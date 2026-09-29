Viral clip mỹ nhân 2K5 bắn cung "rụng cả tim fan", nụ cười bừng sáng không cưỡng lại nổi

Chỉ một cú bắn cung nhẹ nhàng, mỹ nhân 2K5 đã chính thức "bắn hạ" trái tim của hàng vạn người hâm mộ, vươn lên trở thành hiện tượng mạng hot nhất ngày qua.

Vào tối ngày 28/6, tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng toàn châu Á, đặc biệt là tại Thái Lan và Việt Nam, đã bất đổ dồn về một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 1 cô gái bắn cung trong đại hội thể thao.

Nhân vật chính tạo nên cơn bão mạng lần này không ai khác chính là nữ ca sĩ trẻ Aheye - thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám Thái Lan 4EVE. Xuất hiện tại kỳ vận hội giải trí đình đám Olympop 2026 – đại hội thể thao thường niên quy tụ hàng loạt ngôi sao, diễn viên và ca sĩ hàng đầu xứ chùa vàng cùng nhau tranh tài ở nhiều bộ môn thi đấu đầy cam go, Aheye đã khiến cả nhà thi đấu lẫn hàng triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ phải "rụng tim" toàn tập trước màn thể hiện hoàn hảo.

Mỹ nhân 2K5 đã chính thức "bắn hạ" trái tim của hàng vạn người hâm mộ. Clip: X

Không chỉ xuất sắc giành tấm huy chương vàng bộ môn bắn cung với chuỗi thành tích 3 lần liên tiếp bắn trúng hồng tâm đạt tuyệt đối điểm 10, cô nàng sinh năm 2005 này còn khiến dân tình "quên luôn cả kết quả" vì nhan sắc quá đỗi ngọt ngào. Khoảnh khắc Aheye giương cung ngắm bắn với ánh mắt sắc sảo, rồi ngay lập tức vỡ òa nở nụ cười ngượng ngùng, rạng rỡ ăn mừng chiến thắng đã nhanh chóng viral chóng mặt khắp các nền tảng TikTok, Facebook và X . Chỉ một cú bắn cung nhẹ nhàng, mỹ nhân 2K5 đã chính thức "bắn hạ" trái tim của hàng vạn người hâm mộ, vươn lên trở thành hiện tượng mạng hot nhất ngày qua.

Cơn bão viral từ đoạn clip bắn cung tại Olympop 2026 một lần nữa minh chứng cho sức hút tự nhiên, không thể chối từ của Aheye. Vừa tài năng, xinh đẹp lại sở hữu nụ cười "bừng sáng cả thế giới", mỹ nhân 2K5 chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong hành trình chinh phục đỉnh cao nghệ thuật trong tương lai.

Ảnh: Instagram

Sự viral bất ngờ khiến tên tuổi Aheye đến gần hơn với khán giả châu Á. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cận cảnh nhan sắc trong veo, ngọt ngào của mỹ nhân 2K5. Ảnh: Instagram

Aheye có tên thật là Korranid Laosansri, sinh năm 2005 tại Bangkok, Thái Lan. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Aheye lại là một gương mặt kỳ cựu bước chân vào làng giải trí từ khi còn là một diễn viên nhí tài năng. Cô từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng và khẳng định chất giọng nội lực qua các cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Aheye đến vào năm 2020 khi cô tham gia chương trình sống còn Girl Group Star và chính thức ra mắt với tư cách là thành viên của 4EVE – nhóm nhạc nữ hàng đầu Thái Lan hiện tại. Sở hữu chất giọng cao vút, kỹ năng trình diễn điêu luyện cùng khả năng làm chủ sân khấu tuyệt vời, Aheye đảm nhận vai trò giọng ca chính của nhóm, góp phần tạo nên hàng loạt bản hit càn quét bảng xếp hạng âm nhạc Thái Lan như Bum Bum Bum, Hot 2 Hot, Life Boy...

Bên ngoài sân khấu, Aheye ghi điểm tuyệt đối bởi tính cách gần gũi, đáng yêu, đúng chuẩn một cô thiếu nữ tuổi đôi mươi năng động. Cô nàng 2K5 luôn giữ cho mình một đời tư trong sạch, nói không với scandal và luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để cân bằng giữa việc học tập lẫn các lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc.

Ảnh: Instagram

Aheye bước chân vào showbiz với tư cách diễn viên nhí. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Hiện tại, cô là thành viên nhóm nhạc nữ đình đám Thái Lan 4EVE. Ảnh: Instagram

Nguồn: X



