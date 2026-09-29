DJ Mie khoe nhan sắc xinh như búp bê sống, Gil Lê, Xoài Non cùng dàn sao hội ngộ

Gil Lê, Xoài Non cùng nhiều bạn bè có mặt để chúc mừng DJ Mie.

"Phiền Meeting" Day 2 của DJ Mie vừa diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của đông đảo khán giả cùng nhiều nghệ sĩ thân thiết. Không chỉ là dịp gặp gỡ người hâm mộ, sự kiện còn trở thành màn hội ngộ của nhiều gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt. DJ Mie gây chú ý với diện mạo trẻ trung, nữ tính. Nữ DJ lựa chọn trang phục tôn vóc dáng, liên tục biến hóa hình ảnh trong các hoạt động trên sân khấu. Những khoảnh khắc cô giao lưu, chụp hình cùng các khách mời cũng nhận được sự chú ý.

Gil Lê, Xoài Non xuất hiện để chúc mừng DJ Mie và cùng nữ DJ ghi lại nhiều khoảnh khắc tại chương trình. Cặp đôi dành thời gian giao lưu, chụp ảnh cùng DJ Mie và các khách mời. Bên cạnh Gil Lê và Xoài Non, "Phiền Meeting" còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như Kiều Anh, Ngọc Ánh, Ái Phương, Dương Hoàng Yến, Bùi Lan Hương, Liz Kim Cương, Hạnh Sino, Vũ Ngọc Anh, Châu Tuyết Vân, MisThy, Tiko Tiến Công... Dàn khách mời cùng trò chuyện, chụp ảnh và gửi lời chúc đến DJ Mie, tạo nên không khí thân mật xuyên suốt chương trình.

DJ Mie khoe nhan sắc trong buổi họp fan của mình.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất là khi DJ Mie bật khóc trên sân khấu. Dù TP.HCM có mưa lớn, hàng trăm khán giả vẫn đến tham dự và lấp đầy các khu vực ghế ngồi. Nữ DJ xúc động trước tình cảm của người hâm mộ. "Phiền Meeting" được đầu tư theo mô hình fan meeting cá nhân với sân khấu và khu vực ghế ngồi được bố trí bài bản. Sau chương trình, DJ Mie tiếp tục chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với "Án mạng xém hoàn hảo", dự kiến ra mắt ngày 9/10.

Gil Lê, Xoài Non cùng nhiều bạn bè có mặt để chúc mừng DJ Mie.

Ở tuổi 31, DJ Mie có gì?

Ở tuổi 31, DJ Mie đang cho thấy nhiều thay đổi trong cuộc sống và hình ảnh cá nhân. Nữ DJ tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật và từng bước mở rộng công việc sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Cô không còn chỉ xuất hiện phía sau bàn DJ mà ngày càng quen mặt với khán giả qua các chương trình truyền hình, hoạt động âm nhạc và điện ảnh.

Về cuộc sống riêng, DJ Mie từng được chú ý khi sở hữu không gian sống riêng tại TP.HCM và sử dụng xe Mercedes. Những hình ảnh đời thường của nữ DJ cũng thường nhận được sự quan tâm nhờ phong cách sống hiện đại, chỉn chu. Mie từng chia sẻ về căn nhà của mình với thiết kế nhiều tầng, có không gian sinh hoạt và sân vườn, cho thấy những thành quả sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Sau nhiều năm hoạt động, Mie giờ không còn đóng khung bản thân ở hình ảnh của một DJ.

Cô lấn sân sang nhiều lĩnh vực như diễn xuất, gameshow...

Với nhan sắc ngày một thăng hạng...

Ở phương diện ngoại hình, DJ Mie duy trì hình ảnh trẻ trung dù đã bước sang tuổi 31. Nữ DJ thường lựa chọn trang phục nữ tính, tôn vóc dáng và chú trọng cách trang điểm, làm tóc mỗi khi xuất hiện trước công chúng. So với giai đoạn đầu được biết đến, hình ảnh của Mie hiện tại có phần trưởng thành và đa dạng hơn nhưng vẫn giữ nét đặc trưng là vẻ ngoài ngọt ngào, năng động.

Về công việc, sau thời gian gây chú ý khi tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", DJ Mie tiếp tục xuất hiện ở nhiều lĩnh vực giải trí. Cô chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với "Án mạng xém hoàn hảo", dự kiến ra mắt vào ngày 9/10. Song song đó, Mie cũng duy trì hoạt động biểu diễn và thực hiện các dự án cá nhân, cho thấy cô đang tiếp tục mở rộng hình ảnh thay vì chỉ được nhớ đến với vai trò DJ.

Ảnh: FBNV