tình. Ảnh: Page Six

Chuyện tình của Kendall Jenner và Jacob Elordi chớm nở vào đầu năm 2026 sau khi họ nhiều lần gặp gỡ nhau tại Coachella và một số sự kiện lớn khác. Vì là bạn thân lâu năm nên Kendall Jenner rất thận trọng trong chuyện tình với Jacob Elordi. Tuy nhiên, dưới sự thúc đẩy của vợ chồng Justin Bieber và em gái Kylie Jenner, Kendall Jenner đã cho Jacob Elordi cơ hội.

Theo tờ Page Six, chuyến đi Hawaii vào tháng 4 "đã thay đổi mọi thứ", giúp 2 người gần gũi hơn và khiến Kendall Jenner bất ngờ vì mức độ nghiêm túc của mối quan hệ. Cặp đôi hiện hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu. Họ được cho biết đang trải qua 1 mùa hè tình yêu nồng nhiệt, và London là điểm đến mới nhất trong chuỗi địa điểm mà đôi tình nhân từng cùng nhau xuất hiện trong những tháng gần đây, bên cạnh Nhật Bản, Australia, Idaho và Hawaii (Mỹ).

2 ngôi sao từng là bạn lâu năm trước khi tiến triển thành tình yêu. Ảnh: Page Six

Kendall Jenner và Jacob Elordi được ví như "phiên bản nam-nữ của nhau" nhờ chiều cao vượt trội, vẻ ngoài sắc sảo và phong cách tối giản. Nhiều người nhận xét họ trông cực kỳ hợp gu, từ gu thời trang đến lối sống kín tiếng.

Kendall Jenner sinh năm 1995, là cô em áp út nhà Kardashian-Jenner. Cô là siêu mẫu quốc tế, gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ. Kendall Jenner nổi tiếng với lối sống tối giản, yêu thích du lịch và ít drama hơn hẳn so với các chị em. Sau nhiều mối tình ngắn ngủy với Bad Bunny, Devin Booker... Kendall Jenner dường như đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc hơn.

Jacob Elordi sinh năm 1997 tại Australia. Anh nổi lên nhờ vai Nate trong series đình đám Euphoria. Jacob Elordi cao 1m96, sở hữu vẻ ngoài “chàng thơ” cuốn hút. Năm nay, tên tuổi anh bùng nổ với siêu phẩm Đồi Gió Hú. Trước Kendall Jenner, anh từng hẹn hò với Olivia Jade và một số tên tuổi khác như Zendaya, Kaia Gerber.

Hiện tại, cặp đôi đang sống trong những tháng ngày yêu đương mật ngọt. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six