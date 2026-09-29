Tóm gọn Kendall Jenner và Jacob Elordi tỏa hào quang "couple siêu sao" trên phố, nhưng cái que trên miệng chàng thơ mới gây tò mò

Kendall Jenner và Jacob Elordi vừa có 1 buổi hẹn hò chẳng mấy dễ chịu ở Pháp.

Kendall Jenner và nam diễn viên Jacob Elordi đang có hành trình tình yêu vòng quanh thế giới. Điểm dừng chân mới nhất của cặp đôi là tại Paris (Pháp). Xuất hiện trên phố, Kendall Jenner và Jacob Elordi tỏa ra vibe "couple siêu sao" khiến dân tình trầm trồ. Được biết, cả hai đến kinh đô ánh sáng, chuẩn bị tham dự Tuần lễ thời trang Paris sau khi Kendall Jenner kết thúc công việc tại Tuần lễ Thời trang Milan (Ý). Trước đó, vào hôm 26/9, Jacob Elordi đã xuất hiện ở hàng ghế đầu show Bottega Veneta để xem bạn gái siêu mẫu trình diễn. Khi Kendall Jenner sải bước trên sàn cat-walk, tài tử Đồi Gió Hú máy ảnh kỹ thuật số ghi lại hình ảnh người và liên tục reo hò, huýt sáo cổ vũ cô.

Tuy nhiên, chuyến đi đến Pháp lần này của Kendall Jenner và Jacob Elordi không mấy thoải mái. Trong buổi đi chơi vào tối 28/9, cặp sao đã bị cánh săn ảnh bao vây, dí sát ống kính để quay chụp. Điều này khiến nam diễn viên Euphoria và Kendall Jenner lộ rõ sự khó chịu. Jacob Elordi liên tục đề nghị paparazzi dừng đeo bám để cả hai được tự do đi lại. "Dừng lại, dừng lại đi, đừng chụp nữa", Jacob Elordi nói. Tuy nhiên, chẳng tay săn ảnh nào để tâm đến sự bức xúc của tài tử 9X. Thái độ bất chấp của paparazzi khiến Jacob Elordi tức giận: "Các người đã chụp đủ rồi đấy. Làm ơn đừng bật flash, chỉ cần để chúng tôi đi bộ thôi. Cho chúng tôi đi đi".

Thế nhưng, máy quay và những ánh đèn flash vẫn liên tục chớp tắt ngay trước mắt cặp đôi. Trong tình huống bất lực, Kendall Jenner đành chịu trận và lấy tay che kín gương mặt, trong khi Elordi phải lấy kính râm ra đeo vì không chịu nổi đèn flash chỉa thẳng vào mặt. Sau khi đoạn clip Kendall Jenner và Jacob Elordi bất lực cầu xin cánh săn ảnh được lan truyền, nhiều cư dân mạng tỏ ra bất bình. Nhiều netizen yêu cầu các tay săn ảnh tôn trọng Kendall Jenner và Jacob Elordi, để cặp sao được yên khi họ sánh đôi xuống phố cùng nhau.

Kendall Jenner và Jacob Elordi hẹn hò ở Pháp. Clip: Instagram.

Jacob Elordi yêu cầu paparazzi dừng chụp ảnh, chỉa flash vào mặt anh và bạn gái. Clip: Instagram.

Cặp đôi đẹp nhất trong nhà Kardashian/Jenner tình tứ trên phố. Jacob Elordi liên tục nắm tay, ôm eo bạn gái siêu mẫu. Ảnh: Backgrid

Cặp đôi có 1 buổi đi chơi khổ sở vì cánh săn ảnh đeo bám không dừng. Ảnh: Backgrid.

Trong lần xuất hiện này, ngoài loạt khoảnh khắc tình tứ, cư dân mạng còn chú ý đến chiếc que mà Jacob Elordi ngậm trên miệng. Trên mạng xã hội X, netizen bàn tán xôn xao, thắc mắc không biết đó là gì. Nhiều người cho rằng đó là 1 que kẹo mút, cũng có ý kiến cho rằng đó là 1 chiếc tăm.

Chiếc que chàng thơ ngậm trong miệng gây tò mò. Ảnh: justjared.

Chuyện tình của Kendall Jenner và Jacob Elordi chớm nở vào đầu năm 2026 sau khi họ nhiều lần gặp gỡ nhau tại Coachella và một số sự kiện lớn khác. Vì là bạn thân lâu năm nên Kendall Jenner rất thận trọng trong chuyện tình với Jacob Elordi. Tuy nhiên, dưới sự thúc đẩy của vợ chồng Justin Bieber và em gái Kylie Jenner, Kendall Jenner đã cho Jacob Elordi cơ hội.

Cặp đôi hiện hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu. Những tháng qua, cả hai không rời nhau dù chỉ nửa bước. Tháng 4, họ bị bắt gặp thân mật tại Coachella, sau đó tận hưởng những buổi hẹn hò bên bãi biển ở Hawaii vào tháng 5 và cùng nhau tới Nhật Bản vào tháng 6. Trong đó, chuyến đi Hawaii "đã thay đổi mọi thứ", giúp hai người gần gũi hơn và khiến Kendall bất ngờ vì mức độ nghiêm túc của mối quan hệ. Sau đó, họ cùng nhau đến Australia, Idaho (Mỹ) rồi đến Anh và nhiều quốc gia châu Âu khác.

Cặp đôi được vợ chồng Justin Bieber và Kylie Jenner se duyên. Ảnh: whoopsee.

Kendall Jenner và Jacob Elordi được ví như "phiên bản nam-nữ của nhau" nhờ chiều cao vượt trội, vẻ ngoài sắc sảo và phong cách tối giản. Nhiều người nhận xét họ trông cực kỳ hợp gu, từ gu thời trang đến lối sống kín tiếng.

Kendall Jenner sinh năm 1995, là cô em áp út nhà Kardashian-Jenner. Cô là siêu mẫu quốc tế, gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ. Kendall Jenner nổi tiếng với lối sống tối giản, yêu thích du lịch và ít drama hơn hẳn so với các chị em. Sau nhiều mối tình ngắn ngủy với Bad Bunny, Devin Booker... Kendall Jenner dường như đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc hơn.

Jacob Elordi sinh năm 1997 tại Australia. Anh nổi lên nhờ vai Nate trong series đình đám Euphoria. Jacob Elordi cao 1m96, sở hữu vẻ ngoài “chàng thơ” cuốn hút. Năm nay, tên tuổi anh bùng nổ với siêu phẩm Đồi Gió Hú. Trước Kendall Jenner, anh từng hẹn hò với Olivia Jade và một số tên tuổi khác như Zendaya, Kaia Gerber.

Kendall Jenner và Jacob Elordi xứng đôi vừa lứa. Ảnh: Getty Images.

Kendall Jenner và Jacob Elordi hẹn hò ở Pháp

Nguồn: People